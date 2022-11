RETOUR SUR LA LUNE: Une nouvelle fusée de la NASA lance le vaisseau spatial Orion lors de son premier vol

Le système de lancement spatial de la NASA a lancé mercredi son premier vaisseau spatial Orion sur la Lune.

La mission est un test en vol sans équipage qui jettera les bases d’un atterrissage sur la lune Artemis.

Il a fallu 17 ans et 50 milliards de dollars pour construire le matériel spatial nécessaire pour retourner sur la Lune pour la première fois depuis 1972.

La fusée la plus puissante de la NASA pourtant, transportant une capsule Orion conçue pour transporter des astronautes sur la lune, a décollé du Kennedy Space Center mercredi.

Le vaisseau spatial entame maintenant un voyage de 25 jours autour de la lune et retour. Il n’a pas d’astronautes en remorque, mais si tout se passe bien, la NASA prévoit d’envoyer quatre personnes lors du prochain voyage d’Orion.

Alors que le système de lancement spatial, ou SLS, la fusée a pris vie pour la première fois à 1 h 47 HE, ses propulseurs et ses moteurs ont craché du feu et de la vapeur à travers le marais de Floride, générant 8,8 millions de livres de poussée pour soulever la fusée de la rampe de lancement et dans les cieux. Après huit minutes et 30 secondes de combustion de ses moteurs et de cris dans l’atmosphère, l’étage central orange de 15 étages de la fusée s’est déverrouillé de la capsule Orion et est tombé dans l’océan Pacifique, laissant le vaisseau spatial sur une trajectoire vers la lune.

Orion est maintenant prêt à voyager environ 2 millions de kilomètres dans une mission appelée Artemis I. C’est la première phase du plan monumental de la NASA pour retourner sur la lune, faire atterrir des astronautes sur sa surface, y construire une base permanente et envoyer une nouvelle station spatiale en orbite lunaire.

La NASA a passé 17 ans et 50 milliards de dollars à construire SLS et Orion afin de remettre des bottes sur la surface lunaire pour la première fois depuis 1972. L’agence fera également appel à la méga-fusée de SpaceX, appelée Starship, pour effectuer l’atterrissage sur la lune, car Orion n’est pas conçu pour descendre sur la surface lunaire.

Le premier vol d’Orion vise à battre des records et à se terminer en chute libre

Des problèmes techniques et des problèmes météorologiques – dont deux ouragans – ont tourmenté Artemis I. La mission devait initialement être lancée en février, mais la NASA a repoussé la date à plusieurs reprises alors qu’elle enquêtait sur des problèmes de réservoir de carburant, moteurs qui se comportent malet dégâts de la tempête.

Si tout se passe comme prévu pour ce premier vol, Orion passera à 60 milles au-dessus de la surface lunaire, permettant à la gravité lunaire de le lancer à 40 000 milles au-delà de la lune – plus loin que n’importe quel vaisseau spatial construit pour les humains n’est jamais allé. Alors qu’il revient en boucle, Orion devrait à nouveau se rapprocher de la lune pour obtenir une poussée gravitationnelle vers la Terre.

La mission est conçue pour prouver que la fusée SLS peut livrer Orion en toute sécurité en orbite lunaire. Il vise également à démontrer que la capsule de l’équipage peut protéger n’importe qui à l’intérieur pendant le vol spatial et, surtout, que le bouclier thermique du vaisseau spatial le préservera pendant la chute brûlante dans l’atmosphère terrestre et la chute en parachute dans l’océan Pacifique. Le crash est prévu pour le 11 décembre.

Pourtant aucun astronaute n’est à bord d’Orion ce vol d’essai Artemis I, les scientifiques évalueront comment les futurs astronautes subiront les contraintes de l’espace en mesurant la quantité de rayonnement cosmique que les mannequins à bord de la capsule endurent pendant le vol d’essai. La mission est également lancée plusieurs CubeSatsou satellites miniatures, avec des missions scientifiques.

Si la mission réussit, Artemis II se tient prêt à transporter des astronautes lors d’un voyage similaire autour de la lune. Artemis III amarrerait le vaisseau spatial Orion à un SpaceX Starship pour faire atterrir deux personnes au pôle sud de la lune, dont la première femme et la première personne de couleur à poser le pied sur le sol lunaire. La NASA vise à faire cet atterrissage lunaire en 2025.