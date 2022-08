Retour sur le 10 août 2022 – Shaw Local

1922 – IL Y A 100 ANS

L’une des dernières manies radiophoniques à avoir été reprise ici a évidemment été celle d’un garçon d’environ 12 ou 14 ans, à moins qu’il ne plaisante, alors qu’il filait sur l’autoroute à bicyclette. Le garçon avait un casque radio fermement attaché à sa tête et pédalait sa roue aussi vite que ses jambes courtes le permettaient et alors qu’il croisait des automobilistes, beaucoup se demandaient s’il était à l’écoute. La mode a été reprise dans de nombreux endroits plus grands mais il ne sait pas à quel point cette forme de réglage peut être efficace.

Les bandits automobiles de cette partie du pays commencent à sortir de l’ordinaire, selon un rapport reçu par la police ce matin des autorités de Rockford. Habituellement, les vols de voitures sont des Ford, mais dans le cas de Rockford hier soir, les voleurs de voitures se sont servis d’une Packard du millésime 1918. Les biens volés ont été très bien décrits aux autorités ici et seront faciles à “récupérer” s’ils arrivent par ici.

Jens Peterson, l’un des agriculteurs bien connus de cette communauté, a signalé à la police tôt ce matin qu’une vache s’était égarée sur sa propriété pendant la nuit. La police a promis d’aviser toute personne en quête d’un bovin perdu que M. Peterson en avait signalé un étrange dans sa ferme.

Coroner J. H. Wilkinson de Waterman, était à DeKalb aujourd’hui à la recherche de son nouveau coupé Hupmobile récemment acheté à GH Deane & Company. Le coroner dit qu’il s’attend à tirer beaucoup de plaisir de la nouvelle machine, ainsi qu’à l’aider dans ses affaires dans tout le comté.

L’excitation était à marée haute hier après-midi vers quatre heures à l’épicerie Ransford à Sycamore, lorsqu’une grande tarentule a été trouvée dans un régime de bananes. EV Ransford était à l’arrière du magasin coupant une bande inférieure d’un groupe qui venait d’arriver. Saisissant le bouquet avec son bras, il lui coupa la main, la laissant retomber dans le creux de son bras. Alors qu’il baissait les yeux sur les bananes, il était l’énorme araignée qui se levait du régime, debout à environ un pied de son visage. Avec un cri pour que Victor Faucett, commis du magasin, vienne l’aider à laisser tomber le bouquet au sol, la tarentule a couru sous un porte-biscuits.

1947 – IL Y A 75 ANS

Trente hommes d’affaires de Chicago, membres de l’Association de commerce de Chicago de la Chambre de commerce de l’Illinois, sont venus à DeKalb hier matin dans un bus nolisé et ont découvert l’agriculture, à la manière du comté de DeKalb. Ils sont partis hier soir, généralement émerveillés par les subtilités de l’agriculture, et tous beaucoup plus sages concernant les avantages scientifiques qui ont été faits à l’agriculture ces dernières années.

Le trafic sera acheminé sur le nouveau pont de l’autoroute nationale traversant la rivière Kishwaukee sur l’autoroute West Lincoln dans les deux semaines. GW Parker d’Aurora, ingénieur des routes de l’État supervisant les travaux, a déclaré aujourd’hui que la construction proprement dite était pratiquement terminée et que le seul travail restant était celui du nettoyage.

À 9 h 45 ce matin, le panneau d’arrêt nord à Fourth et Lincoln Highway a été retiré au sommet de la base lorsqu’un gros camion semi-remorque a accroché le panneau. La circulation étant incapable de traverser la voie ferrée à ce moment-là en raison de réparations en cours, le camion qui se dirigeait vers l’est tournait vers le nord sur la quatrième, contournant le panneau d’arrêt qui se dresse au centre de la quatrième rue. Le conducteur a coupé trop brusquement et la partie arrière de la remorque a attrapé le panneau et l’a cassé.

Les participants à la réunion des Flying Farmers à Urbana lundi et mardi étaient la résidence Victor, M. et Mme Mahlon Sawyer, M. et Mme Millard Sawyer, M. et Mme Mervin Iverson et Ralph Sheaffer.

Le nouveau camion de pompiers rural de Sycamore a été mis en action hier matin à 11 heures lorsqu’il a répondu à l’appel d’un incendie à la ferme Emil Lind, située à un demi-mille au nord de l’école Ohio Grove. L’ancien camion rural a été le premier à répondre à l’appel, suivi de près par le nouveau camion conduit par le chef des pompiers Charles Butzow. L’incendie se situait dans le grenier de la ferme, mais a été rapidement maîtrisé. On pense que l’incendie a commencé à partir d’un câblage électrique défectueux situé dans le grenier. Comme il n’y avait pas d’entrée au grenier, les pompiers ont dû percer un petit trou dans le toit pour accéder à l’incendie.

Les familles Tom Rich, Clarence Rich, Robert Pearcy, Robert Willis et Harry Coles de Clare assistaient à la réunion annuelle des parents riches tenue à Hopkins Park, DeKalb, dimanche.

1972 – IL Y A 50 ANS

Certains points saillants et secondaires de l’histoire du comté de DeKalb viennent d’être publiés dans un nouveau livre écrit par une résidente de longue date du comté, Mme HelenBingham. L’auteur vivant dans le canton rural de Mayfield sur Old State Road entre Clare et Sycamore, a passé les cinq dernières années à travailler la plupart du temps sur le livre. La semaine dernière, les 500 exemplaires reliés tant attendus de « My Scrap Book of Collections and Recollections » sont arrivés chez elle.

Le surintendant des autoroutes du comté, Willard Williams, a dévoilé son programme routier proposé pour 1973 avec la reconstruction de Rich Road de North First Street à Glidden Road comme l’une de ses caractéristiques centrales. Rich Road, qui est actuellement une route du canton de DeKalb, serait reprise en tant qu’autoroute de comté. La bande de Glidden à North First serait reconstruite selon les normes routières actuelles du comté.

Un conseil de scouts près de Muenster, Ind., cherche un site de 685 acres près de Kirkland pour une réservation de scout, a appris le comité des règles mercredi soir. Le Calumet Council 152 cherche le camp sur la ferme de 685 acres appartenant à James D. Edwards de Kirkland. La superficie est située au nord-ouest de Kirkland et comprend près de deux milles de rives de la rivière Kishwaukee. Le site se trouve de l’autre côté de la rivière par rapport à la propriété du Two Rivers Boy Scout Council connue sous le nom de Camp Rotary MacQueen.

1997 – IL Y A 25 ANS

À une époque où la plupart des entreprises américaines cherchent à se relocaliser au Mexique ou sur d’autres marchés étrangers où les coûts de main-d’œuvre sont moins chers, une entreprise locale s’est engagée dans le comté de DeKalb. L’engagement d’AGCommunication Systems a été vu par plus de 100 personnes lors de l’inauguration de l’entreprise marquant l’achèvement de ses 53 000 pieds carrés. ft. addition récemment. L’ajout fait de l’installation plus de 286 000 pieds carrés, ce qui en fait l’une des plus grandes usines de fabrication du comté.

Une société de biotechnologie a présenté hier un veau cloné de 6 mois, affirmant que sa nouvelle méthode de clonage pourrait conduire à des vaches volumineuses produisant plus de lait. Les agriculteurs et les chercheurs locaux affirment que l’annonce pourrait être une bonne nouvelle pour les producteurs locaux contraints d’obtenir plus de lait et de bœuf de leurs troupeaux. L’annonce intervient cinq mois seulement après que des chercheurs écossais ont annoncé le clonage de “Dolly”, un mouton produit à partir de la cellule du pis d’une brebis de 6 ans.

La Fondation communautaire du comté de DeKalb a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fourni plus d’un million de dollars en subventions depuis sa création en mars 1993. La fondation a également signalé qu’elle avait amassé une dotation de près de 9 millions de dollars.

