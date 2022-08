Retour sur le passé de Kelowna

Cette photo historique est celle d’une propriété du passé au bord du lac, qui était beaucoup plus facile à obtenir lorsque l’entrepôt Lequime était debout. L’entrepôt a été construit en 1904. Le magasin Lequime a été le premier bâtiment en pierre de taille de Kelowna et est son plus ancien bâtiment commercial encore en vie.

Si l’entrepôt existait encore aujourd’hui, il serait situé près de City Park.

Cette photo a été fournie par Captial Newsreader “Wild and Wooley Wayne”.

Si vous avez des photos du passé historique de Kelowna que vous aimeriez partager, veuillez les envoyer à [email protected] pour qu’elles soient présentées.

