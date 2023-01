1923 – IL Y A 100 ANS

Il y a environ une nuit, il y a eu un léger accident de chemin de fer sur la droite de Burlington à la gare de Waterman, au cours duquel le serre-frein a été gravement contusionné et son conducteur légèrement blessé, sur le fret de nuit. Alors que le train passait devant la gare de Waterman, le pompier n’a pas saisi les ordres que l’agent de la gare a tenté de lui remettre. Afin d’arrêter le train, le mécanicien freine brusquement et plusieurs timon sont arrachés. Le train s’est arrêté presque instantanément et le conducteur et le serre-frein dans le wagon de queue ont été renversés de leurs sièges, le poêle s’est renversé et de nombreux autres dommages mineurs ont été causés. Le serre-frein a été gravement contusionné et a été transporté à l’hôpital d’Aurora par le passager rapide de 7 heures.

Les travaux sur le théâtre DeKalb, la nouvelle salle de spectacle de DeKalb, progressent rapidement maintenant et de nombreuses personnes s’arrêtent pour inspecter soigneusement la belle façade. Aujourd’hui, de nombreux équipements supplémentaires pour le lieu sont arrivés, car trois grandes charges de radiateurs à vapeur ont été alignées devant le lieu pendant une heure ou plus. Les meubles sont achetés et seront expédiés dès que la commande viendra du gestionnaire. Les plans sont maintenant sur le point d’être terminés pour l’ouverture de la nouvelle salle de spectacle vers le 1er mai.

Les gardes nationaux de la ville profiteront de la patinoire de l’armurerie les vendredis soirs, tandis que les autres soirs lors de l’ouverture de la place elle sera remise au public. Jusqu’à présent, les gardes n’ont pas eu beaucoup d’occasions d’en profiter, le basket-ball et l’exercice étant si fréquents. Cela fera des hommes un bon endroit pour patiner et sera également une forme de diversion des tâches routinières de la journée.

Henry Dedrich, de DeKalb, a installé un nouveau moulin à vent sur sa ferme, au sud d’Elva.

Un autoiste inconnu conduisant une nouvelle berline, n’a pas vu un train approcher sur la Chicago, Milwaukee & St. Paul Line entre DeKalb et Sycamore mardi soir, et a échappé de peu à la mort au passage à niveau. La route étant anormalement glissante, le conducteur de la voiture qui n’avait pas été averti, était presque sur le passage à niveau lorsque le moteur est apparu à quelques pieds de distance. En utilisant son frein d’urgence et en faisant pivoter la machine pour entrer en collision avec un poteau téléphonique, les occupants de la voiture n’ont pas été blessés. La voiture a cependant été gravement endommagée et a dû être remorquée jusqu’à un garage pour de nombreuses réparations.

1948 – IL Y A 75 ANS

Un grave incendie a été découvert vers 1 h 30 ce matin dans l’appartement à l’étage au 1010 W. Lincoln Highway. Bien que l’incendie ait pris un bon départ, l’incendie a été maîtrisé par les pompiers de DeKalb, aidés avec compétence par des voisins qui ont formé une brigade de seaux pour fournir de l’eau à la pompe de surpression.

Know Your DeKalb Today présente “Station WLBK, la voix amicale du nord de l’Illinois”. C’est la salutation et la signature du nouveau média de divertissement, d’éducation et d’information de DeKalb, une station de radio. Cela fait un mois maintenant, après avoir été diffusé pour la première fois le 8 décembre, et la nouveauté s’est quelque peu dissipée. Il commence à avoir ce sentiment confortable et bien établi d’« appartenance », de faire partie de DeKalb.

La locomotive qui a été le fer de lance de la croissance de Chicago d’un village marécageux de 4 000 habitants au carrefour mondial des transports est en train d’être préparée pour rouler à nouveau sur les rails. Le moteur, le Pioneer, a été déplacé vers les ateliers du système ferroviaire de Chicago et du nord-ouest où il est remis en état pour jouer un rôle clé dans la célébration du centenaire du chemin de fer cette année.

L’achat de 553 acres de terrain et de huit bâtiments majeurs à l’usine d’ordonnance de Sangamon, à Illiopolis, dans l’Illinois, par la DeKalb Hybrid Seed Company de DeKalb, a été annoncé aujourd’hui par la War Assets Administration. Le terrain et les bâtiments n’étaient qu’une partie de l’énorme usine de munitions qui chargeait des obus d’artillerie pour les services de l’armée pendant la guerre. La partie achetée par la société DeKalb était de quatre des neuf mensonges de chargement d’obus. La propriété nouvellement acquise sera utilisée pour l’expansion des opérations de l’entreprise, ont déclaré des responsables aujourd’hui, avec un élevage de poulets consanguins pour utiliser une grande partie des installations.

M. et Mme Edward Kallembach ont acheté une ferme à l’ouest de DeKalb et y emménageront le 1er mars.

Un avertissement aux jeunes contre le danger d’atteler des traîneaux aux automobiles a été émis ce matin par le chef de la police BF Peck. Les parents sont également invités à signaler les dangers de l’auto-stop à leurs enfants. Avec les rues couvertes de glace, la plupart des automobilistes roulent avec une extrême prudence et à basse vitesse, mais cela a tendance à inciter les jeunes à faire de l’auto-stop avec leur traîneau.

Un accord a été conclu dans lequel William S. Whipple a vendu son entreprise d’outils et d’équipements agricoles de Gênes à Hodgson Brothers Farm Service. La prise de possession par les nouveaux propriétaires a lieu immédiatement et l’entente dépend de l’approbation de la vente par la Compagnie manufacturière Allis-Chalmers.

1973 – IL Y A 50 ANS

Le Centre Ben Gordon est composé de 22 membres du personnel, dont le directeur exécutif Jim Graves, quatre psychologues, trois psychiatres, trois travailleurs sociaux, trois conseillers en réadaptation, trois travailleurs en santé mentale, trois secrétaires, un directeur commercial et un médecin. Le centre a pris en charge 624 cas en 1972, 45 % avaient moins de 19 ans. Le vrai nom du centre est le Centre de santé mentale Ben Gordon, mais la partie « santé mentale » du nom est en train d’être adoucie ces jours-ci en raison de problèmes généraux. désinformation sur la signification de la santé mentale.

Bruyant est le mot pour décrire le Bureau des services à la jeunesse. Bruyant et plein d’énergie juvénile que les adultes ne peuvent qu’espérer diriger, pas contrôler. Les enfants y vont. WLS hurle de la radio. Il y a beaucoup de courses dans les escaliers. Une pièce se remplit de fumée et une malédiction occasionnelle des joueurs de billard, Monopoly est joué par des enfants plus jeunes dans une autre pièce, des adolescentes courent en essayant d’organiser une vente de pâtisseries et à l’étage, la section de la maison réservée aux conseils, un garçon se plaint que son père le fasse rentrer à 19 heures. Mais aucun crime n’est commis, les jeunes essaient seulement de fuir le nid de quelques-unes des rares voies encore tolérées par la société.

1998 – IL Y A 25 ANS

La police pense que la promesse d’une aide à la réparation à domicile a permis à deux hommes de cambrioler une maison jeudi. Selon la police, deux hommes se sont approchés d’une maison dans le bloc 700 de Glidden Avenue et ont parlé avec un résident âgé de l’élagage des arbres. Le résident âgé a ensuite autorisé les deux hommes à entrer dans la maison pour discuter davantage de la corvée. Une fois dans la maison, l’un des hommes a distrait le résident tandis que l’autre est entré dans une chambre et a volé une somme d’argent non divulguée.

Les résidents affamés à la recherche d’un endroit pour manger ont peut-être remarqué moins d’options que d’habitude dans la région. Trois restaurants, Box Office Brewery et Matthew Boone’s dans le centre-ville et le Stadium Club sur West Lincoln Highway, ont fermé leurs portes et verrouillé leurs portes pour de bon.

