Retour sur les hauts et les bas de Whitney Houston : l’héritage d’une icône

Plus de 10 ans après la mort prématurée de la centrale musicale Whitney Houston, l’artiste emblématique est connue pour ses hauts incroyables et ses bas tragiques.

Avec Les nouvelles docu-séries de Fox Nation “Whitney!” et la sortie du nouveau biopic de Houston, “Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody”, les fans auront un aperçu de la vie du six fois lauréat d’un Grammy Award sous les projecteurs, ainsi que de ce qui se passait à huis clos.

Houston est décédée le 11 février 2012, le soir de la 54e cérémonie des Grammy Awards, à l’âge de 48 ans. Elle a été retrouvée morte dans une baignoire de l’hôtel Beverly Hilton. Le coroner décidera plus tard que le chanteur mort d’une noyade accidentelle et que “les effets de la maladie cardiaque athérosclérotique et de la consommation de cocaïne” avaient directement conduit à sa mort.

Malgré la façon dont elle est décédée, on se souviendra toujours de Houston pour ses contributions à l’industrie du divertissement, ainsi que pour son héritage en tant que “The Voice”.

WHITNEY HOUSTON PRODUCTEUR CLIVE DAVIS EST EXCITÉ POUR LE NOUVEAU FILM: ‘PERSONNE N’A TOUCHÉ LA VRAIE PERSONNE DE WHITNEY’

Voici un retour sur les hauts et les bas de Houston.

Premiers jours

Houston a commencé à chanter à l’église lorsqu’il était enfant. Le début de sa carrière comprenait la sauvegarde du chant pour sa mère Emily “Cissy” Houston, Chaka Khan, Jermaine Jackson et d’autres, en plus du mannequinat.

Cependant, les choses ont vraiment décollé pour la jeune chanteuse en 1983 lorsqu’elle a été découverte et signée par le producteur Clive Davis. Davis était le fondateur d’Arista Records, qui a depuis été racheté par Sony Music Entertainment. Il continuerait à être un collaborateur fréquent avec Houston.

En 1985, son premier album intitulé “Whitney Houston” est sorti. L’année suivante, l’album était devenu le disque le plus vendu d’un artiste solo à l’époque. Houston a finalement remporté le Grammy de la meilleure performance vocale pop féminine pour sa chanson “Saving All My Love for You”.

En 1987, son album de suivi “Whitney” a également remporté un énorme succès. Il a sans doute produit l’un de ses morceaux les plus connus de tous les temps, “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”, qui lui a également valu un Grammy. Ses deux premiers albums ont été certifiés Diamant.

L’une des performances les plus mémorables de Houston a eu lieu lors du Super Bowl XXV en 1991. Elle a donné une performance entraînante de la “Star Spangled Banner”.

L’ère Bobby Brown

En 1989, après avoir fréquenté d’autres célébrités de haut niveau, Houston s’est impliqué avec son collègue musicien Bobby Brown. Ils se sont mariés en 1992 et ont eu une fille Bobbi Kristina en 1993.

Leur relation a été en proie à de nombreux incidents tumultueux très médiatisés et a également été montrée dans l’émission de télé-réalité de Brown, “Being Bobby Brown”.

Le couple a divorcé en 2007, mais Brown a souvent été accusé d’avoir initié Houston aux drogues dures et d’avoir modifié la trajectoire positive de sa carrière. En mai 2022, Brown a parlé de sa relation avec Houston dans un projet A&E intitulé «Biographie: Bobby Brown».

“C’était assez difficile”, a déclaré Brown à propos du récit. “Peu de gens savaient ce qui se passait. Peu de gens savaient comment [those accusations] m’a affecté. Peu de gens savaient de quoi ils parlaient. Ils ne vivaient pas, ne respiraient pas ou ne se réveillaient pas avec nous. Ils l’ont juste poussé aux limites extérieures de l’expression de ce qu’ils pensaient qu’il se passait. Mais la vérité est qu’ils ne savaient vraiment pas ce qui se passait.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Le garde du corps”

En 1992, Houston a plongé son orteil dans la piscine d’acteurs, jouant aux côtés de Kevin Costner dans “The Bodyguard”.

C’était le premier rôle de Houston au cinéma et la chimie entre les deux stars était palpable. Elle a joué le rôle de Rachel Marron, une superstar en pleine ascension. Costner, qui a endossé le rôle de Frank Farmer, était le garde du corps engagé pour la protéger.

Le film est revenu en salles en novembre dernier pour marquer les 30 ans de sa première. Costner a partagé la nouvelle sur son Instagram à côté d’une photo de lui et de Houston dans le film.

“Je ne pourrais pas être plus excité que nous puissions tous revivre ce film et la magie qui s’est produite lorsque Whitney est passée devant la caméra”, a-t-il écrit.

“J’espère que vous vous joindrez à nous pour célébrer ce film et son héritage”, a ajouté Costner.

La bande originale du film était responsable du succès retentissant de Houston, “I Will Always Love You”, qui est resté numéro un du palmarès Billboard Hot 100 pendant 14 semaines.

Non seulement Houston a remporté le Grammy du disque de l’année avec la chanson, mais elle détient également le titre du single le plus vendu de tous les temps par une artiste féminine.

Houston a ensuite joué dans d’autres films à succès, notamment “Waiting to Exhale” en 1995 et “The Preacher’s Wife” en 1996.

Dernières années

Le succès continue pour Houston et en 2001, le chanteur signe un nouveau contrat d’enregistrement avec Arista Records pour 100 millions de dollars.

L’année suivante, tout en accordant une interview à Diane Sawyer, Houston a abordé sa silhouette mince, ainsi que des rumeurs selon lesquelles elle était aux prises avec un trouble de l’alimentation et une toxicomanie.

Son mari de l’époque, Brown, était à ses côtés pour l’interview désormais tristement célèbre. “Le plus grand diable, c’est moi. Je suis soit mon meilleur ami, soit mon pire ennemi”, a déclaré Houston à Sawyer.

C’était aussi l’interview où Houston a prononcé sa réplique bien connue, “le crack c’est fou”, en parlant en profondeur des allégations selon lesquelles elle était allée en “cure de désintoxication”, comme l’a décrit Sawyer d’un tabloïd.

“Tout d’abord”, a-t-elle dit à Sawyer, “Mettons une chose au clair. Le crack n’est pas cher. Je gagne trop d’argent pour fumer du crack. Soyons clairs. D’accord ? Nous ne faisons pas de crack. Nous ne faisons pas de crack. ça. Le crack, c’est nul.

Sept ans se sont écoulés avant que Houston ne s’assied pour une autre interview approfondie. En 2009, elle a eu une conversation révélatrice avec Oprah Winfrey. À ce moment-là, la réputation de Houston en tant qu’artiste fiable et professionnel avait diminué au sein de l’industrie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans sa discussion avec Winfrey, Houston a révélé qu’au moment de la sortie de “The Preacher’s Wife” en 1996, “(se droguer) était une chose de tous les jours. … Je ferais mon travail, mais après avoir fait mon travail, pour un toute l’année ou deux, c’était tous les jours. … Je n’étais pas content à ce moment-là. Je me perdais.

Houston a également admis qu’elle avait suivi un programme de traitement de 30 jours pour se nettoyer.

Elle est finalement retournée en cure de désintoxication en 2011, avant sa mort l’année suivante.

Impact aujourd’hui

Houston a séduit le public pendant des années avec une voix puissante et sans effort.

Son septième et dernier album studio, “I Look to You”, est sorti en août 2009 et s’est hissé au premier rang du palmarès Billboard 200. Cependant, c’est sa musique des années 1980 à la fin des années 1990 qui l’a propulsée vers la célébrité.

Houston est considéré comme l’un des meilleurs chanteurs américains de tous les temps avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde.

Elle a influencé une génération de chanteuses, de Christina Aguilera à Mariah Carey. Le lendemain de l’annonce de la mort de Houston, Carey a tweeté, “Le cœur brisé et en larmes suite à la mort choquante de mon amie, l’incomparable Mme Whitney Houston.”

Dans un effort pour reconnaître la profondeur de son personnage, Davis est déterminée à raconter l’histoire authentique de Whitney Houston.

“Jusqu’à présent, personne n’a touché la vraie personne de Whitney”, a-t-il déclaré à Fox News Digital à propos de projets sur l’icône musicale dans le passé.

Davis est productrice exécutive du nouveau biopic “I Wanna Dance With Somebody”, qui suit une jeune Whitney au sommet de sa gloire.

À propos du film, qui sortira le 23 décembre, Davis a déclaré: “J’attends avec impatience un grand film multidimensionnel, qui célèbre une artiste incroyable et sa musique, mais qui raconte l’histoire réaliste de luttes, d’aspirations ou d’espoirs.”