Retour sur le ring de Nikkita Lyons, match du prétendant n°1 à triple menace

Il est presque temps pour WWE NXT!

NXT revient au Performance Center pour la première fois depuis son passage au CW Network. L’épisode de ce soir présente d’énormes affrontements sur la route d’Halloween Havoc.

Voici ce qui vous attend pour l’épisode de NXT du 15 octobre.

Oro Mensah contre Lexis King

Après avoir perdu contre Oro Mensah lors de leur premier match, Lexis King reviendra avec le Main Man des Meta Four ce soir sur WWE NXT.

Ridge Holland contre Riley Osborne sur WWE NXT

Riley Osborne est la dernière ligne de défense de Chase U contre Ridge Holland. L’ancien membre de Brawling Brute a déjà mis M. Chase et Duke Hudson sur les tablettes. Riley peut-il l’emporter contre Ridge ? Nous le saurons ce soir.

Nikkia Lyons contre Lola Vice

Nikkita Lyons a fait son retour télévisé lors d’un segment mettant en vedette Lola Vice et la directrice générale de la WWE NXT Ava la semaine dernière. Mme Vice a considéré la présence de Nikkita comme irrespectueuse et a menacé de la mettre dehors une fois de plus. Ce soir, les deux femmes s’affrontent dans ce qui sera le premier match télévisé de Nikkita depuis le 9 janvier 2024.

Une célébration pour The Don sur WWE NXT

Tony D’Angelo a commis l’impensable en battant Oba Femi pour le championnat nord-américain NXT la semaine dernière. Ce soir, l’univers NXT accueille The Don et sa famille pour une célébration très spéciale.

Stéphanie Vaquer contre Wren Sinclair

Stéphanie Vaquer est venue en aide à Giulia face à Roxanne Perez et Cora Jade mardi dernier. Wren Sinclair a vu l’action sur le moniteur et a annoncé qu’elle serait le premier adversaire de Stephanie dans WWE NXT.

? Match pour les prétendants au titre triple menace n°1

? Débuts sur le ring de Stephanie Vaquer NXT Et PLUS !@WWENXT il fait chaud DEMAIN à 8/7c @TheCW! pic.twitter.com/02h9ZU7EI0 – Les sports CW (@TheCW_Sports) 14 octobre 2024

Ethan Page contre Je’Von Evans contre Wes Lee – Match du prétendant n°1 pour le titre NXT Triple Threat

Ethan Page a perdu le titre NXT contre Trick Williams il y a deux semaines sur The CW. Page a dit à Ava qu’il voulait une revanche. Wes Lee a déclaré qu’il voulait également tenter sa chance pour le titre. Ava a uniquement accepté d’insérer Je’Von Evans dans le mix pour sa performance de star contre Randy Orton.

Zone de lutte aura une couverture complète du 10/15 WWE NXT lors de sa diffusion.

Le poste Aperçu de WWE NXT du 15 octobre : retour sur le ring de Nikkita Lyons, match du prétendant n°1 à triple menace est apparu en premier sur Zone de lutte.