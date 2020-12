SARS-CoV2, à l’origine du roman coronavirus maladie, Covid-19, a frappé le monde comme une tempête cette année. Au cours des 12 derniers mois, dans le monde, la contagion a infecté plus de 80 millions de personnes et plus, et a fait près de deux millions de vies.

Le 31 décembre 2019, le bureau chinois de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reçu un rapport faisant état d’un virus jusqu’alors inconnu derrière un certain nombre de cas de pneumonie à Wuhan. Les rapports indiquent qu’il a fait surface pour la première fois sur un marché humide de la ville en novembre 2019. Les autorités ont discrètement fermé le marché. Le 7 janvier 2020, les responsables chinois ont annoncé qu’ils avaient identifié le nouveau virus, l’appelant 2019-nCoV, qui a ensuite été renommé SARS-CoV2.

Les rapports n’ont donné aucune indication que le virus mystérieux déclencherait une terreur à une si grande échelle que le monde se fermerait et mettrait la moitié de l’humanité en lock-out. Le 11 janvier, la Chine a signalé son premier décès, un homme de Wuhan de 67 ans, qui avait visité le marché des fruits de mer.

Le 23 janvier, la Chine a coupé Ground Zero Wuhan et ses villes voisines du reste du monde, plaçant 50 millions de personnes en quarantaine. Les services d’autobus, de métro et de ferries dans la ville ont été suspendus, les voyages aériens et ferroviaires interrompus. Le silence de mort dans les rues de Wuhan ressemblait étrangement à une scène du film hollywoodien Contagion de Steven Soderbergh.

Lisez aussi: Épidémie de coronavirus: l’Inde se prépare aujourd’hui à transporter par avion son premier lot de citoyens de Wuhan

L’Inde a commencé à transporter par avion ses ressortissants de Wuhan le 1er février lorsque la Chine a signalé 17 décès. En deux semaines, Li Wenliang, le médecin chinois dénonciateur qui a été rendu méchant pour avoir révélé la mauvaise gestion de la crise sanitaire par son pays, est mort de Covid.

Les États-Unis les plus touchés à eux seuls ont signalé près de 20 millions d’infections à Covid et le nombre de morts a dépassé les 300 000. L’Inde se classe deuxième, après les États-Unis. Jusqu’à présent, plus de dix millions de cas ont été signalés et près de 1 50 000 Indiens ont été la proie de l’épidémie virale. Le virus était particulièrement cruel sur les seniors. Les masques, les désinfectants sont devenus des articles ménagers et le travail à domicile (WFH) la nouvelle norme.

Plus de la moitié des cas connus de Covid en février, hors de Chine, se trouvaient sur le bateau de croisière, le Diamond Princess. Elle a été mise en quarantaine dans le port de Yokohama après qu’un passager a été testé positif. Plus de 3600 passagers étaient à bord, 700 ont été infectés et 14 sont morts.

Le 14 février, la France a annoncé le premier Covid-19 mort en Europe. Cela a également coïncidé avec l’augmentation du nombre de morts en Chine. La province du Hubei représentait la majeure partie des décès. En 10 jours, le virus s’est propagé comme une traînée de poudre en Italie, d’abord à Milan puis dans la région de Lombardie. Les hôpitaux ont été débordés et un grand nombre de gériatres sont morts.

Alors que l’Italie était le point chaud en Europe, l’Iran est devenu un deuxième point focal en février. Fin février, le Brésil a signalé son premier cas et les États-Unis ont signalé son premier décès.

L’OMS l’a déclarée tardivement comme une pandémie mondiale le 11 mars. Le 13 mars, le président américain Donald Trump a déclaré une urgence nationale. Les rassemblements de 50 personnes ou plus ont été interdits et New York a fermé ses écoles publiques. Le 24 mars, les Jeux olympiques de Tokyo ont été retardés d’un an. Dans l’histoire des Jeux olympiques, les Jeux n’ont été annulés que trois fois avant et à chaque fois à cause de deux guerres mondiales.

Lisez aussi: Presque la taille de la population américaine, comment l’Inde prévoit de vacciner 300 millions de personnes contre Covid-19

Lisez aussi: L’Afrique du Sud rejette l’affirmation selon laquelle sa Coronavirus La variante est plus dangereuse que la souche britannique

Le 26 mars, les États-Unis ont officiellement signalé le nombre maximal d’infections, dépassant la Chine et l’Italie. Moscou a également connu une forte augmentation des cas et les hospitalisations ont doublé en une semaine. En mai, des manifestations de droite ont éclaté dans de nombreuses villes américaines pour exiger un assouplissement des restrictions. En juin, le nombre de cas connus dans le monde augmentait beaucoup plus rapidement, avec plus de 100 000 nouvelles infections par jour. À la mi-juin, les épidémies en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud et aux États-Unis ont continué à alimenter la charge virale mondiale.

L’Inde a signalé son premier cas le 30 janvier, un jeune du Kerala revenu de Wuhan et son premier décès le 12 mars, un homme de 76 ans de Kalburgi dans le Karnataka côtier, venu d’Arabie saoudite plus tôt dans l’année.

Le couvre-feu de Janata a été observé le 22 mars, à titre de test pour les restrictions et tous les vols intérieurs ont été cloués au sol deux jours plus tard. Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé un verrouillage de 21 jours du 25 mars au 14 avril, qui a ensuite été prolongé jusqu’au 3 mai alors que les cas montaient en flèche. Le verrouillage strict a fait des ravages sur les entreprises et les travailleurs pauvres et migrants ont été les plus durement touchés. Rendus sans emploi, ils sont partis pour leur ville natale. Les travailleurs migrants parcourant des centaines de kilomètres le long des autoroutes pour rejoindre leurs villages d’origine sont devenus une image déterminante de la pandémie, incitant le gouvernement à organiser des bus et des trains.

Le Centre a annoncé un paquet de Rs 1,7 lakh crore pour aider les pauvres et un autre paquet de relance, appelé Atmanirbhar, d’une valeur de Rs 20 lakh crore. Alors que les grandes villes – New Delhi, Mumbai, Chennai, Ahmedabad – ont connu un pic massif à la fin du mois de mai, les infections ont rapidement augmenté dans les villages lorsque les travailleurs migrants ont atteint leurs maisons et que les activités ont commencé à rouvrir progressivement en juin.

L’Inde a assoupli les restrictions au cours de la première semaine de septembre. Toutes les activités, à l’exception des écoles et collèges, ont redémarré. Les marchés sont déjà très animés et les embouteillages sont de retour à l’époque pré-pandémique, avec des gens désespérés de reprendre leur vie normale. Les travailleurs migrants ont commencé à regagner leur lieu de travail en masse. Bien que les bureaux, tant gouvernementaux que privés, fonctionnent avec un effectif réduit, l’Inde est de retour dans les affaires. Alors que Dharavi n’a signalé aucun cas la semaine dernière de l’année, les infections ont considérablement diminué dans de nombreux États indiens. La peur est partie.

Les écoliers sont les plus touchés par la pandémie. Alors que les enfants des villes poursuivent leurs études en ligne, dans les zones rurales, les enfants ont peu ou pas d’accès aux appareils intelligents tels que les ordinateurs portables et les smartphones. Ils sont soit dépendants des cours privés locaux, soit simplement assis à la maison. Jamais auparavant, les enfants n’avaient dû manquer l’école pendant une année scolaire complète. Les Nations Unies ont déclaré qu’environ 1,5 milliard d’enfants ont été touchés par les fermetures d’écoles dans le monde.

Covid ne fait pas acception des riches et des puissants. Il a coûté la vie à l’ancien président Pranab Mukherjee, aux anciens dirigeants du Congrès Tarun Gogoi et Ahmed Patel, au chef Floyd Cardozo, au dramaturge Terence McNally, entre autres. Trump, qui portait un masque pour la première fois en juillet après des mois de déni, a contracté le SRAS-CoV-2 en octobre. Parmi ceux qui ont récupéré figurent le dirigeant brésilien Jair Bolsonaro, le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président français Emmanuel Macron, l’acteur Tom Hanks, le footballeur Cristiano Ronaldo, le joueur de tennis Novak Djokovic, la chanteuse Madonna, le prince Charles et le prince Albert II.

Le virus a eu un impact dévastateur sur l’économie mondiale. Les économies du monde entier se sont effondrées sous le poids des verrouillages. Le Fonds monétaire international (FMI) a averti en avril que l’économie mondiale se dirigeait vers sa pire récession depuis la Grande Dépression. L’effondrement a été quatre fois pire que la crise financière de 2009. En quelques semaines à peine, la pandémie a rendu près de 10 millions d’Américains sans emploi. Le verrouillage a réduit l’économie indienne de 23,9% au premier trimestre 2020-2021. À la mi-mai, des pays développés comme le Japon et l’Allemagne étaient aux prises avec une récession. Le virus a eu un impact paralysant sur les industries de l’aviation, de la construction, de l’automobile, de l’hôtellerie et de l’hôtellerie. Cependant, l’économie chinoise a été la première à rebondir et la seule économie à croître en 2020.

Lisez aussi: Covid-19 coûtera 11,5 billions de dollars à l’économie mondiale, les pays perdront 5 billions de dollars de PIB: étude

Lisez aussi: Marchés mondiaux: nouveau COVID-19[feminine La tension inflige de la douleur aux actions et augmente le dollar

Les systèmes de santé fragiles des pays développés sont toujours aux prises avec des lits, des fournitures et des personnels de santé inadéquats, tandis que des pays comme la Corée du Sud, Taiwan, la Thaïlande, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont bien géré la pandémie. En Inde, Covid a coûté la vie à plus de 500 médecins, selon l’Association médicale indienne.

Alors que les scientifiques et les chercheurs cherchaient frénétiquement des solutions, il y avait une lueur progressive mais constante d’espoir. Au cours de la première semaine de décembre, juste avant la fin de l’année, la Grande-Bretagne est devenue le premier pays à approuver et à déployer un vaccin, le Pfizer-BioNTech jab. Peu de temps après, une nouvelle souche du virus, 56% plus contagieuse et rampante, a jeté un voile sur les célébrations de Noël et du Nouvel An à travers le monde avec des annulations de vols à destination et en provenance de la Grande-Bretagne, des scellements aux frontières et des verrouillages plus stricts en Europe.

Lisez aussi: Le Royaume-Uni approuve le vaccin Pfizer-BioNTech pour donner à l’Occident son premier vaccin contre Covid-19 , Déploiement la semaine prochaine

Lisez aussi: Nouveau Coronavirus Souche 56% plus contagieuse, pour causer plus de décès en Grande-Bretagne: étude

Alors que 2020 tire à sa fin, les vaccinations ont commencé au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, au Mexique et dans quelques autres pays et d’autres approbations réglementaires arrivent. L’Inde se prépare également à vacciner les soins de santé, les travailleurs de première ligne et la population âgée, fournissant une lignée d’espoir.

Lisez aussi: Un médecin américain signale une grave réaction allergique après avoir obtenu Moderna Covid-19 Vaccin

Les experts préviennent qu’il faudrait des années pour renforcer l’immunité du troupeau grâce à la vaccination de masse. Et les retombées du Covid-19 l’infection est découverte de jour en jour.