Retour sur les histoires qui ont fait la une des journaux dans le grand livre – Shaw Local

Compilé par Roger Matile et John Etheredge à partir des fichiers d’Oswego Ledger, Fox Valley Sentinel, Ledger-Sentinel et Kendall County Record.

juin 1998

Le district du parc d’Oswegoland s’est retrouvé au milieu d’une lutte d’annexion en cours entre les villages de Montgomery et d’Oswego. Le district du parc avait reçu des demandes des deux villages pour annexer des terres appartenant au district du parc le long de la rive est de la rivière Fox. Les deux villages cherchaient à annexer la zone du marché de Boulder Hill à la route 25 et au col de Boulder Hill. Mais les deux avaient d’abord besoin du consentement du district du parc pour annexer la propriété riveraine avant de pouvoir légalement annexer le marché de Boulder Hill.

Dans d’autres nouvelles du district du parc, des centaines de résidents de la région se sont rendus lors de l’ouverture officielle du nouveau parc aquatique du centre civique sur l’avenue Ashlawn à Oswego. Une rénovation de 2 millions de dollars avait transformé l’ancienne piscine en centre aquatique.

juin 1993

Environ 30 résidents de Montgomery et de Boulder Hill ont présenté des pétitions au conseil du district de la bibliothèque publique d’Oswego demandant au conseil d’agrandir et d’offrir des services supplémentaires à la bibliothèque de la succursale du centre commercial Douglas Square à US Route 30 et Douglas Road à Oswego. Les pétitions ont été signées par 1 100 habitants du village et de Boulder Hill.

Le conseil du village d’Oswego et le conseil scolaire d’Oswego SD308 ont approuvé un accord créant le poste à temps plein d’un agent de liaison avec la police à l’école secondaire d’Oswego. L’accord a été approuvé alors que le district scolaire terminait ce que les responsables de l’école ont reconnu comme une année difficile pour les cas de discipline au lycée, qui comprenait un coup de couteau en février. «Ce n’est pas le vieil Oswego, à l’époque où vous pouviez appeler le père d’un enfant et il venait le chercher. De nos jours, ils vous répondront avec une autre volée de balles », a déclaré Don Dahm, membre du conseil du village.

Un plan à long terme visant à développer une gare de train de banlieue Metra le long des voies principales de Burlington Northern au nord de Webster Street à Montgomery a été approuvé par la commission du plan du village. Un responsable de Metra avait déclaré au Ledger-Sentinel deux mois plus tôt que l’agence pourrait commencer à travailler sur la station entre 1995 et 1999. Le projet, a déclaré le responsable, était une « question de temps et d’argent ».

Le conseil de district de la réserve forestière du comté de Kendall a voté pour embaucher une firme d’ingénierie pour concevoir l’extension proposée du sentier Fox River reliant Montgomery et Oswego.

juin 1988

Lors d’un vote 4 contre 2, le conseil du village d’Oswego a approuvé les plans de construction du centre commercial Townes Crossing à l’angle sud-est de la route 30 et du chemin Douglas dans le village. Les membres du conseil d’administration, Robert Zielke et Mary Distler, ont voté contre la motion en invoquant leurs inquiétudes quant à l’emplacement de l’entrée principale du centre sur Douglas Road, à seulement 450 pieds au sud de la route 30. Les deux responsables ont soutenu que l’entrée aurait dû être située plus au sud, en face du chemin Fernwood.

juin 1983

Le village d’Oswego a célébré son 150e anniversaire en élargissant la célébration communautaire annuelle des Journées d’Oswego à un événement d’une semaine.

juin 1973

La demande d’un étudiant ministériel pour l’autorisation de travailler comme prédicateur de rue au centre-ville d’Oswego pendant les mois d’été a été accordée par le conseil du village d’Oswego sur une «base temporaire». L’étudiant, qui était parrainé par l’église baptiste d’Oswego, a déclaré au conseil qu’il n’utiliserait pas de haut-parleurs et qu’il parlerait depuis des endroits qui n’interféreraient pas avec les clients entrant et sortant des magasins du centre-ville.

La sécurité des piétons sur le pont de la rue Mill à Montgomery était une préoccupation pour les membres du conseil du village. Le conseil a reçu une lettre du ministère des Transports de l’Illinois indiquant qu’une clôture à mailles losangées n’était pas nécessaire sur le tablier du pont pour aider à protéger les piétons.

Juin 1968

La fréquentation des programmes de terrains de jeux d’été du district du parc d’Oswegoland a dépassé 4 700 jeunes au cours de la première semaine du programme, un nouveau record de tous les temps, ont annoncé les responsables du district du parc.

Dans sa chronique hebdomadaire dans le Ledger, le sénateur d’État Robert Mitchler, R-Oswego, a rapporté que le double problème de la hausse de la criminalité et du contrôle des armes à feu était, à son avis, une préoccupation encore plus grande pour les résidents de l’Illinois que la guerre en cours au Vietnam. L’assassinat du candidat démocrate à la présidentielle Robert Kennedy quelques jours plus tôt à Los Angeles a encore alimenté l’inquiétude suscitée par les armes à feu, a écrit Mitchler. « Nous avons un problème et nous devons trouver la réponse », a écrit Mitchler.

Chuck Shuler, propriétaire de Shuler’s Drugstore à Oswego, a annoncé qu’il s’attendait à ce que les travaux soient terminés en octobre dans le nouveau magasin moderne de sa famille dans les rues Main et Jackson. La pharmacie fonctionnait depuis 1937 dans une devanture au 68 Main Street.

Juin 1963

Le conseil du village de Montgomery a voté à l’unanimité pour autoriser le président et le greffier du village à signer les documents nécessaires accordant au village des droits permanents sur le château d’eau du site Armor (Dial) du côté ouest du village.

La Boulder Hill Civic Association a publié un rappel dans le grand livre aux résidents de Boulder Hill qu’ils résidaient dans une communauté non constituée en société. « Les responsables du canton et du comté sont ceux vers qui nous, à Boulder Hill, devons nous tourner pour nos services gouvernementaux et avec qui nous devons coopérer », indique le rappel.

Le Ledger a également signalé que le comté de Kendall devrait perdre un montant indéterminé des revenus des droits d’immatriculation des véhicules de l’État en raison du fait que de nombreux résidents de Boulder Hill s’identifient à tort comme résidents du comté de Kane sur leurs formulaires de demande de licence.

Juin 1958

Les affaires étaient en plein essor à Oswego. Le Ledger a rapporté qu’un projet de rénovation était en cours dans la cour Alexander Lumber, Luis Russ ajoutait une autre serre à son entreprise sur North Adams Street et Hank McDowell était presque prêt à déménager son entreprise dans un nouveau bâtiment sur la route 71. Une station-service Standard avait également ouvert récemment sur la route 34 et la route 71.

juin 1873

«Parce qu’il y a tellement d’Oswegos aux États-Unis et que le courrier ne cesse de se mélanger, UR Strooley suggère que le nom soit changé», écrivait le correspondant du Record à Oswego le 26 juin 1873. «Oswego», prononcé dans une conversation ordinaire, le les deux premières syllabes sont généralement fusionnées l’une dans l’autre. Un de nos correspondants, qui a sans doute obtenu le nom simplement en l’entendant, dirige toujours sa lettre « Swego ». C’est le cas d’autres endroits comme ‘Rora’ au lieu d’Aurora. Il a donc suggéré dans ce numéro que le nom de la ville soit changé en Swego. De toute évidence, cela ne s’est pas produit. UR Strooley était le pseudonyme du correspondant du Record à Oswego, Lorenzo Rank, le maître de poste d’Oswego.