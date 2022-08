Retour sur les copines de Leonardo DiCaprio

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Leonardo DiCaprio et sa petite amie depuis quatre ans, la mannequin et actrice Camila Morrone, auraient mis fin à leur relation. DiCaprio a une longue histoire de fréquentation d’actrices et de mannequins qui sont tous un peu plus jeunes que l’acteur de “Great Gatsby”.

Après que DiCaprio ait conquis le cœur de millions de personnes lorsqu’il a joué le rôle de Jack dans le film “Titanic” de 1997, il est rapidement devenu célèbre et depuis lors, il a été connecté à une liste de petites amies, dont Blake Lively et Gisele Bündchen. L’acteur a l’habitude de fréquenter des célébrités plus jeunes que lui.

La première petite amie de célébrité publique présumée de DiCaprio était le mannequin Bridget Hall avec qui il est sorti en 1994.

Il a ensuite été connecté à son intérêt amoureux “Roméo + Juliette”, Claire Danes. Il y avait des rumeurs selon lesquelles les deux se fréquenteraient en 1995, mais les rumeurs n’ont jamais été confirmées. Danes est maintenant marié à Hugh Dancy.

DiCaprio était également lié à Naomi Campbell en 1995, mais les deux sont restés amis après leur courte aventure.

DiCaprio est sorti avec l’actrice Kristen Zang de 1996 à 1997. Elle a accompagné l’acteur à la première de “Roméo + Juliette” en 1997.

DiCaprio aurait eu une aventure avec Helena Christensen très peu de temps après la sortie de “Titanic” en 1997. À l’époque, il avait 29 ans et Christensen en avait 23.

DiCaprio a ensuite été mis en relation avec un autre mannequin, Amber Valletta, que l’acteur aurait vu dans un magazine et aurait demandé à ses représentants de la contacter. Les deux auraient eu une aventure en 1998.

DiCaprio est sorti avec Bündchen pendant cinq ans avant leur rupture en 2005. Ils ont commencé à se fréquenter lorsque le mannequin avait 18 ans. Elle est maintenant mariée au quart-arrière de la NFL, Tom Brady, avec qui elle a commencé à sortir un an après DiCaprio et avec qui elle s’est mariée en 2009.

Le mannequin Bar Refaeli a rencontré DiCaprio lors d’une soirée à Las Vegas. Après leur rencontre, ils sont sortis ensemble pendant cinq ans, mais ont rompu en mai 2011. Les deux avaient un écart d’âge de 11 ans.

Même s’il est difficile d’imaginer Lively avec quelqu’un d’autre que Ryan Reynolds, l’actrice est sortie avec DiCaprio pendant cinq mois en 2011. À l’époque, il avait 36 ​​ans et elle 23.

En 2012, DiCaprio est sorti avec Erin Heatherton, qui avait 22 ans à l’époque, puis avec Toni Garrn de 2013 à 2014. Au début de leur relation, elle avait 21 ans. Garrn est maintenant marié à l’acteur Alex Pettyfer.

DiCaprio est sorti avec Kelly Rohrbach de 2015 à 2016. Les deux ont un écart d’âge de 16 ans. Rohrbach a joué dans le film “Baywatch” avec Zac Efron et Dwayne “The Rock” Johnson. Elle a épousé Steuart Walton en 2019.

Lorsque le mannequin Nina Agdal avait 24 ans, elle a commencé à sortir avec DiCaprio, qui avait 41 ans. Ils ont commencé à se fréquenter en 2016 mais ont rompu l’année suivante.

La petite amie la plus récente de DiCaprio était Morrone, avec qui il est sorti pendant plus de quatre ans. Au moment de leur séparation, DiCaprio avait 47 ans et Morrone en avait 25. Morrone a abordé l’écart d’âge entre les deux en 2019.

“Il y a tellement de relations à Hollywood – et dans l’histoire du monde – où les gens ont de grands écarts d’âge”, a déclaré Morrone au Los Angeles Times en 2019. “Je pense juste que n’importe qui devrait pouvoir sortir avec qui il veut sortir.”