Retour sur le premier mois d’Elon Musk sur Twitter

Dimanche marque officiellement un mois depuis que l’homme le plus riche du monde a pris la tête de Twitter.

À cette époque, Elon Musk a lancé des licenciements massifs et a donné aux employés restants un ultimatum énigmatique, a rétabli les comptes de personnalités controversées, dont l’ancien président Donald Trump, et a lancé – puis a lancé – un plan visant à facturer les coches bleues emblématiques de Twitter.

Après avoir passé des mois dans une bataille juridique infructueuse pour se retirer de sa proposition initiale d’achat de Twitter, Musk a fait sa première entrée fracassante dans les bureaux de l’entreprise le 26 octobre, portant un évier. (Dans un vidéo de l’incident partagé sur Twitter, il a écrit : “En entrant dans le QG de Twitter, laissez-le entrer !)

Depuis lors, le milliardaire n’a apparemment rien négligé au cours de son premier mois tourbillonnant en tant que “Chief Twit”. Voici un aperçu de l’éventail des façons dont Musk (qui est toujours, simultanément, PDG de ses autres sociétés Tesla et SpaceX) a déjà laissé sa marque sur l’une des plateformes de médias sociaux les plus influentes au monde.

MUSK SUPPRIME C-SUITE ET COUPE ENVIRON LA MOITIÉ DU PERSONNEL DE TWITTER

Presque immédiatement après que Musk ait conclu son accord dramatique de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter, il a limogé l’ancien PDG Parag Agrawal et d’autres dirigeants. Il s’est ensuite fait PDG et administrateur unique de la plateforme, conformément à un dépôt de titres.

Le remaniement dramatique de la direction, cependant, n’était que le premier avant-goût de la refonte majeure du personnel à venir. Musk a commencé des licenciements de grande envergure dans toute l’entreprise, réduisant ses effectifs globaux d’environ 50% en l’espace de quelques jours.

À la veille du 3 novembre et jusqu’au 4 novembre, de nombreux anciens employés de Twitter ont commencé à publier sur la plate-forme qu’ils avaient été bloqués sur les comptes de messagerie de leur entreprise alors que les suppressions d’emplois commençaient à se dérouler de manière très dramatique et publique. .

Les licenciements ont eu un impact sur des départements tels que l’IA éthique, le marketing et la communication, la recherche, les politiques publiques, etc. Alors que les travailleurs disaient au revoir à leurs collègues en ligne (beaucoup partageaient des cœurs bleus et des émojis de salut pour signaler qu’ils avaient perdu leur emploi sur Twitter), Musk est resté largement silencieux, du moins sur les suppressions d’emplois.

Dans un autre geste dramatique du nouveau patron, Musk a publiquement licencié un ingénieur logiciel qui avait survécu à la première série de coupes, mais qui a ensuite interrogé Musk sur Twitter.

MUSK DONNE UN ULTIMATUM AUX EMPLOYÉS RESTANTS : FAITES UN TRAVAIL « EXTRÊMEMENT DUR » OU PARTEZ

Dans un e-mail interne de fin de soirée après les réductions massives de personnel, Musk a demandé aux employés restants de Twitter de s’engager dans un travail “extrêmement dur” ou de quitter l’entreprise avec une indemnité de départ.

“À l’avenir, pour construire un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus compétitif, nous devrons être extrêmement hardcore”, a écrit Musk dans la note envoyée le 16 novembre. “Cela signifiera travailler de longues heures à haute intensité. Seule une performance exceptionnelle constituera une note de passage.”

Dans la note de service, Musk poursuit en expliquant comment Twitter sera “beaucoup plus axé sur l’ingénierie” et donne ensuite un ultimatum au personnel. “Si vous êtes sûr de vouloir faire partie du nouveau Twitter, veuillez cliquer sur oui sur le lien ci-dessous”, dirigeant le personnel vers ce qui semble être un formulaire en ligne.

Musk a déclaré que tout employé qui ne l’aurait pas fait avant 17 h HE le jour suivant, jeudi, recevrait une indemnité de départ de trois mois.

LES ANNONCEURS FUIENT ET MUSK DÉCRIE LA “BAISSE MASSIVE DES REVENUS”

Dans l’ombre de l’exode massif des travailleurs, un départ des annonceurs se préparait également.

Depuis le rachat de Musk, une poignée de marques – allant de General Mills à North Face en passant par le groupe Volkswagen – ont confirmé une pause dans la publicité sur le réseau social alors que les organisations de la société civile soulevaient de nouvelles inquiétudes quant à la direction de l’entreprise sous Musk.

Environ une semaine après avoir repris l’entreprise, Musk a déclaré qu’elle avait constaté une “baisse massive des revenus”.

“Twitter a connu une baisse massive de ses revenus, en raison de groupes d’activistes faisant pression sur les annonceurs, même si rien n’a changé avec la modération du contenu et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour apaiser les activistes”, a-t-il déclaré dans un tweet le 4 novembre. Ils essaient de détruire la liberté d’expression en Amérique.

UNE SAGA EN COURS SUR LES COCHES BLEUES COMMENCE

Un autre aspect de Twitter que Musk a rapidement bouleversé est l’une des fonctionnalités les plus familières de la plate-forme pour ses utilisateurs : les coches bleues vérifiées qui ont longtemps été utilisées pour confirmer l’authenticité des responsables gouvernementaux, des journalistes et d’autres personnalités publiques.

“Le système actuel de seigneurs et de paysans de Twitter pour qui a ou n’a pas de coche bleue est une connerie”, a tweeté Musk le 1er novembre. “Le pouvoir au peuple ! Bleu pour 8 $/mois.”

Effectivement, le 5 novembre, Twitter a lancé une version mise à jour de son application iOS qui permettait aux utilisateurs de payer un abonnement mensuel pour recevoir une coche bleue sur leurs profils. La mise à jour, comme indiqué sur l’App Store d’Apple à l’époque, indiquait que les utilisateurs devraient désormais payer 7,99 $ par mois pour l’abonnement Twitter Blue de l’entreprise pour recevoir une coche sur la plate-forme, “tout comme les célébrités, les entreprises et les politiciens que vous déjà suivi.”

Quelques jours après le déploiement du service d’abonnement, Twitter a été inondé d’une vague de célébrités et d’imitateurs d’entreprises qui ont rapidement joué avec le nouveau système pour se faire passer pour des marques et des personnalités importantes.

Le chaos s’ensuivit. Dans un exemple viral, un faux compte, qui comportait une coche bleue nouvellement achetée, prétendant être le géant pharmaceutique Eli Lilly, a tweeté qu’un médicament essentiel contre le diabète serait désormais gratuit.

À la suite du chaos, Musk a finalement annoncé qu’il retarderait le déploiement du service d’abonnement jusqu’à la fin du mois.

“Relancer Blue Verified jusqu’au 29 novembre pour s’assurer qu’il est solide comme le roc”, a tweeté Musk le 15 novembre.

Le 24 novembre, Musk a donné une date cible légèrement différente pour la relance, le 2 décembre, et a offert plus de détails sur le futur service, y compris une gamme de couleurs de coche pour indiquer le type de compte vérifié.

TWITTER RESTAURE CERTAINS COMPTES PRÉCÉDEMMENT INTERDITS, DONT CELUI DE DONALD TRUMP

Le 19 novembre, Musk a restauré le compte Twitter de l’ancien président Donald Trump, près de deux ans après son interdiction permanente à la suite de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole.

Cette décision est intervenue peu de temps après que Twitter a restauré les comptes de plusieurs autres utilisateurs controversés, précédemment interdits ou suspendus, notamment le podcasteur canadien conservateur Jordan Peterson, le site Web de satire de droite Babylon Bee, la comédienne Kathy Griffin et la représentante Marjorie Taylor Greene.

Avant de restaurer le compte Twitter de Trump, Musk a publié un sondage demandant aux utilisateurs de la plateforme si Trump devait être réintégré – où une faible majorité (51,8%) a voté en sa faveur.

“Le peuple a parlé. Trump sera réintégré”, a tweeté Musk. “Vox Populi, Vox Dei.” (Latin pour “la voix du peuple est la voix de Dieu.”).

Trump a précédemment déclaré qu’il resterait sur sa propre plateforme, Truth Social, au lieu de rejoindre Twitter, et n’a pas encore tweeté depuis que son compte est revenu en ligne.

Mais un changement dans son approche pourrait avoir des implications politiques majeures car Trump a déclaré qu’il solliciterait l’investiture présidentielle républicaine en 2024.

MUSK CONTINUE D’ACCORDER ‘AMNESTY’ À LA PLUPART DES COMPTES INTERDITS AUPARAVANT

Après avoir mené un autre sondage sur Twitter, Musk a déclaré le 24 novembre qu’il commencerait à restaurer la plupart des comptes précédemment interdits sur Twitter à partir de la semaine prochaine. Cela marquerait sa décision la plus ambitieuse à ce jour pour annuler la politique de la plate-forme de médias sociaux consistant à suspendre définitivement les utilisateurs qui enfreindraient à plusieurs reprises ses règles.

L’annonce du jour de Thanksgiving est intervenue après que la plupart des répondants ont voté en faveur de son sondage sur l’opportunité d’offrir “une amnistie générale aux comptes suspendus, à condition qu’ils n’aient pas enfreint la loi ou se soient livrés à des spams flagrants”.

Encore une fois, Musk a tweeté que “les gens ont parlé”.

Ses récentes décisions de rétablir des comptes précédemment interdits, sur la base des résultats de ses sondages sur la plate-forme, sont notamment en contradiction avec la façon dont Musk avait précédemment déclaré qu’il gérerait de tels choix.

Juste un jour après sa prise de contrôle de Twitter, Musk a déclaré que la société de médias sociaux « formera un conseil de modération de contenu avec des points de vue très divers ».

“Aucune décision majeure en matière de contenu ou de rétablissement de compte n’aura lieu avant la réunion de ce conseil”, a ajouté Musk.

Il n’est pas immédiatement clair si ce conseil a jamais été créé, convoqué ou impliqué dans la prise de décision derrière le retour de Trump et des comptes anciennement interdits.