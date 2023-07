Retour sur le 19 juillet 2023 – Shaw Local

1923 – Il y a 100 ans

Les commerçants et les citoyens de la partie nord-est de DeKalb sont très satisfaits de l’achèvement du nouveau trottoir à cette extrémité de la ville et prévoient une fête le mardi soir de la semaine prochaine. Il n’y a pas autant de marchands dans cette partie de la ville que dans d’autres, mais les citoyens, bien qu’ils sachent qu’ils paient pour le pavage, sont convaincus que les gens devraient connaître les avantages que procure le pavage des rues là-bas.

Hier soir, plusieurs milliers de personnes se sont tenues la tête tournée vers le haut à un angle de 60 à 80 degrés pour voir Jack Williams, annoncé comme le plus grand grimpeur du monde, gravir trois étages sur le bâtiment Chronicle à DeKalb. Le quatrième étage a été escaladé à l’aide d’un tube en caoutchouc et d’une corde attachée au toit du bâtiment. Les quelques minutes de divertissement d’hier soir ont mis fin à un après-midi de cascades casse-cou par la mouche humaine, qui était annoncée pour marcher sur les ailes d’un avion, changeant également d’un avion à l’autre.

Sycamore était littéralement mort aujourd’hui, rien ne bougeait ni ne bougeait, tous les magasins de la ville étaient fermés sauf les restaurants et les glaciers qui fermaient à midi. Tout le monde s’est uni dans le mouvement de clôture et est allé au grand pique-nique à Electric Park, ou ira plus tard dans la journée. Le seul endroit ouvert pendant la journée était le palais de justice qui continuait à traiter les affaires du comté. Les rues étaient désertes la nuit dernière et le sont restées aujourd’hui, seuls quelques-uns sont vus et ceux-ci se hâtent de rentrer chez eux ou attrapent la voiture interurbaine pour se rendre sur les lieux de la fête.

« Chicago and North Western Railway transporte une expédition record depuis Sycamore, le 1er juin, un train complet de 32 batteuses », souligne une importante coupure dans le numéro de juillet du magazine North Western Railway. La photo est la même que celle publiée dans de nombreux journaux du comté et a été sécurisée juste avant que le grand train, dirigé vers le nord-ouest, ne quitte les gares de Sycamore.

DeKalb est la plus belle ville de ce côté-ci de n’importe où. C’est l’opinion d’un des reporters du Chronicle après une enquête sur les avions faite à 13h30 aujourd’hui, Bill Hones pilotant l’avion utilisé. D’en haut, DeKalb ressemble à un village boisé, de grande étendue, mais pas aussi grand qu’on pourrait le penser après avoir parcouru le même territoire à pied, à vélo ou même en voiture.

1948 – Il y a 75 ans

Washington DC – Le général des armées John J. Pershing rentre aujourd’hui au cimetière national d’Arlington, la demeure des héros. Depuis sa mort avant l’aube jeudi dernier, ses compatriotes lui rendent hommage. Jamais auparavant dans l’histoire américaine autant d’honneurs n’ont été décernés à un chef militaire.

Représentant l’une des deux voitures de Sycamore dans le DeKalb Soap Box Derby, Bob Horne a réalisé une belle performance et a remporté le championnat de classe B.

Marlene Gunn d’Esmond a un nouveau vélo.

Les arbres du palais de justice du comté sont taillés par EE Hodges de DeKalb et son équipe. Les tailleurs ont un sacré talent pour grimper à l’endroit désiré sur les arbres. C’est la première fois depuis plusieurs années que ce projet est réalisé. Une fois terminée, la pelouse du siège du comté offrira une vue agréable aux citoyens ainsi qu’aux visiteurs.

Hier soir, de nombreux fans étaient présents pour voir la double tête à Prather Field alors que le General Electric Club éliminait l’équipe de Cortland dans le premier match 12-1 et les puissants LaSalle Merchants ont réussi avec une explosion de trois points dans la neuvième manche pour se faufiler par les DeKalb Hybrids par une marge de 4-2.

Hier, le premier vol de poulet de cette année a été signalé au bureau du shérif du comté de DeKalb. Environ 40 ou 50 poulettes Highline ont été volées dans une ferme à l’est de Cortland tôt jeudi. Les poulets ont été volés dans la ferme AJ Umbdenstock située à environ cinq kilomètres à l’est de Cortland et le vol aurait eu lieu vers 1 h 30 jeudi matin. Le vol fait l’objet d’une enquête par le bureau du shérif et l’adjoint en chef Francis Sullivan a effectué une vérification approfondie de la ferme hier. Plusieurs pistes sont à l’étude.

Hier après-midi, un rapport a été reçu par la police de DeKalb selon lequel un chèque sans valeur avait été transmis à un marchand DeKalb et d’autres marchands ont été avertis d’être à l’affût de l’artiste des chèques sans provision. L’homme a été décrit comme étant de petite taille et portait un pantalon et une chemise de couleur beige. Bien que la police ait commencé un contrôle immédiat, aucune trace de l’homme n’a pu être retrouvée et on pense qu’il a dû partir pour une autre communauté.

1973 – Il y a 50 ans

Des dommages criminels au cimetière de Cortland ont été signalés au shérif du comté vers midi hier. La police du shérif a déclaré que 14 pierres tombales avaient été retournées et brisées entre le 13 juillet et le 18 juillet.

Pam Simon, fille de M. et Mme Robert Simon de Gênes, a été nommée princesse Cendrillon dimanche après-midi à Chamberlain Park alors que les membres de l’équipe d’étoiles de softball de Cendrillon ont défié les « Old-Timers » (femmes gérantes et entraînées) à un match de balle. Les All-Stars ont remporté le match 18-12.

Le club germano-américain de DeKalb (DANK) tiendra son pique-nique familial annuel dimanche de midi à 18 h au Maple Park. Le public est invité et l’entrée est gratuite. Des jeux pour tous les âges, comme le jeu de ballons à eau de l’année dernière, seront organisés avec des prix décernés. Des plats allemands, tels que des saucisses bratwurst, de la choucroute, de la salade de pommes de terre et des pâtisseries, seront disponibles.

Les jeunes hommes doivent toujours s’inscrire auprès du service sélectif au moment de leur 18e anniversaire, même s’il n’y a pas de brouillon, a annoncé aujourd’hui Ted Johnson, président du conseil local du service sélectif n ° 118. Il a exhorté les hommes qui ne se sont pas inscrits à le faire rapidement. « Le fait de ne pas s’inscrire est une violation de la loi et pourrait entraîner des poursuites par le ministère de la Justice.

1998 – Il y a 25 ans

Les secours sont en route pour les écoliers de Gênes et de Kingston, très entassés. Le district scolaire de Genoa-Kingston a maintenant des plans pour l’agrandissement de l’école primaire de Kingston. Combiné à un plan visant à mélanger quelques classes entre les bâtiments, l’agrandissement contribuera à réduire la surpopulation dans de nombreuses écoles de district.

L’un des deux restaurants du centre-ville de DeKalb qui a fermé l’année dernière a été remplacé. Dans le même bâtiment qui abritait auparavant Matthew Boone’s et le Fyfe ‘n Drum, se trouve maintenant Booker T’S, un restaurant gastronomique et de restauration spécialisé dans la cuisine méditerranéenne.

La Northern Illinois University et les responsables de la préservation historique de la communauté ont intensifié leurs efforts pour déplacer et restaurer une école de campagne centenaire du comté de DeKalb. Le NIU a officiellement identifié un site de campus pour l’école à classe unique du district scolaire du canton de Milan 83, que les responsables espèrent restaurer dans un centre d’apprentissage de musée sur le campus universitaire de DeKalb. La structure à ossature de bois centenaire d’une seule pièce sera située sur la propriété d’Oderkirk, le long du côté ouest du chemin Annie Glidden. Le site le place près de Graham et Gabel Hills, siège du College of Education, juste de l’autre côté de la rue.

– Compilé par Sue Breese