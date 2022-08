Retour sur le 24 août 2022 – Shaw Local

1922 – Il y a 100 ans

Aujourd’hui, c’est un anniversaire pour Michael Malone, pas un mariage, pas un anniversaire, mais un service continu dans un commerce celui de la vente de produits secs. Il y a vingt-six ans, “Mike”, comme l’appellent ses amis et ses associés, a commencé à travailler pour HH Wagner, l’un des hommes d’affaires les plus populaires dont DeKalb se soit jamais vanté. Malone a travaillé régulièrement pendant qu’il était un garçon et s’est rapidement adapté à un meilleur poste qui lui est venu non sollicité. Il a continué dans sa position la plus élevée, jusqu’à ce qu’encore plus d’honneurs lui soient accordés. Au moment où HH Wagner est décédé de la vie professionnelle de DeKalb, M. Malone était l’un de ses employés les plus fidèles et les plus efficaces. Il a continué son emploi avec le magasin même dans les années suivantes jusqu’à ce que l’occasion se présente d’acheter les actions et la bonne volonté de Wagner. Avec d’autres, cela a été accompli et l’entreprise a été connue sous le nom de MF Malone & Company. Aujourd’hui, Michael est « le patron », pour ainsi dire, de l’une des entreprises commerciales les plus florissantes de la ville.

Avoir un peintre dans les parages, c’est comme avoir la rougeole, c’est contagieux quand un endroit est peint, c’est comme si une épidémie commençait. C’est le cas ici. Les peintres viennent de finir de travailler sur le temple d’Alida Young, donnant à la façade un aspect très agréable. Cette semaine, les ouvriers ont donné une nouvelle couche de peinture au bâtiment Tom Ronin. Avec les deux bâtiments de la rue recevant l’attention, l’apparence de State Street en sera grandement améliorée.

Début des travaux de fondation du nouveau bungalow que Lloyd Eychaner d’Esmond érigera cet automne. M. Sampson et les hommes de Creston font le travail.

Douze ans et cinq mois sans un jour, c’était le temps nécessaire, selon les rapports d’aujourd’hui, pour qu’une carte postale envoyée de Sycamore parvienne à DeKalb. Mme Clemens Kirchner a reçu hier une carte postale d’un ami à Sycamore, adressée à Mlle Lucile Cusson, et post marquée Sycamore, 19h30 le 24 mars 1910. La carte était très sale et était de la variété de Pâques à l’ancienne, et on pense qu’il a peut-être été retardé au bureau de poste de Sycamore en étant tombé derrière les étagères ou d’une autre manière. Le cachet de la poste sur la carte était très simple, bien que la carte elle-même ait l’air d’avoir été au bout du monde et retour.

1947 – Il y a 75 ans

Wilbur Strawn de Malte et Harold Koltz de DeKalb ont été blessés hier vers midi lorsque l’avion piloté par Strawn s’est écrasé sur des fils téléphoniques au bout du terrain lors d’un décollage dans un aéroport de Tuscola. L’avion a brûlé suite à l’accident mais les deux hommes avaient été éjectés de l’épave par l’impact. Les deux hommes sont employés par la DeKalb AgriculturalAssociation.

Hier après-midi, un hélicoptère utilisé dans une expérience de saupoudrage des cultures menée par la California Packing Corporation et l’Illinois State Natural History Survey a effectué un atterrissage forcé dans un champ de maïs d’une ferme située à un mile au sud de Rochelle. Après avoir remédié à la difficulté, Jones repart et continue à épousseter des champs de maïs à une altitude ne dépassant pas dix pieds.

Hier, le commis de circuit Ben Davy a poussé un soupir de soulagement et a déclaré qu’il pensait que ses meilleurs clients étaient à peu près tous satisfaits. Ben faisait référence au nombre considérable de dossiers militaires et navals personnels que son bureau a enregistrés pour les anciens militaires sur la machine Photostat du comté. La machine Photostat a été installée en octobre 1945.

Il y a 40 ans, le service de facteur rural du samedi matin a été lancé dans la communauté de Clare. Le jeune homme qui a effectué la route le premier jour sert toujours au même titre. Le petit buggy et le cheval fermés ont cédé la place à la livraison automatique moderne et les routes de boue, impraticables par temps de pluie, sont maintenant pavées ou recouvertes de pierre concassée. Le fonctionnaire est Joe T. Masterson qui a suivi le même parcours et a vu des changements de toute une vie. Il se souvient de la naissance des bébés, a porté leurs faire-part de mariage et apporte maintenant le courrier à leurs enfants. Il se souvient de jeunes hommes partis pendant deux ans et de la plupart d’entre eux revenant.

Les travaux d’excavation ont commencé ce matin pour le nouveau bâtiment téléphonique DeKalb-Ogle à Sycamore. La nouvelle structure sera située du côté sud de la rue Elm entre les rues Main et Maple. Le bâtiment coûtera environ 150 000 $ une fois terminé. Il sera du type le plus moderne avec les derniers équipements disponibles pour être installés. On s’attend à ce qu’il faille plusieurs mois avant que la structure de 50 pieds sur 50 ne soit achevée.

Le service d’incendie de Sycamore a répondu à un appel ce matin au State Street Café à 8 heures. La graisse sur la cuisinière avait flambé mais a été rapidement éteinte avec un extincteur à main. Le nouveau camion rural a également fait l’appel avec le camion de pompiers Stutz.

1972 – Il y a 50 ans

Une visite sur le terrain à la DeKalb Toy Company a souligné la réunion du DeKalb Rotary Club lundi soir.

Le passage à niveau de la sixième rue à DeKalb sera probablement fermé le reste de cette semaine, et peut-être une partie de la semaine prochaine, alors que les équipes de travail continuent de travailler sur le passage à niveau, arrachant les anciennes lignes et en réparant d’autres.

Ils nettoient du grenier à la cave depuis plusieurs années à Ellwood House, depuis le début de la restauration du manoir. Et maintenant, le public va avoir la possibilité d’acheter des objets abandonnés du manoir aux enchères publiques.

L’équipe de baseball de la Genoa American Legion, qui a connu une saison très réussie, culminant en prenant la deuxième place du tournoi d’État Connie Mack à Springfield, a été honorée mardi soir lors d’un dîner de reconnaissance organisé au Genoa Veteran’s Home.

L’extension de l’autoroute à péage est-ouest a deux à trois mois de retard en raison des conditions météorologiques. La fréquence, et non le total des précipitations, a causé le retard et retardé la construction.

1997 – Il y a 25 ans

La ville a subi sa transformation annuelle ce week-end alors que des milliers d’étudiants de la Northern Illinois University sont revenus à l’école. Pour les résidents de longue date, la rentrée signifie plus de monde, plus d’affaires pour les commerçants locaux et plus d’activité en général. Il y a cependant une légère différence cette année. Les efforts récents pour stimuler les inscriptions à l’UNI semblent avoir porté leurs fruits. Les responsables de l’université disent que les chiffres préliminaires montrent qu’il y a environ 1 000 étudiants de plus cette année.

Les responsables de Commonwealth Edison ont fait une série de concessions jeudi soir pour tenter de calmer un groupe de citoyens préoccupés par les méthodes controversées d’élagage des arbres de l’entreprise. Les résidents sont contrariés par les projets de l’entreprise de tailler et d’éliminer certains arbres le long d’une ligne de 138 000 volts qui s’étend sur le DeKalb Nature Trail, entre North First Street et Sycamore Road, dans le nord de DeKalb.

Lorsque Jim Edgar a lancé sa première campagne pour le poste de gouverneur, il a soutenu que l’Illinois avait besoin d’un directeur général qui avait le “courage de gouverner”. Mais alors qu’il a annoncé mercredi sa retraite à la fin de son deuxième mandat, Edgar est toujours en train de définir ce que signifie cette déclaration. Jusqu’à présent, la marque de fabrique de l’administration Edgar est un bilan de prudence et d’intégrité fiscale au lieu des projets flamboyants et flashy de son prédécesseur, James R. Thompson.

