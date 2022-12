Retour sur le 14 décembre 2022 – Shaw Local

1922 – IL Y A 100 ANS

Les scouts de la ville ont commencé la vente de timbres de Noël hier soir pour de bon et les garçons au cours de la soirée se sont débarrassés de plus de 2 000 timbres de Noël de la tuberculose. Le samedi sera le jour de la bannière pour les scouts. Ils ont maintenant des plans pour installer des stands dans plusieurs endroits de la ville.

Grâce aux efforts du Dr CE Smith, qui a été secrétaire de la DeKalb County Medical Society pendant un certain temps, et avec l’aide de Herbert Wells Fay, de Springfield, un grand nombre de photos de médecins du comté de DeKalb deviendront un élément permanent. du nouvel hôpital JF Glidden Memorial, selon une annonce faite aujourd’hui par le Dr Smith, qui prévoit de fournir un bel étui et de veiller à ce que les photos soient correctement montées.

Des rapports arrivent dans la ligue Isaac Walton selon lesquels plusieurs gros bars et petits poissons ont été retrouvés morts le long des berges de la rivière près de Sycamore. L’affaire a été signalée à la ligue de cette ville qui travaille déjà sur l’affaire en essayant d’en trouver la cause. Jusqu’à présent, les autorités pensent que la cause peut être due à l’eau qui est vidée par les usines, qui contient des substances toxiques.

Les maisons qui sont construites par les marchands et les usines de Sycamore progressent très rapidement. Ceux de l’avenue DeKalb et de la rue Cross sont presque terminés. Une fois terminées, les maisons seront remises aux ouvriers de l’usine qui pourront les acheter à tempérament. On estime qu’il y aura 11 des maisons construites, tandis que d’autres sont proposées pour le printemps prochain.

Les travaux sur le nouveau théâtre pour DeKalb sont redevenus évidents après un certain retard, en raison du manque d’hommes pour faire le travail. Les façades décoratives qui étaient stockées dans de la paille depuis un certain temps ont été retirées cette semaine, et les sponsors de la nouvelle entreprise espèrent que la façade pourra être installée dans les prochaines semaines. La quasi-totalité de la toiture est terminée et cela permettra la poursuite des travaux, même si le froid peut s’avérer défavorable.

Des morceaux de suie enflammés, de grandes proportions provenant de la maison CF Smith sur l’avenue Augusta, occupée par M. et Mme Elmer Reese, ont provoqué un appel au service d’incendie hier. Les garçons restèrent un moment ou deux, surveillèrent tous les côtés de la maison au cas où des bardeaux prendraient feu, puis retournèrent au poste. Les sapeurs-pompiers ces jours-ci collent étroitement à leurs postes pour les urgences, et dès que le chef voit qu’un wagon peut revenir, il l’ordonne. Ceci est fait en cas de deuxième alarme.

1947 – IL Y A 75 ANS

Le moteur 1516 de l’aiguillage routier de Milwaukee a déraillé près de l’usine General Electric la nuit dernière et les efforts de son équipe et des travailleurs de la section pour le remettre sur les rails ont été vains. Avec tous les conducteurs hors des rails et la plupart inclinés dans la boue, les autorités locales ont finalement appelé l’un des grands derricks de démolition de la route à sortir cet après-midi et à remettre la petite « chèvre de chantier » occupée sur les rails. Peu de dommages ont été causés à la locomotive lors du déraillement et aucun membre de l’équipe n’a été blessé.

Les orphelins d’anciens combattants de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, décédés à la suite de leur service, peuvent être éligibles à une aide à l’éducation de l’État de l’Illinois. L’aide, sous la forme d’une allocation de 150 $ par an et de frais de scolarité gratuits à l’Université de l’Illinois et dans les écoles normales de l’État, est payable à ces enfants âgés de 14 à 22 ans pendant qu’ils sont à l’école.

Le magasin d’outils de Raymond C. Nehring à Hinckley a été détruit par un incendie la nuit dernière, causé par un énorme camion semi-remorque lourdement chargé qui a dérapé hors de contrôle par l’avant et a pris feu à cause d’un poêle à mazout renversé. Le gros camion, propriété d’Union Freightways, était chargé de matériel électrique. Il a été rapporté qu’un conducteur d’automobile faisant un virage en « U » devant le camion lui a fait perdre le contrôle. Il s’est écrasé à travers les vitrines et s’est arrêté avec le taxi bien à l’intérieur du bâtiment.

Pendant l’heure du midi, le service d’incendie a été appelé pour aider au sauvetage d’un chien qui était tombé à l’eau à Normal Lake, un camion a répondu à l’appel. À leur arrivée au lac, les pompiers ont constaté que le chien était sorti de l’eau et que leur aide n’était pas nécessaire. Une première course de sécurité a été effectuée hier soir à North Seventh Street où les freins d’un véhicule à moteur avaient éclaté et provoqué une alerte au feu. Il n’y a pas eu de dégâts et les deux camions de pompiers sont immédiatement retournés à la station.

1972 – IL Y A 50 ANS

Les astronautes d’Apollo 17 de Houston ont mis fin aujourd’hui à la première exploration d’un autre monde par l’homme, leur vaisseau lunaire regorgeant de secrets du passé et d’un héritage laissé pour l’avenir. La visite de trois jours du sol poussiéreux et lavable de la vallée de Taurus-Littrow était la dernière expédition habitée américaine maintenant prévue au-delà de l’orbite de la Terre. C’était peut-être le dernier voyage sur la lune du XXe siècle.

L’unité mobile de radiographie pulmonaire de la Tuberculosis and Respiratory Disease Association of North Central Illinois visitera à nouveau les communautés, les industries et d’autres institutions du comté de DeKalb dans le cadre d’un programme tout au long de l’année visant à fournir des radiographies pulmonaires gratuites à tous, âgés de 18 ans et plus ancien, en 1973. L’unité a été achetée et est exploitée au jour le jour entièrement grâce aux contributions du timbre de Noël.

L’église méthodiste Fairdale organisera une fête de chants de Noël le 17 décembre. Tous les élèves de l’école du dimanche doivent se réunir à l’église à 18 h 30. Leur parcours de chants sera le long de la rue Church, de la rue Main et de la rue First. Il serait apprécié que les lumières du porche soient allumées.

Une seule décharge existera dans le comté de DeKalb après ce vendredi lorsque la décharge de 11 acres exploitée par Charles Valence, 888 Sunset, Sycamore, sera fermée par le comité de planification du comté.

1997 – IL Y A 25 ANS

La mèche est allumée pour la célébration du 4 juillet à Hinckley, mais les plans d’un feu d’artifice pourraient partir en fumée si les organisateurs ne peuvent pas collecter au moins 15 000 $ d’ici janvier. Pour la deuxième année, les organisateurs de feux d’artifice espèrent que des calendriers communautaires à 12 $ feront l’affaire. Alors que les calendriers ont été un succès retentissant l’année dernière, amassant environ 20 000 $, les ventes cette année ont été inférieures à la fumée.

Le projet de la Northern Illinois University d’acheter un autre terrain sur le côté ouest du campus pourrait envoyer des vagues à travers l’hôtel de ville et intensifier le débat sur le développement de la ville. Le conseil d’administration de NIU a approuvé un plan d’achat d’une parcelle de 32 acres près du campus sur Lincoln Highway. L’université utilisera le terrain pour sa croissance future.

– Compilé par Sue Breese