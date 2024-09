Retour sur le repêchage de la LNH 2024

Peut-on imaginer quelque chose de plus digne de Vegas ? Pour Michael Hage, oui. Nous y reviendrons plus tard.

Mais d’abord, parlons de Demidov. Les Canadiens vont obtenir bien plus qu’une arme offensive d’élite. Ses 23 buts et 60 points en 30 matchs et ses titres de joueur le plus utile de l’histoire avec le SKA Saint-Pétersbourg, dans le meilleur circuit junior de Russie, ne sont pas à prendre à la légère. Pourtant, c’est le caractère de l’attaquant de 6 pieds 1 pouce qui a fait pencher la balance en faveur du directeur général des Canadiens.

« Il a confiance en lui sans être arrogant », a expliqué Hughes, qui voit en Demidov un peu de l’un de ses meilleurs choix. « Quand tu paries sur un jeune qui doit quitter l’Europe pour venir à Montréal, avec beaucoup de pression, comme [Juraj] Slafkovsky a traversé des épreuves, mais ce ne sera pas toujours rose. Il faut de la résilience, savoir encaisser les coups et continuer. Et nous sommes convaincus que, comme Slafkovsky, Demidov a cela en lui.

L’ailier droit, capable aussi de jouer au centre, a démontré cette confiance lorsqu’il est monté sur le podium pour faire face aux médias montréalais. Demidov a montré qu’il était à l’aise dans une situation de grande pression, parlant un langage qu’il a commencé à apprendre il y a seulement un an et demi.

« Les fans aiment le hockey et moi aussi j’aime le hockey. C’est pourquoi [the pressure] « Ce n’est pas un problème pour moi », a déclaré Demidov.

« Quand les gens sont dans leur zone de confort et qu’ils n’ont aucune pression, c’est mauvais pour leur développement. J’aime quand les gens aiment le hockey. C’est pourquoi, pour moi, c’est vraiment une belle ville », a-t-il déclaré à l’équipe de contenu des Canadiens quelques semaines après le repêchage.

Le natif de Serguiev Possad, en Russie, a mentionné Kobe Bryant comme son idole sportive, inspiré par son instinct de tueur.

Montréal, dites bonjour à la Mamba mentalité.

De retour à Vegas, Hage, que les Canadiens ont repêché au 21e rang au total, a vécu son propre moment d’émotion lorsqu’il a été sélectionné par l’équipe qu’il idolâtrait en grandissant, en grande partie à cause de son père décédé tragiquement l’été dernier.

« Quand j’étais plus jeune, je portais toujours le numéro 9, car mon père adorait Maurice Richard. Il serait très fier aujourd’hui », a déclaré le natif d’Oakville, en Ontario.

Lorsque Bobrov a annoncé son nom, l’émotion était palpable à l’intérieur de Sphere, même à Montréal. Sa mère était en larmes dans les gradins et Hage a eu du mal à retenir la sienne.

« Quel rêve, mec », a déclaré Hage, visiblement ébranlé, comme on peut le voir dans le documentaire des coulisses du repêchage des Canadiens.

Le joueur de 18 ans a affiché un total de 33-42-75 en 54 matchs avec le Chicago Steel dans la Ligue de hockey des États-Unis la saison dernière, et a reçu le prix d’excellence EJ McGuire, remis chaque année à l’espoir du repêchage de la LNH qui incarne le mieux l’engagement envers l’excellence par la force de caractère, la compétitivité et l’athlétisme.

« Il s’est présenté comme l’un des plus grands noms du repêchage », a déclaré le codirecteur du dépistage amateur de Montréal, Nick Bobrov. « Dans une année normale, pour un joueur comme celui-là, il n’aurait probablement pas été éliminé. [to No. 21].”

Aatos Koivu (fils de l’ancien capitaine du Tricolore, Saku Koivu), Logan Sawyer, Tyler Thorpe, Mikus Vecvanags, Owen Protz, Ben Merrill, Makar Khanin et Kasper Bergqvist ont complété la classe de repêchage 2024 des Canadiens.