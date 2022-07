Retour sur les histoires qui ont fait la une des journaux dans le grand livre – Shaw Local

Compilé par Roger Matile et John Etheredge à partir d’articles publiés dans Ledger-Sentinel, Fox Valley Sentinel, Oswego Ledger et Kendall County Record.

Août 2002

Le conseil du village d’Oswego a fait un pas de plus vers l’établissement d’un service d’autobus de banlieue pour une installation Metra Park-N-Ride proposée à l’extrême ouest du village. Lors d’un scrutin unanime, les membres du conseil ont approuvé une résolution autorisant une entente de service avec la Suburban Bus Division de la Regional Transportation Authority (RTA). Selon les termes de l’accord, la RTA programmerait un bus PACE pour transporter les usagers de la zone Metra entre l’installation Park-N-Ride du village à l’angle nord-ouest des routes Orchard et Mill jusqu’au centre de transport Aurora du centre-ville.

La directrice du village de Montgomery, Anne Marie Gaura, a présenté aux membres du conseil du village une liste révisée des « meilleurs projets 2002 ». Parmi les nombreux projets soumis à l’examen du conseil figuraient: une attraction commerciale, une attraction industrielle, la station Metra / Park-N-Ride, l’étude du corridor Orchard Road, la réhabilitation du centre commercial Settlers Landing et la rénovation de la salle des fêtes.

Août 1997

Dans un effort pour améliorer la sécurité des piétons, le ministère des Transports de l’Illinois a installé des panneaux sur Washington Street (US Route 34) près de Main Street au centre-ville d’Oswego. Les panneaux jaunes avertissaient les automobilistes des piétons tentant de traverser les quatre voies de circulation sur Washington Street. Les panneaux ont été installés à la demande des responsables du village. IDOT avait élargi l’autoroute de deux à quatre voies un an plus tôt.

Blain’s Farm & Fleet a annoncé qu’elle construirait un magasin de détail de 134 000 pieds carrés du côté nord de la route 30 à Montgomery.

Les entrepreneurs de Lucent Technologies ont commencé à démolir l’ancienne usine Western Electric située le long de la rive ouest de la rivière Fox à Montgomery. Au plus fort de ses activités à la fin des années 1970, l’énorme usine avait été le lieu de travail de près de 4 000 habitants de la région.

Les responsables d’Oswego ont rencontré des représentants de Metra concernant l’éventuelle création d’une gare de train de banlieue dans le village. Les représentants de Metra ont recommandé au village de demander à l’agence de faire réaliser une étude de faisabilité pour déterminer le besoin et les coûts potentiels du service.

Août 1987

Les plans de croissance de la ville d’Aurora étaient un sujet de préoccupation pour les membres du conseil du district scolaire d’Oswego. Les responsables de la ville ont annoncé qu’ils avaient ciblé plus de 2 000 acres de terrains non aménagés à l’est de la route 34 dans le district scolaire pour un futur développement résidentiel. L’annonce a incité les membres du conseil scolaire à accepter d’envoyer un représentant aux réunions de la commission du plan de la ville afin de mieux suivre la croissance de la ville.

Le village de Montgomery est devenu la première communauté de la région inférieure de Fox Valley à lancer un programme de recyclage des déchets solides. Le conseil du village a agi pour mettre en œuvre le programme volontaire «sac bleu» à la demande d’un groupe de citoyens locaux, Montgomery Advocates for Reduction and Recycling (MAR).

Les membres du conseil scolaire d’Oswego ont été invités à se préparer à un boom des inscriptions. Le surintendant de l’école, le Dr Terry Tamblyn, a déclaré que l’inscription du district d’ici l’an 2000 se situerait probablement entre deux scénarios, l’un qui prévoyait une inscription de 9 081 et l’autre qui prévoyait une inscription de 11 859. Un scénario de croissance plus modeste contenu dans l’étude prévoyait que les inscriptions atteindraient 8 457 d’ici 2000.

Août 1982

Le conseil du village d’Oswego se positionnait pour affronter Pac Man, si nécessaire. Le conseil a voté pour approuver une ordonnance qui limitait le nombre de jeux vidéo dans les entreprises locales à 15. Le conseil a agi après avoir reçu des informations selon lesquelles un salon vidéo pourrait ouvrir sur Main Street.

Août 1977

Le Montgomery Village Board étudiait la possibilité d’établir un service de télévision par câble dans le village. Ray Kozloski, membre du conseil d’administration, a déclaré qu’il pensait que le câble pourrait être offert dans le village si Oswego et la subdivision de Boulder Hill s’inscrivaient également au service.

Août 1972

Les jeunes républicains du comté de Kendall faisaient leur part pour aider à réélire le président Richard Nixon et le vice-président Spiro Agnew. L’organisation a organisé un “Target ’72 Campaign Blitz” de la subdivision de Boulder Hill le 19 août.

Août 1962

“Les premiers résultats partiels de l’enquête fédérale sur les abris contre les retombées montrent que 182 places d’abri peuvent être disponibles dans les plus grands bâtiments des cantons d’Oswego et de NaAuSay”, a déclaré au Ledger Clyde Phillips, directeur de l’Agence de défense civile du comté de Kendall. Dans le cadre de l’enquête, les responsables locaux de la protection civile avaient fait du porte-à-porte dans les deux cantons à la recherche de bâtiments susceptibles d’offrir une protection contre les retombées radioactives d’une explosion nucléaire.

Août 1957

Le Ledger a rapporté le 8 août : « Le dernier recensement spécial effectué dans le village d’Oswego a montré une population de 1 381 habitants, contre 1 220 habitants en 1950. Le recensement porte-à-porte a compté toutes les personnes vivant à Oswego au 30 juillet 1957. »

Août 1952

Le Ledger a rapporté que le conseil du village d’Oswego avait voté pour installer un feu de signalisation scolaire de type clignotant à commande manuelle au coin des rues Madison (Route 34) et Jackson pour permettre aux étudiants de traverser la rue en toute sécurité.

Août 1942

Le célèbre « Denver Zephyr » du Chicago’s Burlington and Quincy Railroad a fait un rare voyage sur l’embranchement Fox River du CB&Q à travers le comté de Kendall. Le Record a rapporté: «Le Denver Zephyer, vraiment un étranger sur la branche Fox River du Burlington, a passé un appel inattendu mercredi soir dernier. La cause était le déraillement d’une machine d’amerrissage forcé sur la ligne principale de Burlington.

Un titre dans le Record disait : “BLACKOUT WARNING” L’article sous le titre disait : “The United States Army a ordonné qu’un test de blackout ait lieu le 12 août 1942 de 22h à 22h30, Central War Time, couvrant tout le nord de l’Illinois, le sud du Wisconsin et le Michigan. Nul ne doit se trouver dans les rues à l’exception des personnes de service et portant l’insigne de la Défense Civile. Tous les autres restent à l’intérieur. Aucun téléphone ne doit être utilisé pendant la panne d’électricité.

Août 1932

Alors que la Grande Dépression se poursuivait, de nombreuses familles en difficulté financière du comté de Kendall se tournaient vers le gouvernement du comté et du canton pour obtenir de l’aide. Le Record a rapporté de Yorkville: «Le conseil de surveillance du comté a fait une demande officielle à la commission de secours d’urgence de l’Illinois pour un minimum de 2 000 $ pour apporter les secours nécessaires dans le comté de Kendall, et en particulier le canton de Little Rock (Plano) pendant les mois d’août. et septembre.

Août 1922

L’éditeur de disques HR Marshall a commenté: «Nous nous demandons si vous avez été aussi surpris que nous lorsque l’hon. Ira C. Copley d’Aurora, le président de la Western United Gas & Electric Company, a reconnu dans une déclaration publique que la rivière Fox était polluée par les déchets qu’il autorisait son entreprise à déverser dans le ruisseau. L’annonce de la compagnie de gaz fera le bonheur des amateurs de pêche et de baignade et M. Copley sera acclamé champion, même s’il lui a fallu beaucoup de temps pour enfiler son harnais. Mais cette entreprise n’est pas la seule à être une menace. Tout au long de la rivière, il y a des villes, dont les déchets et les eaux usées sont déversés sans discernement dans le Fox et ajoutent de la saleté à la rivière autrefois jolie.

août 1887

« La ville a été soumise à une double dose de musique de rue un avant-midi la semaine dernière », a écrit le correspondant du Record à Oswego le 3 août 1887. « Un groupe était une combinaison d’une cornemuse et d’un autre type de tuyaux ; l’autre un orgue à main avec un singe pour le trésorier. Le singe a fait ses affaires très mignon; les disciples de Darwin n’ont pas à rougir.

août 1867

Le Record a rapporté cet incident à Oswego le 1er août : « Vendredi dernier, une équipe et un wagon de charbon ont reculé du pont d’Oswego et l’un des chevaux a été tué et l’autre grièvement blessé. Le wagon a été mis en pièces. Le conducteur avait conduit jusqu’à l’approche du pont et les chevaux étaient juste sur la rive quand il les a arrêtés pour une raison quelconque. Le cheval n’a pas pu tenir la charge et est passé par-dessus la butée.