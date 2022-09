Retour sur les histoires qui ont fait la une des journaux dans le Record – Shaw Local

Compilé à partir d’articles publiés dans le Kendall County Record, 1864-présent

Septembre 2012

Christopher Vaughn d’Oswego a été reconnu coupable de meurtre au premier degré dans la mort de sa femme et de ses trois enfants le long de l’Interstate 55 dans le comté de Will. Plus tôt ce mois-ci, Theddias LeSure de Montgomery a été condamné à 50 ans de prison d’État pour avoir tué son frère et son cousin en mettant le feu à la maison.

Septembre 2007

Les responsables de la ville attendent une proposition de «centre de style de vie» sur la propriété du Countryside Center aux routes 34 et 47.

Septembre 2002

Une « marche du patriote » communautaire aura lieu le 11 septembre pour se souvenir de ceux qui sont morts dans des attentats terroristes il y a un an. L’itinéraire suit la rue Somonauk et la rue Church et la ligne centrale de la route sur l’itinéraire a été repeinte en rouge, blanc et bleu.

Septembre 1997

Un groupe de propriétaires fonciers de la région de Plano a annoncé qu’ils avaient signé un accord selon lequel ils ne vendraient pas leur terrain pour la construction d’un projet d’hippodrome NASCAR.

Septembre 1992

Les premiers Hometown Days de Yorkville ont eu lieu sur la rue Van Emmon et dans la ruelle est du centre-ville. C’était un événement de deux jours.

Le terrain a été jeté pour l’extension d’Orchard Road de Galena Road à Montgomery sud jusqu’à la route 34.

Septembre 1987

Le conseil du comté de Kendall étudie la possibilité de construire un terrain de golf sur 31 acres juste à l’ouest de la réserve forestière de Harris sur la route 71.

Septembre 1982

George Ryan, président de l’Illinois House et candidat républicain au poste de lieutenant-gouverneur, était dans le comté de Kendall la semaine dernière pour remettre l’acte de propriété de l’ancienne aire de repos sur la route 34 au président du village d’Oswego, Milton Penn.

Septembre 1977

Les funérailles ont eu lieu pour le tout nouvel entraîneur de basket-ball YHS John Keller. Il venait de prendre le poste cet été-là, en provenance de Geneseo où se trouvaient des équipes exceptionnelles. Keller, 39 ans, est décédé des suites d’une appendicite aiguë.

Septembre 1972

Un tremblement de terre a secoué la région pendant environ 25 secondes le 15 septembre. Le tremblement “modéré” a atteint environ 5 sur l’échelle de Richter et aucun dommage n’a été signalé. Les responsables ont déclaré qu’ils estimaient que l’emplacement de la rupture ou de la faille terrestre se situait quelque part entre Aurora et Morris.

Septembre 1967

Une poursuite policière qui a commencé à Crest Hill s’est terminée par la mort sur Caton Farm Road à l’est de la route 47. L’officier de Crest Hill James Nink, 36 ans, et John Varmin de Joliet ont tous deux été tués après que leurs voitures aient été incapables de naviguer dans une courbe de la route. Varmin a été accusé d’avoir pillé une boîte à monnaie téléphonique à Crest Hill, selon un rapport de la radio de la police de Nink. Les vitesses étaient élevées à 100 milles à l’heure dans la poursuite. La police du comté de Kendall avait mis en place des barrages routiers à Caton Farm et sur la route 47, à moins d’un mile du lieu de l’accident. (Caton Farm a depuis été redirigé, éliminant les courbes.)

Septembre 1962

Des services de dédicace et des journées portes ouvertes ont eu lieu récemment à la nouvelle bibliothèque Charles B. Phillips à Newark. La bibliothèque est un cadeau de M. Phillips d’Aurora, qui a passé ses premières années à Newark.

Septembre 1957

Les écoles ont ouvert avec 495 dans les écoles primaires, en hausse de 36 par rapport à l’année dernière. Le lycée est à 263, en hausse de 28 par rapport à l’année dernière. Gordon Campbell est directeur de l’école secondaire.

Septembre 1952

Extrait d’une publicité payée par le Comité central républicain du comté de Kendall :

Le lundi 15 septembre à 20 h, Dwight « Ike » Eisenhower traversera Yorkville sur la route 47 d’Aurora à la route 71 et jusqu’à Ottawa. Ce sera votre chance de voir le prochain président des États-Unis. Jamais dans l’histoire de cette communauté un candidat à la présidence ne nous a donné une telle opportunité. Soyons tous disponibles pour donner à « Ike » l’accueil qu’il mérite.

Septembre 1947

Le chœur rural du comté de Kendall est occupé à répéter pour le festival d’automne. Le chœur présentera un groupe de numéros religieux. De plus, il y aura un spectacle retraçant l’histoire du comté de Kendall et le couronnement de la Harvest Queen.

Septembre 1942

Le Yorkville Salvage Committee a rassemblé 11 675 points de ferraille. Les hommes travaillaient comme des castors et les chefs de famille se séparaient de nombreux « utiles de temps en temps » pour faire le total.

Septembre 1937

Ira Perkins de Yorkville a obtenu le contrat général pour la construction du nouveau bâtiment du Farm Bureau, y compris une usine de stockage frigorifique sur la rue Van Emmon à Yorkville. Tous les efforts sont déployés pour que le bâtiment soit achevé au début de cet hiver afin que le plan d’entreposage frigorifique puisse être utilisé pour la saison de boucherie du début de l’hiver.

Septembre 1932

Le commissaire de la voirie du canton de Bristol a terminé mardi les réparations du pont Blackberry sur River Road. Ils ont installé huit nouvelles poutres en I et replanché le plancher du pont, mis en place une nouvelle balustrade et peint la balustrade. Le commissaire regrette de ne pas pouvoir peindre le pont pour le moment. Cela est dû au fait que le pont, qui a été construit en 1895, avait grand besoin de poutres en I, et les dépenses étaient si importantes qu’il n’y avait pas suffisamment de fonds pour permettre de le peindre. Cependant, le pont est en bien meilleur état et est beaucoup plus sûr.

Septembre 1927

N’oubliez pas cela lorsque vous chargez votre voiture pour la route. La nouvelle loi, adoptée par la dernière session de la législature, stipule que “la largeur maximale de tout véhicule et sa charge ne doivent pas dépasser huit pieds”. Certains de nos gros camions pourraient prendre cela en considération ainsi que le fait qu’ils n’ont droit qu’à la moitié de la route et cela pris sur le côté et non au milieu.

Septembre 1922

Russell Naden de Plattville est parti mardi pour fréquenter l’Université de l’Illinois.

Septembre 1917

Mme Ella Hill, Mme WA Colledge, Mlles Frances Hill, Grace Reddock et May Spridgen ont terminé avec succès le cours de fabrication de fournitures chirurgicales et ont été nommées instructeurs dans la préparation des fournitures chirurgicales de la Croix-Rouge.

Septembre 1912

L’incendie d’un pont ferroviaire sur la ligne Fox River près de Dayton a fait des ravages dans le service de la ligne. Le train de voyageurs de l’après-midi en provenance de Streator a été retenu et avait cinq heures de retard pour arriver à Yorkville, arrivant vers 9h30.

Septembre 1907

Le bureau de poste de Yorkville a été cambriolé, le voleur emportant également un cheval et un gréement de la grange d’Armbruster et de Needham pour s’enfuir. Le cheval a été retrouvé près de Plainfield le lendemain, mais le buggy et le harnais pas plus tard.

Septembre 1902

La foire du comté de Kendall bat son plein pour environ la 50e fois.

Septembre 1897

La foire du comté de Kendall de 1897 a battu tous les records. Les plus grandes foules. Chevaux les plus rapides. Temps le plus rapide. Meilleures expositions. Jeu de ballon chaud, temps plus chaud. C’était la 44e édition.

Septembre 1892

Le battage sera bientôt terminé par ici ; le grain tourne mal.

Septembre 1887

M. Tarbox du côté nord fait un gros commerce dans la ligne de briques ; briques d’ameublement pour le palais de justice, l’école et le bâtiment Cotton.

Septembre 1882

Fred Armbruster a eu trois doigts gravement meurtris dans les colendars du vieux moulin vendredi. Dans la même ancienne papeterie, John Hable s’est cassé trois doigts alors qu’ils effectuaient des réparations.

septembre 1877

Pour le meilleur thé du comté de Kendall, faites appel à Welsh et Myron Liscon, Lisbon, Illinois. Achetez vos médicaments brevetés auprès de George R. Lee et Charles E. Moore, Yorkville.

septembre 1872

La dernière invention au profit de gentils jeunes hommes à petits salaires est une chemise inversée brevetée réversible avec deux seins et un col à chaque extrémité, garantie de porter quatre semaines sans lavage.

Septembre 1867

Les ingénieurs du gouvernement engagés dans l’arpentage de la rivière Fox sont passés par Yorkville samedi en route vers Aurora où l’arpentage se termine. Ils ont exploité la ligne à partir d’Ottawa. Un rapport sera prêt pour le Congrès lors de sa prochaine session lorsque nous saurons quelque chose du coût pour rendre notre rivière navigable. Lewis Steward de Plano estime que les barrages et les écluses peuvent être construits pour 200 000 $ et est convaincu que des travaux seront effectués, car les améliorations apportées à l’énergie hydraulique feront plus que payer le coût des travaux. La vallée de Fox sera certainement un grand district manufacturier dans un jour proche.