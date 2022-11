Retour sur les histoires qui ont fait la une des journaux dans le grand livre – Shaw Local

Compilé par Roger Matile et John Etheredge à partir d’articles publiés dans le Ledger, Kendall County Record, Fox Valley Sentinel, Ledger-Sentinel et des informations fournies par le village de Montgomery.

novembre 1997

Par une marge décisive de 4 051 voix, les électeurs du comté de Kendall ont approuvé un référendum qui imposait un plafond d’impôt foncier contraignant aux agences gouvernementales locales. Le plafond limitait ces agences, y compris les districts scolaires locaux, à des augmentations annuelles des prélèvements fiscaux liées au taux d’inflation jusqu’à 5%. Le sénateur d’État à la retraite Robert Mitchler, faisait partie d’un groupe de résidents du comté qui ont fait pression sur le conseil du comté pour mettre le plafond d’impôt sur le bulletin de vote, a déclaré qu’il était satisfait de l’adoption du référendum. “Je pense que cela envoie un message”, a déclaré Mitchler à propos du référendum. “Je pense aussi que c’est une expression de ce que les gens pensent de l’augmentation des impôts fonciers.”

novembre 1992

Les travaux ont été terminés sur un château d’eau de 300 000 gallons dans la nouvelle subdivision Fox Chase d’Oswego, à l’ouest de la route 31. La tour a été payée par les promoteurs de la subdivision. En plus du château d’eau, le Ledger-Sentinel a signalé qu’il y avait un total de 12 nouvelles maisons à divers stades de construction dans le lotissement, dont cinq maisons modèles donnant sur la route 31.

novembre 1987

Les électeurs du district scolaire d’Oswego ont approuvé un référendum sur les obligations de construction pour financer des ajouts de 14 millions de dollars aux écoles du district, dont 9 millions de dollars pour l’agrandissement de l’école secondaire d’Oswego. Les responsables de l’école avaient auparavant obtenu les résultats d’une étude qui prévoyait que les inscriptions du district scolaire passeraient d’environ 4 000 à entre 6 100 et 8 400 d’ici 2000.

Le conseil du village d’Oswego a étendu ses limites jusqu’au côté sud de la route 30 à Douglas Road en annexant le centre commercial Douglas Square. Le vote du conseil est intervenu quatre ans après que le conseil du village de Montgomery ait voté pour étendre ses limites au sud le long du chemin Douglas jusqu’à la route 30.

novembre 1982

Le shérif élu du comté de Kendall, Charles McDonald, a déclaré au conseil d’administration de l’association civique de Boulder Hill qu’il soutenait le rétablissement de la patrouille radiophonique des citoyens de Boulder Hill, parrainée par le département du shérif. “Nous avons besoin de plus d’yeux et d’oreilles ici (à Boulder Hill)”, a déclaré McDonald.

novembre 1972

Richard Nixon n’a pas eu à s’inquiéter du comté de Kendall dans sa candidature à la réélection à la présidence en 1972. Le ticket de Nixon et du vice-président Spiro Agnew a reçu 9 371 voix dans le comté contre 2 527 pour le ticket démocrate de George McGovern et R Sargent Shriver.

Le souci de la sécurité de leurs enfants à l’Halloween a incité de nombreux parents de la région d’Oswego-Montgomery à envoyer leurs enfants à une fête de bonbons ou de friandises en salle dans le sous-sol de l’immeuble de la Oswego Community Bank. Les organisateurs de l’événement ont rapporté que plus de 600 enfants étaient présents.

Un gallon de lait Meadow Gold ne coûtait que 69 cents avec un coupon au supermarché Paramount Heights sur la route 31 à Montgomery, selon une publicité dans le Ledger.

Novembre 1967

Le conseil d’administration du Waubonse Community College a autorisé son avocat à négocier l’achat d’une parcelle d’environ 195 acres le long du côté est de la route 47, juste au nord de Sugar Grove, pour servir de campus permanent du nouveau collège.

novembre 1962

Le Ledger a rapporté le 1er novembre : « La situation des égouts sanitaires dans le village d’Oswego ne s’est pas améliorée et le conseil des eaux sanitaires de l’État marque le pas, un peu avec impatience, pour voir ce que le conseil du village et les résidents de la communauté prévoient de faire pour résoudre le problème actuel, qui comprend un débordement d’eaux usées brutes dans la rivière Fox. L’État n’apprécie pas le déversement d’eaux usées brutes dans les cours d’eau, et un certain nombre de poursuites ont été intentées contre des villes et des villages ces dernières années, ce qui a coûté beaucoup d’argent et d’inquiétude aux habitants.

novembre 1957

“Il était prévu d’avoir une journée portes ouvertes dans le nouveau bâtiment de l’école East View pour la réunion de la PTA du 12 novembre, mais les entrepreneurs continuent de tergiverser”, a rapporté le Ledger le 7 novembre. “Le carrelage n’est toujours pas installé dans le gymnase et il faudra dix jours à deux semaines avant qu’il ne soit terminé.

Shuler’s Drug Store au 68 Main Street a annoncé dans une annonce pleine page que leur magasin de jouets populaire à l’étage au-dessus de la pharmacie ouvrirait le samedi 9 novembre. -18h

novembre 1952

Les Panthers du lycée d’Oswego ont terminé leur saison sur la grille avec une victoire de 27-12 sur Mooseheart pour terminer 8-1, avec la seule défaite de la saison contre le lac de Zurich lors de leur match d’ouverture.

Au total, 166 élèves étaient inscrits à l’école secondaire d’Oswego au 20 novembre 1952.

Denney’s Supermart au centre-ville d’Oswego offrait la livraison gratuite de produits d’épicerie à domicile. “Ouvert tous les mercredis soirs jusqu’à 9 heures”, a déclaré l’annonce du Denney dans le Ledger.

Lors du scrutin de l’élection présidentielle du 4 novembre, les électeurs du canton d’Oswego sont allés 3-1 pour le républicain Dwight D. Eisenhower contre le gouverneur de l’Illinois Adali Stevenson. Le total des votes était de 962 pour Eisenhower contre 307 pour Stevenson.

novembre 1947

Les membres du conseil d’administration du village de Montgomery ont examiné les plans finaux d’un ajout à la salle des fêtes sur la rue South River à la rue Webster.

novembre 1937

Le conseil du village de Montgomery a approuvé un permis à Al Lebeau, propriétaire du Riverview Cafe dans les rues River et Webster, pour installer un trottoir devant son café pour “agir comme un pare-chocs pour les automobiles afin de les éloigner des trottoirs”, selon le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1er novembre. Au cours de la même réunion, le conseil a approuvé une résolution d’urgence pour l’achat d’un camion de pompiers

novembre 1932

Les écoles publiques du comté de Kendall ressentaient le pincement financier provoqué par la Grande Dépression. Le Record a rapporté: «Ayant accepté une réduction de 10% sur les contrats salariaux signés pour l’année en cours au printemps dernier, les enseignants des écoles publiques d’Oswego ont volontairement réduit leur salaire de 10% supplémentaires lors d’une réunion tenue au lycée lundi soir. L’action n’aurait pas été nécessaire en raison de la lenteur de la collecte dans le comté puisqu’il y a suffisamment d’argent disponible pour payer tous les salaires comme ils l’étaient. La réduction était des opinions concernant les salaires, elle prenait la forme d’un accord pour enseigner pendant un mois gratuitement. Les chauffeurs d’autobus et les concierges ont proposé des réductions similaires de leur salaire.

novembre 1927

Lors d’un scrutin unanime, le conseil d’administration du village de Montgomery a voté pour que le greffier du village informe la General Outdoor Advertising Company de Chicago de retirer un panneau d’affichage que l’entreprise avait installé près du coin des rues River et Mill dans le centre-ville du village dans les 30 jours.

novembre 1922

Le Record fait état d’un grave accident survenu sur le chemin de fer interurbain entre Oswego et Montgomery : « John Dejarld, l’un des plus anciens employés de l’AE&C (Aurora, Elgin and Chicago) Railroad, est à l’article de la mort dans un hôpital d’Aurora, à la suite de blessures reçues en un accident de voiture lundi matin. La voiture de huit heures en provenance de Yorkville et une voiture scolaire spéciale en provenance d’Aurora à 8 h 20 sont entrées en collision sur la voie droite entre Fox River Park (à Montgomery) et Oswego près de la ferme John Wormley (près de la route 31).

novembre 1897

Le téléphone arrivait à Oswego. Le correspondant du Record a rapporté le 17 novembre : “Les poseurs de poteaux téléphoniques sont arrivés ici.”

novembre 1892

Le crime à Oswego était dans les nouvelles. Le coffre-fort du bureau de poste d’Oswego (64, rue Main) a été cambriolé, selon le dossier du 30 novembre 1892. « Le butin consistait en 1 500 $ en obligations d’État enregistrées qui n’étaient pas négociables ; un certain nombre de notes; et 47,40 $ en espèces », a rapporté le Record. “Il n’y a aucun indice sur les auteurs de l’acte mais il y en a beaucoup qui ne seraient pas étonnés de découvrir que des talents locaux ont aidé dans cette affaire.”