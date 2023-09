Retour sur le 13 septembre 2023 – Shaw Local

1923 – il y a 100 ans

Les portes étant cassées à une ou deux reprises au cours des deux ou trois dernières semaines, la compagnie ferroviaire du Nord-Ouest a eu l’occasion d’essayer le plan proposé consistant à utiliser deux gardiens à la Quatrième Rue, au lieu d’un seul homme dans la tour. Il y a quelque temps, le chemin de fer avait des hommes stationnés sur la Quatrième Rue qui comptaient toutes les classes de trafic qui empruntaient les voies ferrées pendant une période de 72 heures. Le passage à niveau de Fourth Street est dangereux à tout moment, surtout lorsque la circulation est inhabituellement dense. Il y a tellement de portes à surveiller qu’il est impossible à l’homme dans la tour de fermer toutes les entrées sur les voies ferrées en même temps. Si cela était possible, il n’y aurait pas besoin d’un homme supplémentaire pour protéger le public.

Comme demain est le dernier jour où la section DeKalb de la Croix-Rouge américaine acceptera de l’argent pour le Fonds de secours japonais, il semble que cette ville tombera sous le quota de 1 000 $. Hier, le total s’élevait à 616,50 $ et avec les dons faits aujourd’hui, il a atteint 665,50 $.

Des étincelles provenant de la cheminée ont causé aujourd’hui des dommages à la maison de Cy Gonterman sur College Avenue, mais c’est un vent mauvais qui ne souffle rien de bon. Gonterman envisageait de construire un nouveau toit pour sa maison, mais avait reporté l’affaire sine die. Avec l’aide des pompiers ce matin, lorsque le côté sud du toit a pris feu, plusieurs bardeaux ont été enlevés, et M. Gonterman dit maintenant qu’il va immédiatement s’occuper du nouveau toit.

Cinq voyageurs fatigués des cravates se sont présentés hier soir à l’hôtel Vendôme pour un hébergement gratuit pour la nuit. Surtout à cette époque de l’année, si les services de police restaient à l’intérieur toute la journée, ils pourraient reconnaître l’approche du froid grâce au nombre de personnes qui se présentent chaque nuit pour s’abriter.

L’officier motocycliste Fred Housewert était de nouveau au travail hier soir et a été contraint d’arrêter plusieurs automobilistes qui appuyaient trop fort sur l’accélérateur ou qui avaient oublié les règles concernant les feux. Bien que personne n’ait été arrêté, l’agent Housewert surveille de près et toute personne dépassant la limite sera passible d’une arrestation et d’une amende, qui est généralement de 18,40 $.

Les viticulteurs locaux sont très en colère contre les bandes de jeunes de cette ville qui continuent de saccager les vignes, de les casser et de voler les raisins. C’est devenu une telle nuisance dans la partie sud de DeKalb que des efforts seront déployés pour porter l’affaire devant la justice.

1948 – il y a 75 ans

Dans le but de collecter des fonds pour la couverture noire des terrains de jeux des écoles primaires de DeKalb, le Lions Club présentera Birch, le magicien, dans un spectacle à l’auditorium du lycée mercredi soir prochain. Le spectacle Birch présente de nombreux exploits magiques, dont aucun n’est plus inexplicable que celui dans lequel un poney Shetland est amené à disparaître alors qu’il est suspendu dans les airs. Il faut 38 malles et caisses pour contenir le matériel et les décors utilisés dans ce spectacle. Les profits seront utilisés pour aider à payer le coût des terrains de jeux à revêtement noir dans les écoles d’Ellwood et de Glidden cet automne.

Les activités du Lions Club ne sont pas toujours centrées sur le dîner, le chant et le plaisir. Les projets du club visent à apporter de meilleures installations récréatives aux enfants de DeKalb. Un groupe de Lions était actif dimanche matin en travaillant sur un projet de terrain de jeu.

Les usagers de la Route 64, surtout le dimanche où il y a une longue file de voitures, découvrent qu’il existe un nouveau sport. Cela implique de mettre en danger la vie de toutes ces automobilistes, mais les participants ne semblent pas y avoir pensé. Le sport consiste simplement à prendre une bouteille de coca dans une voiture et à la secouer jusqu’à ce que la carbonatation atteigne son maximum, puis à relâcher le pouce pour que les dégâts passent sur le pare-brise d’une voiture qui passe. Les essuie-glaces s’encrassent et il devient difficile pour le conducteur d’y voir. Les personnes qui pratiquent ce sport sont toutes jeunes.

Je suis allé à la foire des sandwichs cette semaine et j’ai vu beaucoup d’anciens et de nouveaux amis. C’est un grand spectacle qui attire chaque jour de grandes foules. Il semble que l’accent soit davantage mis sur le thème du carnaval.

Alors que la Sandwich Fair bat son plein, les plans pour Sycamore on Parade, l’un des grands spectacles de la partie nord du comté, sont rapidement achevés. Les animations pour les quatre soirées ont été réservées, les heures du spectacle nommées et presque tout l’espace du stand attribué. L’une des particularités de cet événement est qu’il est ouvert au public et offert gratuitement. L’un des principaux objectifs du salon est d’exposer les produits de l’industrie dans ce domaine et pour les détaillants de présenter les dernières marchandises d’automne.

1973 – il y a 50 ans

Il y a soixante-quatorze ans, hier matin, 139 étudiants et professeurs se sont rassemblés dans la salle d’étude de l’Altgeld Hall. Ils ont chanté « America », répété le 23e Psaume et le Notre Père, écouté un bref discours du président John Cook et reçu leurs tâches. L’école normale de l’État du nord de l’Illinois est née.

Une inscription à vélo et un contrôle de sécurité pour tous les adultes et enfants possédant des vélos dans le district scolaire de Somonauk auront lieu les 14 et 15 septembre. Il n’y aura pas de frais pour l’inscription, mais les dons seront acceptés car il y a un coût pour les plaques d’identification qui sera attaché aux vélos.

Les « agriculteurs » de la ville ont appris lundi comment le comté de DeKalb, l’une des régions agricoles les plus riches du pays, préserve ses ressources, lutte contre la pollution et, ce faisant, améliore les loisirs. Le DeKalb Kiwanis Club, lors de sa 29e tournée annuelle Farm-City, a emmené 210 Kiwaniens de 25 clubs de la région de Chicago visiter trois sites de contrôle environnemental à grande échelle avant de tous s’asseoir autour d’un dîner de steak et de maïs. La tournée annuelle, commencée par feu Chauncey Watson, est devenue un projet national par les Kiwanis.

1998 – il y a 25 ans

On commence à parler à nouveau de droits fonciers et de casinos indiens dans la région de Shabbona. Vendredi soir, le bureau du gouverneur Jim Edgar a confirmé que des groupes prétendant représenter les revendications territoriales des Amérindiens dans l’Illinois avaient eu des discussions avec les conseillers juridiques d’Edgar au cours de l’été.

Pour beaucoup, Reino « Rip » Riippi de DeKalb est plus qu’un simple employé du Daily Chronicle. À bien des égards, il a apporté corps et âme à la communauté, ainsi qu’une continuité indispensable au public tout au long de plus de trois décennies de changement. Riippi, qui aura 63 ans dans deux semaines, a finalement fermé la porte à sa longue carrière vendredi dans le Daily Chronicle. Il a passé 34 ans à occuper divers postes, le plus récemment en tant que directeur national de la publicité.

DeKalb a vécu l’une des années les plus chargées en matière de construction dans la ville. Un nombre record de 384 logements ont été construits à DeKalb au cours de l’exercice 1997-1998, selon le rapport annuel du département de développement communautaire.

