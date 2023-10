Retour sur le 4 octobre 2023 – Shaw Local

1923 – il y a 100 ans

Estimant qu’une cheminée à 202 pieds de hauteur du trottoir sera sujette aux attaques des éléments, notamment la foudre, les responsables de l’Illinois Power Company ont ordonné qu’un ensemble de parafoudres soit placé au sommet de la nouvelle cheminée. Ceux-ci sont en train d’être posés à ce moment-là et avec un câble à l’intérieur et à l’extérieur également, la grande cheminée devrait être bien protégée des tempêtes.

On annonce aujourd’hui que grâce aux efforts des chambres de commerce de DeKalb et Sycamore, il existe une possibilité de sécuriser l’écloserie de poissons promise par l’État pour le nord de l’Illinois, pour Ohio Grove. Telle est l’annonce qui nous parvient de Sycamore par l’intermédiaire du secrétaire de la chambre de commerce de là-bas.

Sycamore a suscité beaucoup d’intérêt suite à la visite ici mardi après-midi d’un représentant du bureau d’architecte de l’État. La visite était de nature officielle et a laissé penser que quelque chose serait bientôt fait en ce qui concerne la rénovation de l’armurerie. L’architecte a eu une conférence avec le maître de poste WF Hemenway, qui représentait CB Townsend, propriétaire du bâtiment, qui est en déplacement professionnel.

Grâce aux actions du conseil municipal de DeKalb lors de sa réunion d’octobre hier soir, les pompiers doivent disposer d’une pompe à incendie d’une capacité de 500 gallons. Le contrat entre la ville et la société Seagrave, qui devrait être signé aujourd’hui, prévoit la reconstruction du camion Seagrave actuel, qui comprend un nouveau moteur, l’installation d’une pompe et d’autres équipements nécessaires, pour un coût d’environ 5 200 $. Les travaux doivent être effectués ici à la caserne des pompiers, commencés le plus tôt possible et terminés le plus rapidement possible.

Grâce à une transaction immobilière conclue il y a quelques jours, Elmer Swanson du restaurant américain East Lincoln Highway est propriétaire de l’ancien bâtiment Flat Iron, occupé par le restaurant dont il est en partie propriétaire. M. Swanson est maintenant en vacances pour quelques semaines et passe la plupart de son temps à la ferme, prenant un véritable repos de ses fonctions au restaurant.

Fred Busse, Jr. fait construire un silo sur sa ferme. Les hommes de DeKalb font le travail.

1948 – il y a 75 ans

Samedi, deux membres d’un comité recherchant un piéton poli ont failli vérifier leur travail. Pendant plus de 45 minutes, ils sont restés à l’intersection de Third et de Lincoln Highway, attendant que des piétons fassent preuve d’un peu de politesse et gagnent 5 $ dans le cadre de la campagne de la Courtesy Week organisée à DeKalb. Mais ils sont restés là. Les piétons marchaient sur la voie de circulation et mettaient pratiquement les automobilistes au défi de les percuter. Ils ignoraient les voies de circulation pour leur protection et prenaient des raccourcis d’une manière qui était très déroutante pour les conducteurs de voitures.

Une automobile en feu appartenant à Lawrence Fabris de Lovell’s Crossing a appelé le service d’incendie rural de Sycamore dimanche après-midi pour un bon début de la Semaine de prévention des incendies. La voiture était en flammes à trois milles à l’est de Sycamore sur l’autoroute 64. L’intérieur de la voiture a été complètement brûlé avant que les flammes puissent être éteintes. La cause de l’incendie était inconnue, mais on pensait qu’il s’agissait probablement d’une cigarette qui aurait pu retomber dans la machine.

Les pompiers de Sycamore tentent de collecter des fonds pour acheter de nouveaux uniformes. Il y a de nouveaux membres dans le staff. Passez à la gare et renseignez-vous sur leur plan. Les garçons de service vous expliqueront volontiers.

Wayne F. de Sandwich a été gravement brûlé au visage, au cou et à la poitrine alors qu’il aidait à remplir le silo de la ferme Bernard. Il était en train de retirer le bouchon du radiateur du tracteur lorsque le radiateur a explosé, enveloppant la partie supérieure de lui de vapeur. Il est à l’hôpital pour traitement.

Les poulets hybrides portant le label de la DeKalb Agricultural Association ne seront pas sur le marché avant plusieurs mois. Mais quand ils feront enfin leur apparition, ils seront bons. Ils devront entretenir la même relation avec le champ de volaille que le maïs hybride DeKalb entretient avec le champ de maïs avant d’être mis à la disposition du public.

Poursuivant le beau projet développé au cours des dernières années, les membres du DeKalb Community Mothers Club annoncent que les cliniques dentaires pour les enfants des écoles primaires seront encore cette année une procédure régulière de la vie scolaire.

M. et Mme Philmore Iskowich et Chucky étaient à Chicago hier.

Hier soir, vers 21 heures, cinq jeunes de DeKalb ont trouvé que jouer à suivre le leader sur le toit d’un immeuble de North Fourth Street, en face de la caserne des pompiers, coûtait un peu cher. La police qui passait dans la voiture de police a remarqué les jeunes sur le toit et une échelle a été sécurisée depuis la caserne des pompiers et les cinq jeunes ont été appréhendés. Ils ont été conduits au commissariat et inculpés de troubles à l’ordre public.

1973 – il y a 50 ans

Une pelure continue de pomme de 38 pouces à partir d’une seule pomme a remporté la « première place aux filles » pour Sue Scott, une pelure non cassée de 29 pouces a remporté la « première place aux garçons » pour John Castle dans la division des enfants du deuxième festival annuel d’épluchage de pommes du festival d’automne d’Ellwood House. Concours dimanche dernier.

Une journée portes ouvertes à la bibliothèque du canton de Malte marquera 50 ans de service aux résidents de la région de Malte. En 1920, le conseil du village de Malte a fourni une petite pièce dans la salle du conseil pour la bibliothèque. Ces locaux sont vite devenus trop petits et le Woman’s Club a collecté 1 000 $ pour acheter un petit bâtiment dans la rue principale de Malte pour y installer une bibliothèque.

Un service de culte et un banquet spéciaux souligneront le 100e anniversaire de la première église luthérienne de Kirkland. La congrégation a été organisée pour la première fois le 28 décembre 1873, lorsqu’un groupe de colons suédois ruraux s’est réuni dans la ferme d’Ole Pearson dans le canton de Franklin. Le révérend G. Peters de Rockford a assisté à la réunion pour aider 22 membres à rédiger une charte pour la nouvelle église, l’Église évangélique luthérienne suédoise.

1998 – il y a 25 ans

La police de Sycamore est plus riche de 51 000 $ grâce à deux subventions fédérales qui devraient aider à payer les agents à temps partiel et l’équipement technologique dans tout le département.

La police de DeKalb enquête sur un vol à main armée survenu peu après minuit dans le centre-ville de DeKalb. Selon la police, deux hommes se sont approchés d’un chauffeur de camion de livraison et l’ont tenu sous la menace d’une arme alors qu’il vérifiait les essieux de son camion près de l’intersection des rues Second et Locust. L’un des hommes a ensuite fouillé les poches du conducteur à la recherche d’argent tandis que l’autre tendait une arme à feu à la victime.

«Je rentre à la maison pour tout faire parce que cela me tient à cœur», explique Zack Hamingson, étudiant en cinéma à Sycamore. Hamingson étudie le cinéma au Columbia College de Chicago. Il prouve que tous les jeunes qui réussissent ne doivent pas abandonner leurs racines pour poursuivre une carrière de réalisateur. Hamingson a filmé ses projets devant le magasin de chaussures du centre-ville de Sycamore avec l’aide du Sycamore’s Booster Club. Le club lui a prêté d’énormes tas de bonbons qu’il vend lors des matchs de football et de basket-ball du lycée. On ne le mangeait pas, puisqu’il servait uniquement d’accessoire aux comédies décalées qu’il préfère tourner.

Compilé par Sue Breese