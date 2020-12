Même si la majeure partie de 2020 a été passée dans l’isolement, les gens ont fui vers des lieux de vacances pour s’éloigner de chez eux. Les célébrités de Bollywood n’étaient pas loin derrière, beaucoup d’entre elles faisant leurs valises presque aussitôt que les restrictions de voyage ont été levées.

Même si être chez vous est confortable, après avoir été obligés de travailler à domicile, d’y vivre et d’y passer des loisirs, de nombreuses personnes en ont eu marre d’être enfermées au même endroit pendant de si longues périodes.

Avec l’avènement des médias sociaux et de #wanderlust, tout le monde, y compris les célébrités de Bollywood, était impatient de publier ses photos de vacances et de détente sur Instagram et de faire savoir au monde entier que COVID-19[feminine le verrouillage était enfin terminé. Voici cinq destinations que les célébrités ont fréquemment visitées en 2020:

Goa: Goa est la capitale non officielle des vacances du pays. avec de vastes étendues vertes à la campagne, des plages fascinantes, des cascades et de vieux forts – il y en a pour tous les types de voyageurs. Il n’est donc pas surprenant que de nombreuses célébrités aient choisi ce lieu de vacances chaud pour leur temps loin de la lie de la vie quotidienne. Certaines des célébrités à visiter l’état côtier étaient Ananya Pandey, Sara Ali Khan, Varun Dhawan et Ishan Khatter.

Maldives: Pour des plages encore plus exotiques que Goa, certaines célébrités se sont rendues aux Maldives pour rassasier le vagabond qui s’y trouvait. Ce pays insulaire est un lieu de villégiature réputé pour les célébrités (et d’autres qui peuvent se permettre de sauter sur des îles internationales) depuis très longtemps et à juste titre. L’eau bleue, les plages de sable clair et les fruits de mer exotiques ne sont que quelques-unes des attractions qui attendent cette belle île.

Certaines des célébrités qui ont passé des vacances ici après le verrouillage comprenaient Tapsee Pannu et ses sœurs Shagun et Evania Pannu. Farhan Akhtar a également passé du temps sur les plages ensoleillées avec sa petite amie Shibani Dandekar. Mouni Roy a également partagé de belles photos de l’île sur sa page Instagram.

Himachal Pradesh: Si les plages ne sont pas votre truc, dirigez-vous vers les montagnes comme ces célébrités. Jacqueline Fernandes, Saif Ali Khan, Kareena Kapoor Khan, Yami Gautam, Arjun Kapoor et Malaika Arora faisaient partie des célébrités à passer leur temps dans le bel état.

Londres: Haute couture, vie urbaine animée et grande architecture – c’est ce que les célébrités en vacances à Londres ont dû trouver. L’interdiction de voyager à l’étranger n’a pas été levée pendant un certain temps, mais dès qu’elle a été autorisée, de nombreuses célébrités ont fait leurs valises et se sont dirigées vers la ville historique. Parineeti Chopra a passé son anniversaire en Grande-Bretagne tandis que Sonam Kapoor Ahuja est partie avec son mari pour passer du temps dans leur demeure londonienne.

Alors que de nombreux pays n’ont pas encore ouvert les voyages internationaux, de nombreux endroits en Europe ont autorisé les touristes et les équipes de tournage. Bell Bottom d’Akshay Kumar a été le premier film de Bollywood à tourner à Glasgow et à Londres après le verrouillage.