Retour sur les histoires qui ont fait la une des journaux dans le Record – Shaw Local

Compilé par Jeff Farren à partir des fichiers du Kendall County Record, 1864-présent.

Juin 2013

Les équipes ont commencé à démolir le mur de soutènement le long du côté ouest de la route 47, juste au sud de la rue Van Emmon au centre-ville de Yorkville. L’enlèvement du mur faisait partie du projet du ministère des Transports de l’Illinois d’élargir l’autoroute de deux à quatre voies.

juin 2008

La construction de la modification du barrage Glen D. Palmer, qui a commencé en 2006, est entrée dans la deuxième phase du projet, qui comprend la construction d’un canal de contournement de canoë de 1 100 pieds.

juin 2003

La Landmark Preservation Society, basée à Chicago, a rencontré le conseil du comté de Kendall pour discuter des possibilités de préservation de l’ancien bâtiment de la prison du comté. Construit en 1893, il a été libéré en 1992.

juin 1998

Après 30 ans, Dean et Marilyn Thanepohn ont vendu Yorkville Hardware. Ils ne sont que le cinquième propriétaire de l’entreprise qui a débuté au centre-ville dans les années 1840.

juin 1993

Le terrain a été jeté pour la nouvelle usine de chewing-gum Amurol Products sur la route 47 au nord de Cannonball Trail. Amurol fait partie de la société Wrigley.

Juin 1988

En raison de la grave sécheresse, il n’y aura pas de batailles d’eau lors de la célébration du 4 juillet de Yorkville cette année.

juin 1983

Les équipes de démolition ont rapidement détruit les bâtiments le long du côté est de la route 47, juste au sud de la rivière, au centre-ville de Yorkville. Un bâtiment abritait la bibliothèque de Yorkville, l’autre, Schneider Refrigeration and Appliance. La démolition était nécessaire pour le nouveau pont à quatre voies.

juin 1978

Le comté de Kendall est l’un des 26 comtés de l’Illinois qui ne respectent pas les nouvelles normes de la Federal Clean Air Act approuvées il y a un an. Tous les comtés de la région échouent à la nouvelle norme d’ozone.

Juin 1973

Le nouveau Yorkville Pizza Hut devrait ouvrir ses portes sur Countryside Drive, juste au nord de la route 34.

Juin 1968

Le PFC Michael S. Haines, 21 ans, est devenu le premier mort à Yorkville de la guerre du Vietnam lorsqu’il est mort au combat le 6 juin. Il est diplômé du YHS en 1965.

La nouvelle zone de loisirs du comté de Kendall a été inaugurée. C’est sur la route 71 à l’ouest de la route 47 (maintenant Harris Forest Preserve.)

Juin 1963

La création d’une nouvelle paroisse dans le comté de Kendall pour le diocèse catholique de Joliet est annoncée. Sainte Anne d’Oswego rejoindra la paroisse de Sainte Marie, Plano.

Juin 1958

Les responsables de la ville ont convoqué une réunion spéciale pour informer la population locale de la maladie hollandaise de l’orme qui attaque les arbres de la ville.

Juin 1953

Le conseil de l’école secondaire d’Oswego a approuvé les plans d’un nouveau bâtiment.

Juin 1948

Selon les rapports, les mouches du comté de Kendall sont rares cet été en raison de la pulvérisation de DDT.

juin 1943

Le comité de la viande de guerre du comté de Kendall a tenu sa première réunion au Farm Bureau Building. Le but du comité est de favoriser une compréhension du rationnement de la viande. SE Ament a été élu président.

juin 1938

George West, fondeur entreprenant de Plano, entrera sous peu dans le domaine des chauffeurs avec un chauffeur de charbon fabriqué dans son usine de Plano.

juin 1933

Une niveleuse de route avec des pneumatiques au lieu des pattes et des jantes en acier habituelles a été présentée sur West Van Emmon Street. La puissante machine a scarifié et nivelé la rue à surface dure avec peu d’effort.

juin 1928

Le département des autoroutes de l’État a annoncé que neuf milles et un tiers de la route 47, de Yorkville au sud jusqu’à Helmar, seront pavés. Cela fait partie de l’initiative de l’État de paver les routes nord-sud.

juin 1923

Un nouveau bâtiment de lycée de rendez-vous modernes doit être eu et avoir bientôt si le niveau élevé des écoles consolidées de Yorkville doit être maintenu. Les temps ont changé depuis que l’éditeur est diplômé de ce temple de l’apprentissage, seulement sept dans la classe. Cette année, il y en avait 23.

juin 1918

La guerre, dans sa solitude, a été portée au cœur d’un pauvre petit chiot ce matin. Le chien de George M. Lane a été vu assis sur les marches désertes de l’ancien magasin Lane du centre-ville et regardant avec nostalgie de haut en bas Bridge Street pour le maître, dont le devoir l’avait appelé au service de son pays.

juin 1913

Fred Manley a vendu son magasin et son immeuble de Plattville à LaForge et Corrigan.

juin 1908

L’équipe de Tom Penman a animé la ville ce matin en s’enfuyant.

juin 1903

La réunion annuelle de la compagnie H, 89th Regiment Illinois Volunteers s’est réunie à Bristol, avec 16 membres présents.’

juin 1898

John W. Cherry, Oswego, a été nommé collecteur américain adjoint pour la division Joliet et GW Voss, également d’Oswego, maréchal américain adjoint dont le siège est à Chicago.

juin 1893

Harold Chappell, Fred Bretthauer et Jacob Armbruster étaient à Chicago pour acheter le nouvel attirail pour la Yorkville Hose Company.

juin 1888

Les criquets sortent en grande abondance. Pourquoi ne viennent-ils qu’une fois tous les 17 ans et à quoi servent-ils de toute façon ? ils ne peuvent ni voter ni payer d’impôts.

juin 1883

Nos journaux d’échange apportent des nouvelles de l’entrée en école secondaire dans les villages environnants, dont beaucoup sont plus petits que Yorkville. Mais il n’y a pas de classe de finissants ici – les écoles ne sont même pas notées. Il n’est pas agréable à la fierté locale de notre peuple que le chef-lieu du comté de Kendall n’offre qu’une école de district commune.

juin 1878

La question de l’éclairage public est pratiquement réglée et d’une manière satisfaisante pour nos concitoyens. Les anciens arcs ouverts ont été remplacés par de nouveaux.

juin 1873

Nous pensons que la raison pour laquelle il n’y a plus d’arbres d’ombrage dans les rues est due aux vaches tarnales. À moins que vous n’emballiez de jeunes arbres à une hauteur de 12 pieds, ils étirent leur cou de girafe, épuisent deux pieds de langue et dépouillent toutes les branches de départ. L’autre soir, nous avons entendu un vieux monsieur dire : « Au diable ces vaches !

juin 1868

Le barrage de l’autre côté de la rivière est maintenant capable d’endiguer l’eau (et non de manière profane) et les réparations effectuées ont été suffisamment importantes pour résister aux crues d’une vingtaine d’années à venir.