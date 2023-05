Retour sur le logo et la mascotte de la Coupe du monde 94

Les États-Unis ont fait irruption dans la conscience mondiale du football lorsqu’ils ont accueilli la Coupe du monde 94. Le tournoi a été le plus réussi financièrement de l’histoire et détient toujours les records de participation totale et moyenne les plus élevées – malgré les tournois suivants ayant plus d’équipes et plus de matchs.

Mais les visuels du tournoi se démarquent également. Les foules massives dans les stades NFL à guichets fermés. Les ensembles amples et emblématiques, y compris les tristement célèbres hauts en « denim » des États-Unis. Le retour d’une Allemagne unifiée. Le Brésil soulève son quatrième trophée de la Coupe du monde.

Et puis il y a le logo et la mascotte. Bien qu’il s’agisse du plus grand événement du jeu mondial, ces deux éléments portaient une touche typiquement américaine. Avec le retour de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis et le dévoilement du logo et de la marque environnante mercredi, c’est le bon moment pour revenir sur les designs classiques de 1994.

Le logo

Le logo de la Coupe du monde 94 est simple, mais c’est toujours un super design. La balle qui traverse les rayures rouges et blanches pour former l’union sur le canton du drapeau simplifié des États-Unis est géniale. Il vous dit tout ce que vous devez savoir sur l’événement – le football aux États-Unis, de la manière la plus importante que le pays ait jamais connue. D’un point de vue purement technique, c’est aussi une conception solide. La reproduction à de petites tailles est toujours importante à considérer. Alors que le texte et les petits points en dessous sont problématiques, l’icône du drapeau elle-même fonctionne à merveille à n’importe quelle taille – sur un chapeau, une petite étiquette de t-shirt ou sur le côté d’un bâtiment. Et ce n’est que trois couleurs (quatre si vous comptez le blanc sur lequel il était généralement affiché). Facile à produire, et il réussit le test « un enfant pourrait raisonnablement griffonner cela de mémoire ».

Le design rappelle beaucoup le logo officiel de longue date du football américain. La Fédération a introduit une conception de balle striée similaire (allant uniquement vers la droite au lieu de la gauche) au début des années 1990. Le cœur de cette conception resterait une partie de l’identité visuelle de l’USSF jusqu’en 2016.

Le design du drapeau est un peu daté maintenant, bien sûr, mais il était parfait pour son époque et pour le tournoi.

La mascotte

Il y a eu quelques mascottes étranges de la Coupe du monde au fil des ans. Nous avons eu Ciao la figure de bâton italienne, Pique le jalapeño et, plus récemment, La’eeb la ghutra anthropomorphe – un type de coiffe portée au Qatar.

Mais, surtout en tant que fan de football qui a grandi à Fort Lauderdale, j’ai toujours été sensible aux années 1994 Le buteur« Le chiot de la Coupe du monde. »

Bien que Striker ait été conçu par l’équipe d’animation de Warner Bros, le personnage avait plus une sensation classique de Hanna-Barbera. Il était un peu comme Huckleberry Hound, sauf qu’il n’était pas bleu et qu’il était footballeur.

Avoir une mascotte qui semblait avoir sauté d’un écran de télévision à partir d’un dessin animé du samedi matin correspondait parfaitement à la philosophie de l’événement.

En prévision de 2026

La Coupe du monde 2026 sera là avant que nous le sachions. Et avec la nouvelle Coupe du monde élargie, une nouvelle identité visuelle sera gravée à jamais dans l’esprit des fans de football du monde entier.

Alors que les États-Unis sont la pièce maîtresse de la prochaine Coupe du monde, le Mexique et le Canada se partageront également les tâches d’accueil. En plus de la nature multinationale de l’événement, les États-Unis ont beaucoup changé en tant que nation de football depuis 1994.

Nous avons maintenant une configuration professionnelle solide, avec cinq ligues masculines entièrement professionnelles. Les États-Unis ont également l’une des meilleures ligues professionnelles féminines au monde, avec deux autres divisions professionnelles inférieures en cours de route. En 1994, il n’y avait qu’une seule ligue professionnelle de deuxième division naissante.

De plus, les fans américains sont devenus de bien plus grands connaisseurs du sport. La plupart des ligues du monde entier sont facilement disponibles à la télévision et en streaming, et les compétitions et clubs étrangers sont extrêmement populaires.

Il ne faut donc pas s’attendre à une répétition du thème étoiles et rayures de l’Oncle Sam de 1994 pour la compétition.

Le logo comportera probablement un style plus international, ou même quelque chose n’évoquant spécifiquement aucun pays. Mais je prédis qu’il y aura trois mascottes distinctes introduites, une pour chacun des hôtes dans un style qui convient à chaque nation. Ce ne serait pas la première Coupe du monde avec plusieurs mascottes, et cela a du sens étant donné qu’il s’agit du tout premier tournoi réparti sur trois nations.

En espérant que les responsables de ces choses proposent un logo stellaire et des mascottes amusantes. En fin de compte, ce sont les jeux qui comptent vraiment. Mais une bonne image de marque permettra de démarrer ce qui devrait être un autre tournoi record du bon pied.

photos: Imago / Derek Reese