Retour sur le 9 novembre 2022 – Shaw Local

1922 – IL Y A 100 ANS

Tarvin a été posé hier sur la rue Maple à Sycamore et le gros arroseur est encore au travail aujourd’hui. La lourde pierre concassée a été posée et Tarvin est posé dessus, en tant que pénétrateur. Une autre couverture de copeaux de pierre sera posée sur la roche concassée et le Tarvin, ce qui comblera toutes les crevasses et rendra la fondation plus durable. La route sera ensuite ouverte au public jusqu’au printemps prochain où le granit concassé sera mis en place comme touche finale.

Les travaux sur l’ascenseur Peterson à Malte touchent à leur fin, les hommes coulent maintenant du ciment pour les toits des quatre réservoirs. C’est toute une tâche car les réservoirs mesurent 80 pieds de haut et le matériel doit être transporté jusqu’au sommet pour la touche finale.

L’abattage des vignes à la caserne des pompiers de Sycamore est le principal travail qui y est effectué aujourd’hui par les hommes. Les vignes qui étaient si belles au printemps et en été quand elles grimpaient sur le côté du bâtiment et clôturaient le long de la gare, ont toutes été coupées maintenant que l’hiver approche et que les premières gelées sont là.

Cow-Punchers Punch en Allemagne – Le dernier sport allemand est la boxe à cheval. Les « chaps » que portent les cowboys sont inspirés des films américains. Une traduction littérale du mot cow-puncheur suggérait peut-être le dernier sport en date.

Selon tous les rapports des chasseurs, les lapins sont très nombreux cette année, du moins dans ce voisinage. Ceux qui partent à la chasse disent qu’il n’est pas difficile de trouver les créatures, qui bondissent devant une personne presque n’importe où dans un champ ou un bois. De nombreux permis sont délivrés cette semaine aux chasseurs désireux de se lancer sur la piste des lapins. Chaque matin, des chasseurs matinaux peuvent être vus péniblement le long des routes vers les champs après les lapins et autres gibiers.

Percy Viets et la famille de McGirr vont déménager à Chase pour y prendre en charge le magasin et l’ascenseur.

On s’intéresse beaucoup à la chaussure à bœuf qui est exposée dans la vitrine du magasin de musique de George Miller. La chaussure est celle qui était populaire dans les temps anciens où des chaussures de ce type et de ce matériau étaient portées. Ce n’est qu’une demi-chaussure à cause du sabot fendu, qui suscite une curiosité considérable chez les passants.

Mme Elizabeth Aldis et son petit-fils Clifford Aldis de Cortland ont passé plusieurs jours à Rochelle avec son frère John Myers et sa femme.

1947 – IL Y A 75 ANS

Dix-huit jeunes hommes et femmes de la ferme, les meilleurs buteurs dans les talkfests de district, qui peuvent sauter sur leurs pieds et parler de n’importe quel sujet plus rapidement que vous ne pouvez dire improvisé, se réuniront dans le talkfest d’État qui se tiendra à Saint-Louis le 18 novembre. Parmi les orateurs de premier ordre sont Walter Lambert et Edward Heyer du comté de DeKalb.

Juste avant 3 heures hier, le camion de pompiers de la communauté DeKalb a été appelé sur l’ancienne route Gurler au sud-ouest de DeKalb près de la ferme appartenant à Ben McNeely où la branche a été arrachée d’un arbre emportant avec elle la ligne haute et le poteau sur lequel le transformateur était connecté. L’arbre a été incendié et l’huile du transformateur a flambé, ce qui a entraîné l’appel des pompiers. Les pompiers ont eu leur premier trajet froid de la saison et à leur arrivée, un extincteur Pyrene a été utilisé pour éteindre l’incendie.

Les canards, qui sont restés dans le nord par temps doux, ont commencé vers le sud. Pendant la nuit et tôt ce matin, des troupeaux se dirigeaient vers le sud et on s’attend à ce que le vol se poursuive aujourd’hui et demain. Un chasseur, qui a atteint sa limite ce matin, s’attend à ce que le vol soit lourd, mais court, et sera probablement terminé d’ici lundi. La plupart des canards qui volent aujourd’hui sont des colverts.

Pembroke, Angleterre – Ronald James a été accusé aujourd’hui d’avoir tiré sur sa femme parce qu’elle « fumait en cachette » alors qu’il n’avait pas les moyens d’acheter des cigarettes, aujourd’hui à 68 cents le paquet en Grande-Bretagne.

Mercredi matin, les juniors du lycée Sycamore ont terminé ce désagrément annuel connu sous le nom de tests juniors. C’est vraiment l’examen par l’État de l’Illinois des capacités générales des étudiants. Pour les élèves, c’est juste un complot vicieux pour les confondre.

Les préparatifs sont déjà en cours dans la région d’Elgin du State Highway Department pour la bataille hivernale annuelle contre la glace et la neige. Huit comtés, dont DeKalb, sont inclus dans la région d’Elgin. Des abrasifs, tels que des cendres, du sable et du calcaire, sont placés à des points clés pour être utilisés aux passages à niveau, courbes et intersections glacés et environ 75 milles de clôtures à neige sont érigées avant l’arrivée de l’hiver.

1972 – IL Y A 50 ANS

Une étrange série d’événements sur le côté nord de DeKalb mercredi après-midi a entraîné le blocage de cinq femmes dans un ascenseur pendant environ une demi-heure à la maison de retraite du comté de DeKalb après qu’un camion a percuté un poteau à environ un demi-mile de distance. La première étape vers l’ensemble inhabituel d’événements a été causée par un camion transportant de l’argile humide et glissante d’avant en arrière sur une voie de service entre les routes Loves et Barber Greene. Un camion-benne de Stahl Construction est arrivé et a glissé hors de la route et a percuté une ligne électrique. La panne de courant a coupé une phase de l’alimentation électrique du County Home et a fait griller un moteur de l’ascenseur.

La police du shérif du comté de DeKalb, agissant sur un pourboire, a arrêté Dennis Colling de Sycamore alors qu’il fuyait la pharmacie Laseman à Waterman, qu’il aurait tenté de cambrioler. La police du shérif avait encerclé la pharmacie tôt mardi matin et pouvait entendre quelqu’un pirater le toit du bâtiment, où il avait pénétré. À l’intérieur, il a déclenché une alarme antivol, est ressorti par le toit et s’est enfui à pied.

Le président Nixon, qui a obtenu plus de voix que n’importe quel candidat à la présidentielle de l’histoire, a écrasé George S. McGovern dans un glissement de terrain quasi record qui a consolidé son leadership personnel.

1997 – IL Y A 25 ANS

Un groupe de propriétaires d’entreprises du centre-ville de DeKalb est prudemment optimiste quant à un nouveau plan de revitalisation du centre-ville de DeKalb. Mais ils disent qu’ils auront besoin d’un engagement sérieux de la part des intervenants du centre-ville et du reste de la communauté pour réussir.

Le village de Kirkland a approuvé un accord pour le programme de rachat des secours en cas d’inondation du parc de maisons mobiles Congress Lake Estates, qui représentera environ 2 millions de dollars de financement fédéral. Il y a un peu plus de 15 mois, l’inondation dévastatrice a laissé des centaines de résidents du parc à roulottes sans abri. Au cours des 10 prochains mois, la propriété Congress Lake Estates deviendra un espace vert ouvert, un parc qui appartiendra à jamais au village.

Tribunaux de nuit, surpeuplement et espace de stockage insuffisant sont des termes souvent entendus dans les comtés de Cook et DuPage. C’est maintenant le comté de DeKalb qui fait face à une crise spatiale. Le comté a besoin d’espace supplémentaire pour le stockage des dossiers, les réunions du conseil de comté, les services judiciaires et les bureaux ordinaires. Au cours des deux prochaines années, il y aura une demande pour au moins 10 000 pieds carrés supplémentaires. Le problème devient si grave que le bureau du procureur de l’État pourrait être expulsé du palais de justice. De plus, une autre salle d’audience serait nécessaire.

– Compilé par Sue Breese