Retour sur les histoires qui ont fait la une des journaux dans le grand livre – Shaw Local

Compilé par Roger Matile et John Etheredge à partir d’articles publiés dans le Ledger-Sentinel ; Fox Valley Sentinelle, Oswego Ledger; Registre du comté de Kendall ; et des informations historiques fournies par le village de Montgomery.

Septembre 2002

Les membres du conseil du district scolaire d’Oswego ont voté pour acheter un site de 100 acres à l’angle nord-ouest des routes Wolf et Harvey à l’est d’Oswego comme emplacement pour la deuxième école secondaire du district. Le district a accepté de payer 49 900 $ par acre pour la propriété, soit un total de 4,99 millions de dollars.

Septembre 1997

Le président du village d’Oswego, Budd Bieber, et le président du village de Montgomery, Ellis Van Meter, ont participé à des cérémonies d’inauguration dans le bâtiment nouvellement agrandi de la bibliothèque publique d’Oswego sur la rue Jefferson au centre-ville d’Oswego.

Septembre 1992

La construction de la deuxième phase du projet d’extension d’Orchard Road dans le comté de Kendall a commencé. Le projet du comté impliquait la construction d’un nouveau tronçon de route s’étendant au sud de Galena Road à Montgomery jusqu’à la route 34.

Le terrain a été jeté pour le nouvel hôpital Copley Memorial au large de la route 34 à Aurora, juste au nord de la limite du comté de Kane-Kendall.

Le conseil du village d’Oswego était divisé sur une proposition du ministère des Transports de l’Illinois d’élargir la route 34 à quatre voies à travers le quartier des affaires du centre-ville du village. Le président du village, Richard Saletri, a soutenu le projet, notant l’augmentation du volume de trafic sur l’autoroute et la nécessité qui en résulte de laisser de la place aux véhicules pour s’engager et sortir de l’autoroute. Le membre du conseil Don Dahm, cependant, n’était pas d’accord, suggérant que le village cherche à faire désigner la route 71 et le pont proposé d’Orchard Road comme contournement pour le trafic de la route 34.

Septembre 1987

Le plan à long terme du comté de Kendall visant à construire un pont sur la rivière Fox dans le cadre de son projet d’extension d’Orchard Road a suscité une certaine opposition de la part des propriétaires à proximité du site du pont. Lors d’une réunion du comité du conseil de comté, un porte-parole des propriétaires a accusé la construction d’un pont de servir à faire baisser la valeur des propriétés des deux côtés de la rivière.

L’inscription totale dans les écoles du district scolaire d’Oswego était de 4 002, soit une augmentation de 106 élèves par rapport à l’inscription du district à la fin de l’année scolaire précédente en juin. L’inscription à l’école secondaire d’Oswego a été signalée à 1 218.

Septembre 1982

La Boulder Hill Civic Association a parrainé Hillfest ’82 près du marché de Boulder Hill dans la subdivision non constituée en société. La célébration comprenait un défilé d’animaux de compagnie, un défilé de mode, un derby de couches et des danseurs exotiques.

L’équipe de football des Kaneland Knights dirigée par le demi-arrière et future star de la NFL Don Beebe a mis en déroute l’hôte Oswego High School Panthers, 30-7. Terry Coley, rédacteur sportif de Ledger-Sentinel, a noté que les Chevaliers avaient effectivement utilisé le Beebe “éclair rapide” pour leurrer les défenseurs des Panthers. Alors que les Panthers s’intéressaient à Beebe, l’arrière des Knights Nick Dunaham “passait la ligne pour gain après gain”, a rapporté Coley.

Septembre 1977

Un résident de Boulder Hill a signalé au département du shérif du comté de Kendall que quelqu’un avait pénétré par effraction dans son véhicule et volé 33 bandes de huit pistes d’une valeur de 264 $.

Septembre 1972

La campagne populaire de Dan Walker pour le poste de gouverneur de l’Illinois l’a amené au United Auto Workers Hall de Montgomery. D’autres candidats du Parti démocrate à la fonction publique, dont Tim Hall et Jack Hill, ont rejoint Walker à la pizza de campagne.

Les commerçants du centre-ville d’Oswego ont organisé une vente de quatre jours pour marquer l’achèvement d’un projet de rénovation du centre-ville qui impliquait l’installation de toits de style mansarde sur plusieurs façades d’immeubles du centre-ville. Le Ledger a rapporté que le projet visait à lier «l’ensemble de l’apparence de la ville avec une continuité fluide».

Septembre 1967

Le service de Mick sur la route 25 et la rue Mill à Montgomery parrainait un concours de timbres photo «Super Pro NFL», selon une annonce dans le Ledger. Les clients chanceux pouvaient gagner une Ford Mustang 1968 ou des prix en argent.

Leon McNair, club professionnel du nouveau parcours de golf Fox Bend d’Oswego, a annoncé que le parcours organiserait son premier tournoi majeur. Le “Fall Classic” a été fixé pour les 14 et 15 octobre et ouvert à tous les amateurs masculins de la région. Une bourse garantie de 1 000 $ devait être répartie entre les gagnants de chacun des quatre vols.

Les responsables et les partisans du district d’Oswegoland Park menaient une campagne pour l’adoption d’un référendum visant à financer la construction d’un projet de centre communautaire et d’une piscine sur l’avenue Ashlawn entre Oswego et Boulder Hill. Le vote était prévu pour le 7 octobre. Dans une lettre au rédacteur en chef du Oswego Ledger, M. et Mme Warren A. Hull ont écrit qu’ils étaient “très inquiets et déçus d’entendre parler de toute l’opposition au nouveau centre communautaire”.

Septembre 1962

Le président du conseil d’administration du district d’Oswegoland Park, Ralph Wheeler, a annoncé que l’agence avait acheté deux parcelles adjacentes à l’extrémité nord de la rue Main à Jefferson Street au centre-ville d’Oswego pour un futur parc et site de bibliothèque. Le coût des propriétés était de 10 000 $. “C’est ici que la nouvelle bibliothèque d’Oswego sera construite surplombant les corniches rocheuses et le ruisseau Waubonsie”, a rapporté le Ledger.

Septembre 1952

Le président du village d’Oswego, AM Pierce, a signé une proclamation désignant officiellement du 28 septembre au 5 octobre la 22e semaine annuelle de l’éducation chrétienne dans le village. Dans le cadre des événements de la semaine, un service communautaire a eu lieu à l’église presbytérienne d’Oswego “pour l’action de grâce et la dédicace de la version standard révisée de la Bible”.

Le rédacteur en chef et éditeur du Ledger, Ford Lippold, a averti ses lecteurs dans sa chronique hebdomadaire que “les lettres ou les appels téléphoniques passés de manière anonyme dans le but d’influencer la politique éditoriale du Ledger sont une perte de temps”.

La surpopulation était un problème dans les écoles d’Oswego et un sujet de débat dans la communauté. Dans une lettre au rédacteur en chef du Ledger, Hazel Weis a écrit que les salles de classe surpeuplées étaient “une situation qui a atteint le point où l’on ne peut pas se permettre de ne pas soutenir un programme de construction”.

Septembre 1947

Le Ledger rapporte : « Le nouveau bâtiment scolaire en cours de construction sur la rue Franklin devrait être terminé dans un mois si le temps le permet. Tous les matériaux sont désormais disponibles. Jusqu’à présent, l’entrepreneur a pu respecter son offre initiale pour le projet. »

Dans un effort pour réduire le nombre de morts et de blessés causés par des souvenirs de guerre dangereux, le président Truman a publié une déclaration établissant des comités de sécurité des trophées de guerre à travers les États-Unis. Le Record rapporte : « …Ces souvenirs (de guerre) comprennent des obus, des mines, des grenades, des pièges, des mitrailleuses, des mitraillettes, des fusils et des pistolets de toutes sortes. Il ne se passe presque pas un jour sans que les journaux ne rapportent des meurtres accidentels par des armes à feu dont les propriétaires déclarent qu’ils “ne savaient pas qu’elle était chargée”.

Septembre 1942

“Bomb ‘Em With Junk” était le thème de la campagne de sauvetage de guerre du comté de Kendall, selon le Record. Le journal a rapporté: «L’histoire de la campagne de rebut du comté de Kendall, qui se déroule actuellement et se poursuivra jusqu’au 5 septembre, promet d’être l’une des campagnes les plus réussies menées par les dirigeants communautaires dans leurs efforts pour aider la défense nationale. Le comté de Kendall a toujours répondu avec courage à tous les appels nationaux à l’aide et toutes les preuves indiquent que cette communauté sera à nouveau en première ligne et près du haut de la liste lorsque les tableaux finaux seront établis.

Septembre 1912

Le correspondant du Record à Oswego a rapporté : « Un concours entre les hommes et les femmes de la chorale de l’église presbytérienne a été remporté par les femmes, laissant les hommes se divertir. L’occasion a été célébrée vendredi soir lorsque les hommes ont offert aux dames un trajet en voiture jusqu’au parc électrique [in Plainfield].”

Septembre 1902

« Un match de base-ball a été joué ici entre les Oswego Pirates et les Plainfield Rivals vendredi et s’est avéré être l’un de ces matchs réussis… ce n’était aucun de vos 2 à 3 ou d’autres matchs à faible score, mais de 27 à 9 en faveur de the Rivals », a rapporté le correspondant du Record à Oswego le 24 septembre 1902.

septembre 1882

Le crime était dans les nouvelles d’Oswego le 21 septembre 1882 : « Le cambriolage a été quelque peu activement pratiqué ici ces derniers temps ; une nuit, la maison de Myron Wormley a été traversée, son pantalon retiré près de sa tête, d’où a été prise une nouvelle montre à remontoir, environ 14 $ en argent et un couteau de poche.

septembre 1872

Le 12 septembre, le Record a rapporté d’Oswego que “le vice-président Schuyler Colfax est arrivé ici la semaine dernière mardi dans le train de 1h00 pour une visite et s’est immédiatement rendu à la maison de M. Sutherland”.

Le 26 septembre, le Record a rapporté que Duke West avait abattu Mark Newberry dans le dos avec un fusil de chasse alors que Newberry jouait à l’euchre avec la femme et le fils aîné de West dans l’appartement Oswego des Wests. West avait précédemment averti Newberry de rester à l’écart de sa femme. A noté le dossier: «West, le meurtrier, est un ancien délinquant; a purgé une ou plusieurs peines au pénitencier de Joliet et la rumeur dit qu’à un moment donné, il a été condamné à Botany Bay. West s’est livré au juge de paix d’Oswego. Il a été jugé pour meurtre et condamné à la prison à vie à Joliet.