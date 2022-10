Retour sur les histoires qui ont fait la une des journaux dans le Record – Shaw Local

Compilé par Jeff Farren à partir des fichiers du Kendall County Record

Octobre 2012

Les équipes ont démoli le bâtiment Muellner à l’angle sud-ouest de la route 47 et de la rue Van Emmon au centre-ville de Yorkville. La démolition fait partie de l’élargissement de la route 47 par le ministère des Transports de l’Illinois.

octobre 2007

Le premier magasin, Kohls, a ouvert ses portes à Kendall Marketplace, Route 34, juste à l’ouest de Cannonball Trail.

octobre 2002

Une audience publique sur le lotissement proposé de Grande Reserve a attiré 114 résidents. Il serait situé entre la route 34 et Kennedy Road, principalement au nord-est de Bristol Ridge Road et au sud de Galena Road.

Octobre 1997

AutoNation a annoncé son plan pour une usine de reconditionnement automobile qui emploiera initialement 255 personnes dans la ville de Yorkville. Il s’étendra sur 46 acres du côté ouest de la route 47, au sud des voies ferrées et au nord de l’usine Remline.

Octobre 1992

Le conseil du comté de Kendall a convenu de la disposition des futurs bâtiments sur la propriété du comté sur la route 34 et de l’ordre dans lequel ils seront probablement construits. Un nouveau palais de justice sera le premier construit sur le site.

Octobre 1987

Une journée portes ouvertes a eu lieu pour célébrer le 100e anniversaire du bâtiment qui était Yorkville High School, maintenant appelé Parkview. Le bâtiment de West Center Street a également été le premier cycle du secondaire, la première maison du Waubonnee Community College et utilisé pour les classes d’éducation spéciale.

Octobre 1982

Le Yorkville Lions Club a acheté le Yorkville Swim Club de Dale Woodworth.

Octobre 1977

Une ferme près de Plattville, léguée à la ville de Yorkville par feu Clarence Beecher, a été vendue pour 294 000 $. Selon les termes de la fiducie, la ville doit utiliser l’argent pour le «Beecher Community Building». Beecher est né à Bristol et a déménagé à Yorkville en 1893 à l’âge de 13 ans. Il a été fondateur et président de la Farmers State Bank of Yorkville (plus tard The Bank of Yorkville, Castle Bank et maintenant First National Bank).

Octobre 1972

Le feu a rasé l’usine Model Industries sur la rue East Van Emmon, causant plus d’un demi-million de dollars de dégâts.

Octobre 1967

Les Yorkville Jaycees parraineront une Spook Party le 28 octobre au Yorkville American Legion Hall sur East Hydraulic Avenue.

Octobre 1962

Le Dr Harold C. Wright de Yorkville a annoncé cette semaine qu’à la suite des cliniques tenues pour l’administration du vaccin oral Sabin pour la défense contre la polio-myélite, un total de 9 726 résidents du comté ont pris le vaccin. Les quatre lycées du comté de Kendall étaient les sites des cliniques.

Octobre 1957

L’église méthodiste de Millbrook a célébré son 100e anniversaire.

Octobre 1952

Les pompiers du district de protection contre les incendies de Bristol-Kendall ont fièrement ouvert leur nouvelle caserne de pompiers au coin de Fox Road et de la route 47 dimanche. La journée portes ouvertes a été compliquée par trois appels d’incendie, tous ont répondu rapidement.

Octobre 1947

Le révérend Eckert est passé et nous a informés que l’Église fédérée a des plans pour remodeler le bâtiment de l’église afin de regrouper les activités de l’église sous un même toit. En gros, le plan est de supprimer les deux pièces arrière de l’église, de construire un sous-sol et de déplacer la maison communautaire, en la rattachant à l’église existante. Le plan a du mérite et sera étudié à fond par le conseil de l’église.

Octobre 1942

Yorkville perdra ses bijoux estimés et respectés, FH Hance lorsqu’il entrera dans l’Army Air Corp. Depuis que la guerre a été déclarée, M. Hance a eu un désir ardent de faire sa part contre les nazis. À deux reprises, il a tenté de rejoindre l’armée et la marine, mais a été refusé. Le troisième essai a réussi

Octobre 1937

Conformément aux progrès de la civilisation, Yorkville High School a conquis l’obscurité de la nature et tous les matchs à domicile doivent être joués au clair de lune et à l’électricité.

Octobre 1932

Le temps de baseball Ohse Grocers connaît une belle saison. L’an prochain, les épiciers érigeront un terrain éclairé moderne au « Y » Yorkville, Route 34 et 47. Ce terrain sera transformé en affaire communautaire et sera à la disposition de toutes les équipes de ce voisinage en tout temps et sans frais. .

Octobre 1927

De nouvelles Chevrolet vendues au garage Dhuse à des prix allant de 525 $ à 745 $. Les nouvelles Ford pouvaient être vues chez TL Wrights et la Buick 1928 au Valley Garage, le tout à Yorkville.

Octobre 1922

AB Hallock a fermé sa salle de danse pour l’hiver après une saison très réussie.

Octobre 1917

Yorkville a été touchée par la hausse sans précédent du prix du lait de 9 à 12 cents la pinte. Partout dans le pays, cette augmentation a été faite et il y a une enquête sur la cause. Certains craignent un complot.

octobre 1912

La construction de l’ascenseur du centre de Lisbonne a commencé. TT Fletcher a installé et expédié trois wagons de maïs sur notre nouvelle route.

octobre 1907

Le Chicago Motor Club a organisé une course de 200 milles jusqu’à Ottawa, en passant par ici dans les deux sens.

octobre 1902

Frank Skinner avait une carpe de 17 livres et trois quarts accrochée devant son magasin vendredi. Frank Pinney a attrapé le poisson près du barrage de Yorkville avec un hameçon et un ver communs.

octobre 1897

Carrie Briggs enseigne à nouveau à la Russell School.

octobre 1892

Toutes les routes partant de la ville ont été gravillonnées et remises en bon état. Ils en avaient besoin.

octobre 1887

Première apparition de neige à Bristol, le 22 octobre.

octobre 1882

Alors que M. Packman faisait son battage samedi, les garçons ont tué 108 rats. On pense que 1 000 personnes se sont enfuies dans les bois.

octobre 1877

Les magasins Harvester de Plano emploient maintenant environ 200 personnes et en ajoutent presque quotidiennement.

octobre 1872

Un chemin de fer ou une ligne télégraphique est nécessaire entre Yorkville et Seward. Saillie. Maison, Thos. Vernon et M. Bedford étaient au-dessus du tribunal lundi et mardi et lorsque le jury a été libéré mardi après-midi, ils n’avaient aucun moyen de revenir; en supposant que la cour durerait toute la semaine ; ils attendaient quelqu’un après eux vers vendredi. Saillie. pensait que s’il pouvait se faire conduire à Plattville, il pourrait rentrer chez lui à pied; Vernon savait qu’il pouvait marcher dessus et M. Bedford n’a rien dit d’autre que considérable.

octobre 1867

Tout est prêt pour la 15e foire agricole annuelle du comté de Kendall sur le terrain de la société au nord de la rivière. Des hangars ont été érigés pour protéger le bétail des intempéries. Une belle fanfare a été retenue et sa musique ajoutera un nouveau charme à la foire. Il y aura plusieurs matchs de baseball, du trot, un match de labour et une meilleure exposition de marchandises, etc.