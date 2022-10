Retour sur l’ère éphémère des sacs de céréales du comté de Kendall – Shaw Local

Alors disons que vous êtes un agriculteur du comté de Kendall au début du XIXe siècle et que vous avez terminé la récolte de vos petites céréales – avoine, blé, orge et seigle – et que vous êtes prêt à commencer la récolte du maïs.

Ces petits grains sont des choses à forte intensité de main-d’œuvre à cultiver. Le sol doit être soigneusement préparé, le grain semé puis soigneusement entretenu jusqu’à ce qu’il soit mûr et que la récolte commence à la fin de l’été. La récolte elle-même demande également beaucoup de main-d’œuvre, mais en fin de compte, vous avez plusieurs centaines de boisseaux de blé battu dans vos silos à grains prêts pour le marché.

Comment y arrivez-vous?

Si nous parlons des jours avant que le chemin de fer ne soit poussé à l’ouest de Chicago à la fin des années 1840 et dans le comté de Kendall au début des années 1850, cela signifiait transporter votre récolte à Chicago. Mais il ne pouvait pas être transporté en vrac dans les wagons en bois de construction lâche de l’époque. Au lieu de cela, il devait être chargé dans des sacs de céréales pour être manipulé sur le chemin du marché.

Les sacs à grains étaient apparemment fabriqués à partir de chanvre grossier ou de tissu de lin. Le chanvre, en particulier, était préféré car il était facile à cultiver et pouvait être tissé dans un tissu solide. Il est probable qu’une partie de ces sacs de chanvre et de lin aient été fabriqués ici, dans la vallée de Fox. Mais bien que j’aie passé pas mal de temps à chercher une description du sac à grains typique du 19ème siècle du genre utilisé par ces agriculteurs pionniers robustes, je n’ai pas réussi à découvrir à quoi ressemblait le matériau ainsi que d’où viennent ces sacs.

En effet, la professeure de l’université américaine Mary Eschelbach Hansen, écrivant dans l’édition 2000 d’Essays in Economic and Business History (“Middlemen in the Market for Grain: Changes and Comparaisons”) a cherché mais n’a pas pu trouver de références spécifiques à qui a fait des sacs de céréales. ou de quoi ils étaient faits. Comme l’a fait remarquer l’un de ses collègues, les sacs n’auraient pas été si bon marché et auraient ajouté une bonne somme au coût du grain lui-même. Mais ils semblent avoir été une de ces choses si courantes que personne n’a jamais pensé à les décrire.

Et beaucoup de sacs ont été utilisés alors que Chicago dépassait progressivement Saint-Louis en tant que plaque tournante céréalière du Midwest. Selon le premier historien du comté de Kendall, EW Hicks, écrivant sur les événements de 1848 : « À Little Rock, pas moins de deux cent soixante-dix équipes sont passées sur une route en une journée, la plupart d’entre elles allant ou revenant de Chicago avec des produits.

L’ensemble du système d’utilisation de sacs pour expédier les céréales s’est avéré trop lourd, d’autant plus que la combinaison de la mécanisation, de l’introduction de nouvelles variétés de céréales et de meilleures techniques agricoles a entraîné des rendements toujours plus élevés. Chacun de ces centaines de milliers de sacs de céréales a dû être manipulé de nombreuses fois pendant que le grain allait de la ferme à sa destination finale, souvent jusqu’à la côte atlantique.

En 1842, à Buffalo, New York, le propriétaire de l’entrepôt Joseph Dart a développé le concept de stockage du grain vidé des sacs et élevé dans des bacs verticaux où la gravité pourrait être utilisée pour le charger facilement à bord de barges à grains pour l’expédition vers l’est sur le canal Érié.

L’idée de Dart d’un élévateur à vapeur a été rapidement adoptée par les marchands de céréales de Chicago, qui l’ont ensuite considérablement amélioré et agrandi. Les économies de temps et de main-d’œuvre étaient énormes. L’adoption rapide par Chicago du concept d’élévateur à grains, combinée à son adoption tout aussi rapide des chemins de fer et à l’achèvement du canal de l’Illinois et du Michigan, ainsi que l’emplacement privilégié de la ville au pied du lac Michigan en ont rapidement fait le centre céréalier du pays.

Auparavant, Saint-Louis détenait ce titre, mais Mère Nature a pénalisé la Gateway City avec le débit non fiable du fleuve Mississippi. Les niveaux de Big Muddy pouvaient fluctuer jusqu’à 40 pieds, ce qui empêchait la construction de nouveaux élévateurs à grains près de la rive. Cela signifiait que tous ces sacs de céréales devaient être déchargés, un à la fois, par des armées entières de débardeurs, empilés sur la digue jusqu’à ce qu’ils soient achetés par un marchand de céréales, puis déplacés à nouveau vers un entrepôt jusqu’à ce qu’il soit temps de charger à nouveau le sacs à bord d’une péniche ou d’un bateau à vapeur pour l’expédition.

La ville était également opposée aux chemins de fer parce que les intérêts des bateaux à vapeur, alors primordiaux à Saint-Louis, étaient convaincus qu’ils entraîneraient la mort du trafic fluvial. En conséquence, le grain de Saint-Louis pouvait essentiellement aller facilement dans une seule direction – en aval par barge et bateau à vapeur – contrairement à Chicago, où le grain pouvait être expédié au nord, au sud, à l’est et même à l’ouest par chemin de fer, canal et cargo lacustre.

Bien que ces intérêts de bateaux à vapeur l’aient âprement combattu, la construction du premier pont sur le Mississippi à Saint-Louis a commencé en 1867, sous la direction de James Eads. Il a ouvert sept ans plus tard et, en hommage au talent d’Eads, est toujours debout.

Mais à ce moment-là, il était trop tard pour que Saint-Louis retrouve son ancienne gloire de « porte de l’Ouest » qui avait été saisie par Chicago et ses rails, ses canaux et sa navigation lacustre.

De nos jours, les quelques agriculteurs qui cultivent de petites céréales dans l’usine de Fox Valley et récoltent avec d’énormes équipements mécanisés, puis transportent le grain déjà battu et nettoyé directement vers les terminaux céréaliers sur la rivière Illinois. Contrairement à ces jours si lointains, le grain n’est jamais touché par des mains humaines depuis le moment où il a mûri dans le champ jusqu’au moment où il se déverse d’un camion de transport de céréales au terminal céréalier.

Non seulement l’expédition du grain a subi une révolution, mais la production aussi. Dans les années 1830, il fallait environ 370 heures de travail pour produire 100 boisseaux de blé. De nos jours, cela prend moins de trois heures, c’est pourquoi le nombre en baisse constante d’agriculteurs américains continue de produire suffisamment pour nourrir tant d’autres personnes.

Mais tout a commencé il y a près de 200 ans lorsque ces agriculteurs pionniers ont commencé à transporter tous ces sacs de céréales à Chicago dans l’espoir, tout comme les agriculteurs d’aujourd’hui, d’obtenir un prix équitable pour leur récolte.

• Vous cherchez plus d’histoire locale ? Visite http://historyonthefox.wordpress.com.