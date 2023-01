Retour sur les histoires qui ont fait la une des journaux dans le Record – Shaw Local

Compilé par Jeff Farren à partir des fichiers du Kendall County Record, 1864-présent.

janvier 2013

Les pompiers de Bristol-Kendall ont prévu une réunion, à la recherche d’un groupe pour prendre en charge la célébration annuelle du 4 juillet à Yorkville.

janvier 2008

La famille de Ronald Clark a décidé de redonner à sa communauté de Yorkville. Il a décidé de vendre ses 4,34 acres de terrain près de l’angle sud-ouest de la route 47 et de la rue East Main juste au nord de la rivière Fox à un prix réduit. La ville paiera 550 000 $ en versements pour la propriété.

janvier 2003

Des feux de circulation ont été installés sur la route 34 et Game Farm Road.

Janvier 1998

Track Facts, une organisation à but non lucratif dédiée à fournir des informations factuelles sur le super speedway proposé de 1,5 mile proposé au nord de Plano, organisera son deuxième rassemblement / collecte de fonds à la Plano American Legion.

Janvier 1993

L’école Parkview a été revendue, cette fois à une fondation qui espère la préserver en tant que site historique.

Janvier 1988

Le membre du Congrès Fred Grandy, ancien acteur qui a joué “Gopher” dans la série télévisée Love Boat, était dans la région pour promouvoir l’agriculture.

Janvier 1983

Un soutien considérable a été exprimé pour un nouveau pont Millbrook sur la rivière Fox lors d’une audience publique cette semaine. Le canton de Fox et le comté de Kendall prévoient de remplacer la structure à une voie qui s’est avérée si structurellement déficiente que la limite de charge est de trois tonnes. C’est le seul pont sur la rivière Fox avec une limite de charge inférieure à 17 tonnes. Les camions de pompiers, les autobus scolaires et l’équipement agricole ne peuvent pas emprunter le pont actuel.

Janvier 1978

Le pygargue à tête blanche de la Glen D. Palmer State Game Farm a été transféré dans un zoo près de Peoria. Le directeur de Game Farm, RF “Sim” Wilson, a déclaré qu’il avait abandonné l’oiseau parce qu’il sentait qu’il n’avait plus le personnel pour s’en occuper après les coupes budgétaires de l’État ces dernières années. L’aigle a environ 22 ans et a atterri sur le personnel de la ferme de gibier qui l’a soigné et il est resté dans une cage spéciale.

janvier 1973

La communauté a été stupéfaite par le meurtre de cinq personnes lors d’une tentative de vol le 29 décembre au restaurant Pine Village, Route 34 et 47.

Janvier 1968

Pam Anderson, une élève de troisième année à Bristol Grade School, a été la gagnante d’un concours pour choisir un nom pour la nouvelle école primaire de Yorkville : Circle Centre School.

Janvier 1963

Nous entendons dire que l’État fait pression sur la ville pour qu’elle instaure un stationnement parallèle sur Bridge Street au centre-ville au lieu du plan diagonal actuel. Le stationnement au centre-ville sera vraiment une prime

janvier 1958

Les Yorkville Band Boosters parraineront Amateur Hour au gymnase de Yorkville. Le maître de cérémonie sera Robert Ament.

janvier 1953

Le gouverneur élu William G. Stratton a nommé Glen D. Palmer de Yorkville au poste de directeur d’État du Département de la conservation.

janvier 1948

Les membres de l’église méthodiste de Yorkville se sont réunis dans l’auditorium du bureau de la ferme pour voir les architectes dessiner pour la nouvelle église qui sera construite dans les rues South Main et Madison près du palais de justice.

janvier 1943

Si vous savez sur quel navire se trouve un marin ou avec quelle compagnie ou quel régiment un soldat se trouve à l’étranger, alors vous connaissez un “secret” militaire mis en garde par le Bureau de la censure à Washington.

janvier 1938

Le Farm Bureau a emménagé dans son nouvel édifice de la rue Van Emmon.

Le nouveau bâtiment du lycée de Newark a été inauguré.

janvier 1933

Après avoir été dans l’obscurité pendant deux mois, le pont de la rivière Fox sera à nouveau éclairé, l’État en assumant la responsabilité financière. Cela permettra au village d’économiser environ 240 $ par année. Un seul autre pont dans l’État est actuellement éclairé avec des fonds publics. « En continuant sans relâche, nous avons finalement obtenu ce que nous recherchions », a déclaré le maire Devereaux.

janvier 1928

Après la grande réunion routière à Aurora samedi après-midi, les habitants des comtés de McHenry, Kane, Kendall et Grundy sont satisfaits que la route 47 de Morris à la ligne du Wisconsin soit achevée cette année.

janvier 1923

Le conseil du village de Yorkville prévoit le forage d’un nouveau puits dans le village pour s’occuper du drain supplémentaire sur le système d’eau actuel. Dans les conditions actuelles, il est difficile de fournir suffisamment d’eau du réservoir et l’eau du puits artésien de la crémerie est pompée presque continuellement pendant la journée pour maintenir un approvisionnement suffisant dans le réservoir.

janvier 1918

Fred P. Thompson de Plattville est répertorié par le gouvernement du comté de Kendall comme le premier homme à être “perdu au combat” pendant la Première Guerre mondiale. Il a été tué au combat quelque part sur le front occidental.

janvier 1913

Le shérif Henderson souffre toujours d’une chute au palais de justice et son médecin lui a ordonné de s’immobiliser pendant deux semaines.

janvier 1908

Knapp’s Hall à Oswego n’était pas à moitié assez grand pour contenir la foule de gens venus voir l’hon. Charles S. Deneen, gouverneur de l’Illinois.

janvier 1903

John Langhart sera le transporteur express de New Yorkville. Il a racheté Louis Dyer.

janvier 1898

Les Woodmen et Royal Neighbors installèrent des officiers, dirigés par le vénérable avocat WE Kinnett; L’oracle Royal Neighbors est Mme Sallie E. Hill.

janvier 1888

Les écoles de Yorkville sont maintenant toutes en session dans le nouveau bâtiment : environ 200 enfants apprécient énormément le nouvel ordre des choses.

janvier 1883

Un train de marchandises est arrivé à Yorkville lundi matin un peu après sept heures, tiré par deux locomotives ; quand ils sont arrivés ici, on a découvert qu’une partie du train avait été laissée quelque part, alors le train a été reculé et a trouvé le fourgon de queue et quelques wagons près de Montgomery. Il n’y avait pas de jurons, car il faisait froid.

janvier 1878

Les syndics ont placé des réverbères à tous les principaux coins du village de Yorkville et maintenant nous nous sentons comme une ville. L’agent Weber les éclaire.

janvier 1873

La gare de Yorkville était une scène animée lundi soir. À cinq heures, il y avait trois trains ici qui essayaient de passer – un d’Aurora et deux d’Ottawa, et à 5 h 20, le passager d’Ottawa est arrivé pour ajouter à la difficulté. Lon Halleck avait cinq wagons de porcs sur la voie latérale et plusieurs wagons vides, de sorte qu’un train ne pouvait y monter pour dégager les deux extrémités à la fois. Après une bonne dose de sifflements, de cris, de balancement de lanternes et de course, un train a réussi à passer, mais il a fallu une bonne heure avant que le calme ne règne. Le passager a été retardé d’une demi-heure. Plus de voie secondaire est nécessaire ici.

janvier 1868

Environ deux pouces de neige sont tombés lundi soir mais les routes sont si cahoteuses qu’on ne fait pas de traîneau.