Retour sur le dernier DJ du festival Supernova – DW – 10/06/2024

Ces derniers mois, il a beaucoup voyagé à travers le monde. En septembre, il était aux États-Unis. En août, il a été DJ au Brésil et peu de temps après, il s’est envolé pour Berlin. Il vient également de sortir un nouveau titre : « Cyber ​​Fever » célèbre un « monde magique », comme l’annonce une voix informatique. Plus coloré, plus beau, plus joyeux que la réalité.

Quand Artifex — le nom de scène de Yarin Illovich — se produit en tant que DJ, il danse sur scène, anime la foule, saute haut sur son rythme. Si vous ne saviez pas ce qu’il a vécu il y a un an, ces scènes de fête ne vous en donneraient aucune indication.

Mais ses yeux ont vu des choses qu’une personne peut à peine accepter. Yarin Illovich est un survivant de l’attaque terroriste contre le festival Supernova en Israël le 7 octobre. Il est le dernier DJ à s’être produit au festival – le DJ qui, le matin de l’assaut du Hamas, a d’abord fait danser la foule, puis arrêta brusquement la musique.

Lorsque nous avons rencontré Llovich à Berlin, il semblait nerveux. Il nous a dit qu’il avait donné peu d’interviews jusqu’à présent, et uniquement en Israël. Mais, a-t-il ajouté, parler anglais pourrait l’aider à prendre ses distances et à pouvoir parler de ce qui s’est passé le 7 octobre sans revivre cette journée dans tous ses détails brutaux.

Un monde magique à 5 kilomètres de Gaza

« Il faisait encore nuit », se souvient-il du moment où il a commencé à présenter la musique. Il était 5 h 35 du matin – pour Ilovitch, l’heure idéale de la journée car, juste après, l’aube commençait lentement à se lever ; le ciel devenait plus lumineux à chaque minute qui passait.

« Pour moi, c’est quelque chose de spécial, surtout lors d’une soirée psytrance », a déclaré Ilovich. Psytrance est l’abréviation de « transe psychédélique », un style de musique de danse rythmé avec des sons sphériques.

« Ce changement entre l’obscurité et la lumière est un peu mystérieux. C’est le premier moment où tout le monde se voit. On peut voir les sourires des gens sur la piste de danse ; c’est un moment plein d’énergie et d’épanouissement », a-t-il déclaré.

Plus de 3 000 personnes faisaient la fête ce matin du 7 octobre sur des rythmes psychédéliques dans un paysage désertique. Un toit de tente coloré a été installé sur la piste de danse et la salle a été joliment décorée. De nombreux visiteurs étaient maquillés avec imagination et portaient des bijoux saisissants pour compléter leurs tatouages. Un bon nombre d’entre eux avaient consommé des drogues psychédéliques. Même à l’époque, le terrain du festival était censé ressembler à un monde magique, une réalité alternative. Le lieu se trouve à seulement 5 kilomètres (3,1 miles) de la barrière frontalière avec la bande de Gaza.

Yarin Llovich n’a pas remarqué les premières roquettes tirées sur Israël depuis Gaza quelques minutes avant 6h30 du matin. Il n’a pas non plus réagi lorsque quelques visiteurs de la fête ont découvert des parachutistes fonçant sur eux en provenance de Gaza. Il se concentrait uniquement sur la musique, le bon rythme. « Lorsque vous êtes DJ, votre corps est rempli d’énergie et d’adrénaline. Vous ne ressentez rien d’autre que la piste de danse », a-t-il déclaré.

Le terrain du festival a été aménagé pour ressembler à un monde magique Image : GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images

6.29 — Code rouge

Mais ensuite, l’un des producteurs du festival s’est approché de lui par derrière et lui a dit à l’oreille : « Arrêtez la musique ! »

Llovich a demandé : « Arrêtez-le ? Le producteur a répondu : « Oui, éteignez-le ! Nous avons Code Red. »

6h29 : Artifex a éteint la musique. Silence. Et la foule a hué. « Code Rouge, Code Rouge ! » » a appelé le producteur sur la piste de danse. La scène est enregistrée sur des vidéos.

Illovich se souvient qu’au début, il n’y avait pas de panique, même s’il n’y avait pratiquement aucun endroit où se réfugier dans le désert. En Israël, tout le monde a déjà été confronté à une alerte à la roquette. Mais ensuite des centaines de roquettes sont arrivées. Dans les coulisses, il s’occupait d’un ami allemand qui, contrairement à la plupart des Israéliens, était déjà en proie à une crise de panique. Il l’a aidée ainsi que d’autres personnes qui voulaient partir en voiture – et est resté lui-même sur le site du festival même lorsque les amis l’ont appelé et lui ont dit qu’on leur tirait dessus sur la route.

« Je me suis dit : il y a beaucoup de gardes ici. Je ne me sentais pas en danger », a déclaré Llovich.

Vers 7 heures du matin, des militants du Hamas – considéré comme un groupe terroriste par l’Allemagne, les États-Unis, l’Union européenne et d’autres – et d’autres combattants islamistes ont atteint le lieu du festival Supernova. Comme beaucoup d’autres, Illovich a essayé de se protéger à proximité des voitures dans le parking, mais à ce stade, c’était déjà le chaos : les voitures se gênaient mutuellement pour sortir et les entrées étaient bloquées. Des coups de feu ont été tirés à bout portant. Des centaines de personnes, dont Illovich et quelques amis, ont couru vers le terrain voisin.

« Ils nous tirent dessus ; les gens se font tirer dessus et tombent. Les gens ont peur et tombent. Les gens sont ivres et tombent », a déclaré Llovich. Une amie qui courait avec lui pour sauver sa vie s’est mise à vomir ; il l’a traînée et lui a dit de ne pas regarder en arrière.

Ce 7 octobre, des combattants islamistes de la bande de Gaza ont tué plus de 360 ​​visiteurs du festival Supernova. Quarante-quatre d’entre eux ont été enlevés comme otages dans la bande de Gaza, et beaucoup ont été blessés. Au total, quelque 1 200 personnes ont été tuées et 251 otages emmenés à Gaza lors de l’attaque du Hamas contre Israël.

Yarin Ilovich a survécu. Lui et plusieurs amis ont réussi à atteindre le kibboutz voisin de Reim, où quelques policiers ont tenté de repousser les assaillants. Pendant des heures, il est resté caché sous une voiture de patrouille, entendant via la radio de la police que des gens étaient tués partout et que la police implorait pour qu’on leur laisse la vie. Et aussi l’appel constant et désespéré : « Où sont les militaires ?

« Je pense que c’était l’une des pires situations », a-t-il déclaré à propos des échanges de talkies-walkies. « On pouvait entendre les gens dire : ‘Ils nous tuent.' » Mais la police a réussi à amener Illovich et quelques autres à Ofakim, à 15 minutes de route.

« Pour moi, c’était vraiment apocalyptique », se souvient-il à propos de la campagne, « rien que du désert et des véhicules et des corps incendiés ». Mais même à Ofakim, l’état de guerre régnait. Ce n’est que le matin du 8 octobre que lui et trois de ses amis étaient en sécurité.

Le lieu du festival a été dévasté après l’attaque. Image : JACK GUEZ/AFP via Getty Images

« Nous danserons à nouveau »

Dans les premiers mois qui ont suivi l’attaque, a raconté Llovich, il suivait une psychothérapie chaque semaine. Mais la meilleure thérapie pour lui était la musique, dit-il. La musique était un « espace sûr ». L’endroit où il se sentait en sécurité et heureux. Même maintenant.

« Nous danserons encore », c’est ce slogan que les survivants du massacre ont inventé. C’est un acte de défi, de résistance, qui vise à exprimer : nous ne serons pas battus. Nous ne laisserons pas notre croyance en un monde magique et différent nous être enlevée.

Mais tout le monde n’y parvient pas.

Dans les semaines et les mois qui ont suivi le 7 octobre, de nombreux rapports faisant état de violences sexuelles, de viols et d’autres atrocités commises lors du festival Supernova ont été publiés. Les survivants parlent de graves dépressions et de la façon dont ils n’arrivent plus à accepter leur vie. Les thérapeutes israéliens ont signalé plusieurs suicides.

Au cours des dernières semaines, DJ Artifex s’est produit à plusieurs reprises pour la « Tribe of Nova ». C’est ainsi que s’appelle la communauté des fans de Supernova depuis des années. Ils sont devenus une communauté de survivants, qui se réunissent régulièrement depuis le 7 octobre pour pleurer, parler, guérir corps et esprit grâce au yoga, à la méditation et à la musique. Tout cela dans l’esprit de l’idée de la psytrance, conçue en partie par des voyageurs hippies de Goa. Une communauté aimante, voilà comment de nombreux fans décrivent le concept Nova.

Ilovich a continué à se produire dans le monde entier, comme ici au Brésil. Image : artifex_music

Il joue la musique jusqu’à la fin

C’est ici qu’Illovich est dessiné. Il reste délibérément à l’écart de la plupart des manifestations contre le gouvernement israélien, même s’il montre à quel point il pense peu aux dirigeants israéliens actuels. Il regarde aussi délibérément peu d’informations, qu’il s’agisse de la guerre à Gaza ou des otages toujours détenus dans le territoire palestinien.

Yarin Illovich dit qu’il est une personne positive qui croit en des temps meilleurs à venir. Il ne veut pas être perçu comme une victime traumatisée, comme quelqu’un de brisé. Il veut être quelqu’un qui aide les autres. Qui donne la chance aux survivants du festival de se réconcilier avec ce qu’ils ont vécu.

Pour la communauté Nova, DJ Artifex ne se contente pas de jouer de la musique psytrance. Encore et encore, il joue exactement le même set qu’il a interrompu à 6h29 le 7 octobre.

« Beaucoup de gens me disent que c’est comme une clôture pour eux de m’entendre à nouveau et que le set est terminé et ne s’arrête pas au milieu », a-t-il déclaré. Il joue la musique jusqu’au bout comme cela aurait dû se produire dans une réalité différente.

