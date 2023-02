Retour sur les histoires qui ont fait la une des journaux dans le Record – Shaw Local

Compilé par Jeff Farren à partir des fichiers du Kendall County Record, 1864-présent.

Février 2013

Les journaux Kendall County Record sont devenus la première entité médiatique à prendre des photos et à enregistrer de l’audio dans une salle d’audience du comté de Kendall. Il fait partie d’un programme pilote pour les médias approuvé par les juges et la Cour suprême de l’État.

Février 2008

L’équipe de basket-ball Lady Norsemen de Newark a terminé deuxième de la classe 1A de l’État. Ils sont tombés 62-60 contre Flanagan en prolongation.

Février 2003

Menards a officiellement ouvert ses portes à Yorkville. La même semaine, Safari Market a annoncé qu’il fermait ses portes à Countryside Center.

février 1998

Le premier nouveau palais de justice du comté de Kendall depuis plus de 100 ans a ouvert ses portes sur John Street, près de la route 34 et de Cannonball Trail. Pendant ce temps, les responsables recherchent toujours une utilisation pour l’ancien palais de justice près du centre-ville de Yorkville.

Février 1993

Les responsables de Yorkville et d’Oswego se sont rencontrés pour envisager un accord sur les futures frontières entre les deux villes. Aucune décision n’a été prise. Les responsables du canton de Bristol prévoient également d’organiser une réunion sur le sujet.

Février 1988

Auroran Al Desmond, anciennement de Yorkville, est mort lorsque son petit avion expérimental qu’il pilotait s’est écrasé dans un champ juste au nord-est de Yorkville. Le site de l’accident mesurait environ 600 mètres de long et 300 mètres de large, juste à l’est de McHugh Road.

Février 1983

Andy Swanson (maintenant Andy Richter) de l’équipe de discours de Yorkville High School s’est qualifié pour les Sectionals avec une deuxième place en lecture de prose au concours régional de Plainfield.

Février 1978

L’attention nationale s’est portée sur Helmar lorsque Florists’ Transworld Delivery (FTD) a décidé d’utiliser Helmar pour sa publicité pour la Saint-Valentin. Ils ont pris une photo de 15 dames de la région de Helmar sur la pelouse en face de l’église luthérienne de Helmar. Présentant des bouquets de fleurs, la photo apparaît dans environ 500 publicités FTD à l’échelle nationale.

Février 1973

Marilyn Merkel est la nouvelle secrétaire municipale. Elle est également trésorière de la ville. Elle occupera les nouveaux bureaux municipaux. Ils se trouvent dans une partie rénovée du poste de police sur East Hydraulic Avenue.

Février 1968

Des crackers de coffre-fort étaient à moins de 10 minutes de l’ouverture du coffre-fort du bureau de poste de Yorkville sur East Hydraulic Avenue lorsqu’ils ont apparemment été effrayés par une alarme incendie qui a retenti vers 23 h 45. Le maître de poste Harry Crawford a rapporté que 258 $ en timbres à quatre cents avaient été volés. un tiroir dans le bureau.

Février 1963

Une réunion a eu lieu à l’école de Bristol pour discuter de ce district rejoignant le district scolaire 15 de Yorkville. Le conseil de Yorkville a également examiné les plans d’un ajout de quatre pièces à l’école primaire de Yorkville.

Février 1958

Tôt dimanche matin, deux hommes armés ont volé la station-service de Frank Calabrese du côté sud de 50 $ après avoir ligoté l’homme de nuit avec du ruban adhésif industriel, puis saccagé la caisse enregistreuse.

Février 1953

En raison du nombre limité de places de stationnement et de l’ordonnance actuelle interdisant le stationnement du côté sud de l’avenue Hydraulic le long des voies ferrées, il est suggéré aux clients du bureau de poste de se garer sur la route 47 et de marcher les quelques marches jusqu’au bureau de poste. Cette suggestion permettra d’économiser beaucoup d’embouteillages et quelques ailes recourbées.

Février 1948

Le Yorkville Lions Club avait comme conférencier invité Park Livingston, président du conseil d’administration de l’Université de l’Illinois.

Février 1943

Inscrivez-vous au livre de rationnement n ° 2. Le formulaire comprend une déclaration du nombre de livres de café possédées le 28 novembre 1942, moins une livre pour chaque personne âgée de 14 ans ou plus. Les conserves sont également rationnées.

Février 1938

LaRue F. Breese a organisé une journée portes ouvertes à l’hôtel de ville. Des images animées ont été montrées des nouvelles machines agricoles disponibles chez Allis Chalmers.

Février 1933

Oscar Weisenberger de Millington est rentré chez lui de Chicago où il a passé plusieurs semaines pour découvrir que quelqu’un s’était introduit par effraction dans sa cave à fruits. Pris étaient de la viande, des légumes et des fruits en conserve considérables. Afin de faire un vrai boulot, les voleurs sont partis par la porte de la cave, qu’ils ont laissée ouverte, permettant ainsi aux légumes et fruits restants de geler.

Février 1928

Après plusieurs années d’efforts fidèles, les pères du village ont suffisamment intéressé le chemin de fer de Burlington pour installer un feu de croisement à Bridge Street et sur les voies. Le nouveau feu de danger sera au milieu de la rue, bien visible pour les conducteurs et un merveilleux soulagement pour les mécaniciens de locomotive.

Février 1923

GA Wylie a été autorisé par l’exécutif scout régional à organiser une troupe de scouts à Yorkville. Il aimerait avoir des nouvelles de tous les garçons âgés de 12 à 18 ans qui sont intéressés.

Février 1918

Les garçons de la milice ont organisé une autre soirée dansante agréable à l’hôtel de ville vendredi soir. Tout était propice à l’événement. La soirée était parfaite, le parquet bien et la musique excellente. Les garçons ont dégagé 42,25 $.

Février 1913

La tempête de grésil la plus violente depuis des années a frappé cette communauté et a laissé une traînée de destruction. De beaux vieux arbres, la fierté des propriétaires, les téléphones, le service d’éclairage électrique, les commerces, tout a été frappé par cet orage phénoménal.

février 1908

La Royal Gypsy Concert Company nous a divertis à la mairie samedi. Les huit dames étaient toutes d’excellentes chanteuses, mais ce qui a beaucoup contribué au plaisir du public, c’était leurs personnalités joyeuses et agréables.

février 1903

L’un des salons de coiffure les plus brillamment meublés à l’ouest de Chicago est celui de John E. Reddock, ici même au centre-ville de Yorkville.

février 1898

Les poteaux du central téléphonique de Yorkville ont été mis en place et bientôt les deux villages seront reliés à la gare centrale de l’hôtel Nading et nos gens pourront parler à n’importe quelle partie du village ainsi qu’à tout le pays. Une douzaine de téléphones ont été installés dans des lieux d’affaires et des maisons privées et leur nombre sera augmenté au fur et à mesure que leur utilité deviendra évidente pour les gens.

février 1893

Nate Fox est en train de construire un nouveau magasin juste à l’ouest de la boutique de William Donovan où il va bientôt disserter ; sûrement Plattville est sur un boom.

février 1888

Le bureau de poste et la quincaillerie appartenant à G. Greenfield à Millbrook ont ​​brûlé.

février 1883

En 1882, les taxes du Record office étaient de 20,06 $; cette année, ils ne coûtent pas plus de 27,09 $ sur la propriété – et ils disent que les taxes sont également inférieures cette année. Qui nous l’a mis ?

février 1878

Samedi dernier a été une journée passionnante à Little Rock. Pas seulement un bon match de basket, mais une fugue.

février 1873

Certains des jeunes hommes de Yorkville ont lancé une ligne télégraphique indépendante, allant du magasin de Hobbs à celui de Hubbard. Ils ont des instruments pour le faire fonctionner et pratiquent quotidiennement l’art fascinant de la télégraphie. Leur tarif est considérablement inférieur aux tarifs de Western Union. Al Weed est opérateur à Hobbsville et Billy Peterson à Hubbardtown.

février 1868

Il y aura samedi une vente publique d’actions, de céréales, d’outils agricoles, de meubles, etc. à la résidence de feu Solomon Heustis à Yorkville.