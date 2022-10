Retour sur le moment où l’actrice décédée a parlé du suicide de Sushant Singh Rajput

L’actrice de Sasural Simar ka Vaishali Takkar a quitté le monde après s’être suicidée dimanche. L’actrice a été retrouvée morte chez elle à Indore dans la matinée. Une note de suicide a également été récupérée sur son téléphone, a indiqué la police.

Très peu de gens savent que Vaishali Takkar était très proche du défunt acteur Sushant Singh Rajput dont la mort était également mystérieuse. Pour les non-initiés, l’acteur de Chhichhore a été retrouvé mort le 14 juin à Mumbai. Selon India Today, tout en parlant de SSR, la défunte actrice a déclaré: “Après que les gens ont commencé à dire qu’il avait été assassiné, regardez les marques sur son corps et tout, j’ai aussi commencé à voir ces photos de près et j’ai trouvé quelque chose de louche. Au départ, la mafia du cinéma était accusée de tout cela, mais maintenant la vérité de Rhea sort également.





Lorsqu’on lui a demandé si Rhea Chakraborty était derrière la mort de SSR, Vaishali a déclaré: «Je pense que c’est un travail d’équipe. Ce n’est pas qu’une seule personne qui a fait ça. Je ne sais pas combien de temps dure le sentier, mais il y a certainement plus de gens impliqués. Je pense aussi que les vrais coupables se cachent derrière Rhea. Elle est définitivement responsable de l’avoir poussé à bout, que les gens croient facilement qu’il s’est suicidé.

Entre-temps, selon le rapport de l’ANI, une note de suicide a été trouvée indiquant qu’elle a été harcelée par son voisin. “L’actrice de télévision Vaishali Thakkar s’est suicidée en se pendant dans sa résidence de la colonie de Sai Bagh, sous les limites du poste de police de Tejaji à Indore, a déclaré dimanche un responsable. Une note de suicide a également été retrouvée à l’endroit qui suggère qu’elle était stressée et qu’elle était harcelée par son voisin, l’homme d’affaires Rahul Navlani.

Le commissaire adjoint de la police (ACP) Moti ur Rehman a déclaré à ANI “Rahul était le voisin de Viashali et la note de suicide indique qu’il avait l’habitude de harceler Vaishali, à cause de quoi elle a pris une mesure si extrême. Elle était sur le point de se marier avec un autre homme et Rahul l’a troublée pour cela. La police enquête actuellement sur l’affaire.

“Rahul n’est actuellement pas chez lui et s’est enfui après avoir verrouillé sa maison. La police localise actuellement Rahul, après quoi il sera interrogé”, a ajouté l’ACP Rehman. Rahul Navlani était déjà marié.

“Ses gadgets électroniques (l’acteur de télévision Vaishali Takkar) seront sondés. Son voisin Rahul l’a harcelée, à cause de qui elle a pris cette mesure extrême. Son journal sera sondé parce que son voisin Rahul Navlani l’a harcelée. Elle était sur le point de se marier avec un autre homme, mais il l’a également gêné. Rahul est en train de s’enfuir; continuez à chercher pour l’attraper », a déclaré l’ACP. (Avec les entrées de l’ANI)