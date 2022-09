NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth II s’est mariée avec le prince Philip le 20 novembre 1947. Le prince Philip est décédé le 9 avril 2021 et la reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre 2022, ce qui a fait de son fils aîné Charles le roi.

Feu la reine Elizabeth II et le prince Philip ont eu trois autres enfants, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward.

À travers ses quatre enfants, la reine avait huit petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants au moment de sa mort.

Le roi Charles III

Le nom complet du roi Charles III est Charles Philip Arthur George et il est né le 14 novembre 1948. Lorsque la reine Elizabeth II a eu son couronnement en 1953 après la mort de son mari, Charles n’avait que quatre ans.

Le roi Charles III a rencontré Camilla Parker-Bowles lors d’un match de polo, mais les deux ont épousé d’autres personnes lorsqu’il est parti pour la Royal Navy. Elle a épousé Andrew Parker-Bowles et il a épousé Lady Diana Spencer. Le roi Charles et la princesse Diana ont eu deux enfants, le prince William et le prince Harry.

La princesse Diana est décédée tragiquement dans un accident de voiture en 1997 après son divorce avec Charles. En 2005, le roi Charles a épousé Camilla et elle a reçu le titre de duchesse de Cornouailles.

Lorsque le roi Charles III est devenu roi après la mort de sa mère en septembre 2022, Camilla a reçu le titre de reine consort, un titre qui est donné à l’épouse d’un roi régnant.

Princesse Anne

La princesse Anne, née Anne Elizabeth Alice Louise, est la fille unique du prince Philip et de la reine Elizabeth II. Elle est née le 15 août 1950. Son titre est Anne, princesse royale.

La princesse Anne a été mariée deux fois. Elle a été mariée pour la première fois au capitaine Mark Phillips en 1973 et ils ont eu deux enfants, Peter Phillips et Zara Tindall. Elle a épousé son mari actuel, le vice-amiral Timothy Laurence, en 1992. Elle a choisi de ne pas donner de titres royaux à ses enfants.

Prince André

Le prince Andrew a 10 ans de moins que la princesse Anne. Il est né Andrew Albert Christian Edward le 19 février 1960 et a reçu le titre de prince Andrew, duc d’York. Le prince Andrew était marié à Sarah “Fergie” Ferguson en 1986 et ils ont eu deux filles Beatrice et Eugénie avant leur divorce en 1996.

Le prince Andrew s’est retiré de ses fonctions royales en 2019 après son implication avec Jeffrey Epstein.

Prince Edward

Le prince Edward est le plus jeune et le quatrième enfant de la reine. Il est né Edward Antony Richard Louis le 10 mars 1964. Pour la plupart, il est resté hors de la vue du public pendant de nombreuses années. Il est marié à Sophie Rhys-Jones, qu’il a épousée en 1999 et ils ont deux enfants, Lady Louise Windsor et James Vicomte Severn.