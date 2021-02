Nous sommes juste à un jour de la Super Bowl 2021!

C’est vrai, le dimanche 7 février, les Chiefs de Kansas City affronteront les Buccaneers de Tampa Bay au Super Bowl LV. Alors que les amateurs de sport ont hâte de regarder le match, qui se déroulera cette année au stade Raymond James de Tampa, de nombreux téléspectateurs se connectent également pour voir les performances musicales pendant l’événement sportif.

Avant le début du jeu, Jazmine Sullivan et Eric Church sont prêts à chanter l’hymne national ensemble. L’année dernière, au Super Bowl 2020, Demi Lovato a lancé les festivités avec une représentation de l’hymne national. Avec cette performance, Lovato a rejoint une liste de superstars qui sont allées sur le terrain pour chanter l’hymne national au Super Bowl. Carrie Underwood, Beyoncé, Lady Gaga, Alicia Keys, Luke Bryan et Christina Aguilera font partie des artistes talentueux à avoir interprété « The Star-Spangled Banner » lors des derniers matchs du Super Bowl.