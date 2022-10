Retour sur les histoires qui ont fait la une des journaux dans le Record – Shaw Local

Compilé par Jeff Farren à partir des fichiers du Kendall County Record.

novembre 2012

L’équipe féminine de cross-country de Yorkville a défendu avec succès son championnat d’État de classe 2A. L’équipe des garçons était troisième dans l’état.

novembre 2007

Les offres ont été inférieures aux attentes, car le conseil scolaire de Yorkville a approuvé un contrat pour la construction d’une nouvelle école primaire dans la subdivision Autumn Creek. Le prix était de 10,7 millions de dollars.

novembre 2002

Les électeurs ont approuvé une mesure visant à incorporer le village de Millbrook.

La subdivision Heartland Circle a été approuvée par le conseil municipal de Yorkville. Il n’a pas été adopté lors de la réunion du mois dernier.

novembre 1997

Ken Ungar, chef de cabinet de l’Indianapolis Moor Speedway Corp., était au lycée Plano pour s’adresser à une foule d’environ 350 personnes sur la piste NASCAR proposée au nord de la ville.

novembre 1992

La ville de Yorkville a embauché un nouveau patrouilleur. Richard Hart travaillait à temps partiel pour la ville et était adjoint au département du shérif du comté.

novembre 1987

Les Football Foxes ont terminé la saison régulière 9-0, seulement la quatrième fois dans l’histoire qu’une équipe YHS est restée invaincue. Ils ont perdu au premier tour des séries éliminatoires contre Oswego.

Le Waubonsee Community College a renommé le centre universitaire Dickson Center en l’honneur de l’ancien administrateur Richard “Shorty” Dickson.

novembre 1982

Le révérend Lawrence J. Rezash, pasteur de l’Église congrégationaliste de Yorkville depuis 1971, a démissionné et prendra un poste au sein de l’Association du sud-ouest de l’Ohio de l’Église unie du Christ.

novembre 1977

Une partie de la Route 52 dans le sud du comté de Kendall est devenue un plateau de tournage pour le tournage de “Damien – Omen II”. Le tournage était terminé, puis les équipes sont revenues une semaine plus tard après le remplacement du réalisateur.

novembre 1972

Un double théâtre sera inclus dans la zone commerciale du Countryside Center, selon Jack Purcell, l’un des promoteurs. Il sera exploité par James Hess, propriétaire du Plano Theatre.

Novembre 1967

Plus de 100 personnes intéressées ont assisté à une réunion avec la Division des voies navigables de l’Illinois sur l’avenir de la rivière Fox. Les plans actuels sont de le rendre navigable d’Oswego jusqu’à la rivière Illinois. Les plans prévoient que la rivière soit canalisée à une profondeur de cinq pieds et au moins 100 pieds de large avec une série d’écluses et de barrages à un coût estimé à 25 millions de dollars. Une écluse est proposée dans la région d’Oswego.

novembre 1962

Les Yorkville Foxes ont terminé leur saison en battant Morris 26-0. Ils terminent à 7-1-1, meilleur record de l’histoire de YHS. Les renards gagnants ont eu droit à une fête au Foxes Lair après leur retour de Morris. Quatre Foxes ont été nommés dans la première équipe de la conférence : Nick Wilson, Melvin Ahrens, John Halbesma et Bert Erickson. Les deuxièmes équipes étaient Gregg Gabel, Robert Meyer et Howard Olsen.

novembre 1957

Les électeurs ont approuvé une nouvelle école secondaire par un vote de 611 contre 249. Le bâtiment est conçu pour accueillir 500 élèves. L’inscription actuelle est de 271.

novembre 1952

De la colonne du lycée: Cette nouvelle école primaire a l’air très belle en face du lycée. Dommage que nous n’ayons pas de nouveau lycée. Mais je suppose que nous devrons attendre une dizaine d’années pour cela. Les écoles coûtent très cher et notre district n’est ni trop grand ni trop riche.

novembre 1947

Environ 800 spectateurs ont assisté au premier festival des récoltes du comté de Kendall parrainé par le Kendall County Rural Chorus. Mlle Joyce Skinner de Yorkville a été couronnée reine de la moisson. Les préposés étaient Mlle Doris Lippold de Yorkville et Mlle Cleora Woolley d’Oswego.

novembre 1942

Toutes les nouvelles machines et équipements agricoles ont été gelés le 1er novembre, en vertu de l’ordonnance de rationnement temporaire B. On estime que la nouvelle ordonnance de limitation permettra d’économiser environ 500 000 tonnes d’acier et d’autres métaux critiques pour l’effort de guerre.

novembre 1937

Des cérémonies de dédicace ont eu lieu sur la pelouse du palais de justice alors qu’une énorme pierre et une plaque étaient consacrées en tant que mémorial de la guerre mondiale.

novembre 1932

Elmer Nolte de Yorkville, chauffeur du camion de lait Cedardell qui effectue des livraisons quotidiennes tôt le matin sur une route de Plano à Oswego, a été frappé à la tête avec une bouteille de lait et volé 60 $ vers 5 h 15 hier matin.

novembre 1927

Fred L. Wright, concessionnaire Ford local, annonce la nouvelle Ford. La nouvelle machine est un changement complet par rapport au précédent modèle T. Il existe six modèles de la nouvelle voiture. Les prix seront à peu près les mêmes que pour le précédent modèle T. Roadster est de 385 $ avec la berline Fordor haut de gamme de 570 $.

novembre 1922

Le contrat a été accordé pour la pose de ciment sur la route de Plano à Yorkville. Elle sera connue sous le nom de Route 18 et il est probable que la pose du revêtement sera commencée aussitôt.

novembre 1917

Mlle Mamie Willer a pris la place d’opératrice de nuit au central téléphonique depuis la démission de Mme Elizabeth Kibler.

novembre 1912

Carl Gabel de Plattville marche avec des béquilles après avoir reçu un coup de pied au genou par une vache qu’il traitait. La vache a pris peur et a donné des coups de pied à un chien, mais a plutôt frappé le genou de Carl.

novembre 1907

Le cheval familial de la famille Tarbox s’est enfui dimanche.

novembre 1902

Fred Schale a récemment tué un grand pygargue à tête blanche. Il (l’aigle) préparait un dîner avec les poulets de John Wampah quand Fred lui a tiré dessus.

novembre 1897

Les poteaux de la nouvelle ligne téléphonique de Yorkville à Aurora reliant Chicago ont été installés à travers ces villages et bien le long des routes vers Aurora. Les grands poteaux blancs peuvent avoir un aspect professionnel, mais ils ne sont certainement pas un ornement dans les rues.

novembre 1892

Les fondations de la nouvelle prison et de la résidence du shérif sont en cours d’achèvement et les travaux sur le bâtiment commenceront bientôt.

novembre 1887

Parler des développements du charbon le long de la vallée de la rivière Fox nous rappelle que pa a extrait du charbon d’un ravin à moins d’un mile au-dessus de Millington il y a plus de 30 ans.

novembre 1882

Qu’est-ce qui cause l’effervescence financière? Vivre trop vite, prêcher la prospérité persistante et un appétit de champagne sur un revenu de bière blonde.

novembre 1877

Le Sénat des États-Unis est une scène de lutte politique comme on n’en a pas vu depuis que la rébellion a éclaté, c’est un combat mortel pour le contrôle du parti sur cet organe influent.

novembre 1872

Notre chemin de fer n’est pas encore là à Newark et la plupart des chevaux sont à terre avec l’épizootie, par conséquent nous avançons plutôt lentement en ce moment.

novembre 1867

Un nouveau plancher de planches de pin de trois pouces a été mis sur le pont de Yorkville, faisant une chaussée agréable pour l’homme et la bête. Les remerciements du public sont dus à MM. A. Needham et Silas Dyer pour l’amélioration.