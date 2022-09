Retour sur le passé de Kelowna – Kelowna Capital News

Cette photo historique représente l’avenue Bernard de 1905, avec l’ancien hôtel Palace sur la gauche, qui devint plus tard l’hôtel Royal Anne.

La Lequime Brothers and Co. au coin droit était une quincaillerie et une mercerie qui abritait la première école de Kelowna à l’étage.

Bernard porte le nom de Bernard Lequime.

Cette photo a été fournie par Captial Newsreader “Wild and Wooley Wayne”.

