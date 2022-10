Retour sur le 26 octobre 2022 – Shaw Local

1922 – IL Y A 100 ANS

Il y a quelque temps, la police a reçu l’ordre d’évacuer un homme d’un des trains en retard, les agents du train le croyant fou. Le prisonnier s’est avéré être Anthony Smid, de Cedar Rapids, Iowa. L’homme, croyait-on à l’époque, avait bu du clair de lune et, après deux ou trois jours de repos ici, a été autorisé à rentrer chez lui. Il écrit aujourd’hui au chef FW Riddell pour lui dire qu’il est bien arrivé à la maison et que ses amis l’ont rencontré au train. Le département ici a reçu une boîte de cigares et de nombreux mots d’appréciation de Smid pour les bons soins qu’il a reçus pendant son séjour à la gare ici.

L’officier Ben Peck a été obligé de chasser deux speeders sur le ciment de South Fourth Street ce matin avant de pouvoir arrêter l’un ou l’autre. Une voiture, conduite par une femme, a été vue pour la première fois et l’agent Peck a démarré après elle. Alors qu’il s’approchait, il découvrit une autre voiture essayant de suivre le rythme. Peck a conduit à côté de la grosse voiture conduite par la femme et alors qu’il sifflait, son compteur de vitesse a montré que l’auto roulait à une vitesse de 46 milles à l’heure. La femme a payé une amende et a été licenciée. L’autre conducteur a reçu l’ordre de se présenter à la gare ce soir.

Le musée d’histoire du professeur EC Page à l’université des enseignants de l’État a été agrandi au cours de la semaine par un agriculteur vivant près de Waterman. Il semble que le fermier s’occupait de ses labours d’automne et dans l’opération, a retourné une grosse dent. Il a examiné attentivement l’article et a cru qu’il pourrait avoir une valeur historique et l’a amené au musée du collège. Depuis qu’elle a été placée par le professeur Page, la dent a attiré une attention considérable parmi les étudiants.

Une serrure défectueuse sur le volant qui a fait perdre le contrôle au conducteur de la machine, une Ford appartenant à HF Linde, de Chicago, anciennement de Moline, s’est écrasée dans une culée près des virages de Cortland hier soir. M. Linde et un certain M. Fischel étaient dans la machine, ni l’un ni l’autre n’ont subi de blessures graves, bien que la voiture soit une épave totale. Il est évident que la machine roulait vite, car le moteur est refoulé sur le châssis de 12 ou 14 pouces.

Treize années de bons et loyaux services sur l’un des wagons express de la ville ont valu à l’animal une place dans la pension de la compagnie, et un nouveau cheval a été envoyé dans cette ville pour y être utilisé. L’animal, le grand cheval gris, a figuré dans deux ou trois fugues sensationnelles, dans un cas cassant une fontaine bouillonnante à Fourth and Lincoln Highway, mais son service continu lui vaut un repos. Les responsables de l’entreprise estiment que l’utilité de l’animal est actuellement en quantité négative et ont donc ordonné qu’il soit emmené à la ferme de retraite.

1947 – IL Y A 75 ANS

Une énorme machine, alimentée par un moteur diesel et avec de nombreuses commandes actionnées par l’énergie hydraulique, n’a fait qu’un court travail de nivellement du gravier appliqué sur la route Malte-Shabbona. La machine lisse le gravier sur la courbe juste au nord de Shabbona. Les roches chargées de gravier doivent être soulevées à la main et jetées de côté.

Avec l’aide de Mme Hazel Eraas, régente principale du chapitre DeKalb, Women of the Moose, la première bêche de terre pour la nouvelle maison fraternelle de l’Ordre loyal de Moose, au cinquième, rue Girard et Grove, est enlevée par Curtis Dowden , gouverneur de DeKalb Lodge, n ° 586. L’événement était très important pour les membres de DeKalb Moose car l’organisation a depuis longtemps dépassé ses quartiers actuels. On s’attend à ce que la nouvelle structure soit achevée au cours de l’année à venir. Le coût sera de près d’un quart de million de dollars.

Une soirée tranquille a été appréciée par le département de police de DeKalb sans qu’aucun rapport ne soit fait concernant les farceurs d’Halloween. Le chef de la police BF Peck a averti hier les jeunes qu’une pince devait être placée sur tous les farceurs et que les policiers avaient reçu pour instruction d’arrêter tous les célébrants d’Halloween.

Le chef de la police, Horace Fothergill, a annoncé ce matin que tous les enfants faisant du vélo de manière imprudente seraient arrêtés et conduits devant un juge de paix. Le chef Fothergill a expliqué qu’il avait reçu de nombreuses plaintes d’enfants à bicyclette heurtant presque des piétons. C’est le cas lorsqu’un enfant roule à vive allure sur le trottoir du centre-ville et tourne à un virage. Il est conseillé aux parents d’avertir les enfants des conséquences d’une conduite imprudente.

Londres – La princesse Elizabeth portera une robe de mariée en satin de soie blanc épais avec un fin voile de tulle blanc brumeux, a rapporté aujourd’hui le London Evening Standard. Si la princesse porte un bouquet, il s’agira probablement de lys blancs, selon l’Evening Standard.

1972 – IL Y A 50 ANS

M. et Mme Emmett Youngren seront honorés lors d’une journée portes ouvertes dans leur maison à DeKalb pour leur 25e anniversaire de mariage. Les Youngren se sont mariés le 1er novembre 1947 à l’église luthérienne alpine de Rockford et ont élu domicile à DeKalb au cours des 25 dernières années. Leur fille, Beverly, est en terminale au lycée DeKalb. Leur fils, David, et sa femme, Becki, ne pourront pas y assister, car ils vivent à Dunoon, en Écosse, où David sert dans la marine à bord de l’USS Canopus.

Toute la communauté de Somonauk est invitée à assister à la fête d’Halloween des enfants le 31 octobre pour assister aux festivités. Le défilé des enfants débutera à 18 h derrière l’école secondaire Somonauk et se rendra au gymnase de l’école primaire Somonauk où se tiendra le jugement des costumes dans divers groupes d’âge.

Les résidents le long de la West Lincoln Highway, en face de la lagune et de l’arboretum de la NIU, se sont plaints d’avoir perdu des biens lors d’une audience publique sur l’élargissement de la route vendredi soir. Le Dr Kurt Biss, porte-parole d’un groupe de résidents opposés à l’élargissement, s’est dit préoccupé par l’acquisition par l’État d’un droit de passage de 15 pieds du côté sud de la route alors qu’aucun droit de passage n’est retiré du côté nord de la route entre la rivière Kishwaukee et l’avenue Normal.

1997 – IL Y A 25 ANS

Les parents et les enseignants bénévoles câbleront l’école intermédiaire Clinton Rosette pour l’accès à Internet ce week-end. Le câblage des salles de classe, de la bibliothèque, du laboratoire informatique et des bureaux du premier étage du bâtiment coïncide avec la Journée nationale du Net, le samedi 25 octobre.

Un garçon dont le professeur a fermé la bouche avec du ruban adhésif parce qu’il a trop parlé en classe peut avoir le dernier mot. Le jeune de 14 ans et sa mère, Vanessa Nelson, poursuivent le district scolaire et le conseil scolaire de North Boone pour plus de 60 000 $ pour avoir infléchi “une angoisse et une détresse émotionnelles graves” au garçon devant ses camarades de classe.

La plus grande chaîne de restauration rapide du pays prévoit d’ouvrir à Gênes. Dans le cadre des projets en cours par l’entreprise Big Mac, un concessionnaire automobile déménagera pour permettre à l’entreprise de s’installer en ville. McDonald’s prévoit d’ouvrir à côté d’une station-service Amoco proposée au coin des routes 23 et 72 à Gênes. Le site est maintenant occupé par Jim Miller Chevrolet, Oldsmobile et Geo Inc.

