Retour sur la Coupe du monde de football 2018

À 17 ans, la légende brésilienne Pelé était devenue le plus jeune joueur à avoir marqué un doublé lors de la Coupe du monde 1958. Et il a fallu près de 60 ans à un autre adolescent pour réaliser l’exploit lucratif au plus haut niveau. L’attaquant français Kylian Mbappe, à l’âge de 19 ans, a marqué deux buts contre l’Argentine en pré-quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 pour devenir le premier footballeur adolescent à marquer un doublé lors de l’événement phare depuis 1958.

La Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie appartenait bel et bien à Mbappe. Le magicien français a remporté le prix du meilleur jeune joueur et a guidé son équipe vers le titre de la Coupe du monde. La France a remporté le trophée de la Coupe du monde pour la deuxième fois en 2018 après avoir surclassé la Croatie en finale par quatre buts à deux. Auparavant, la France avait été sacrée championne du monde pour la première fois en 1998.

Après avoir pris le meilleur sur l’Argentine en huitièmes de finale, les hommes de Didier Deshchamps ont affronté une redoutable équipe uruguayenne en quart de finale. Le défenseur français Raphael Varane a ouvert le score pour son équipe à la 40e minute du match. Antoine Griezmann a marqué le deuxième but à la 61e minute pour gagner un coussin de deux buts bien nécessaire pour les Bleus.

En demi-finale, la France affrontait la Belgique. Samuel Umtiti a marqué le seul but du concours pour aider la France à atteindre la finale.

La Croatie, en revanche, a connu une course sensationnelle et est devenue l’équipe la moins bien classée à avoir atteint la finale de la Coupe du monde 2018. Leur meilleure performance précédente avait eu lieu en 1998 lorsque les Croates avaient réussi à atteindre le dernier carré.

Lors de la Coupe du monde en Russie, la Croatie a dominé la puissante Angleterre pour réserver sa place en finale. Cependant, leur mastodonte a pris fin lors du dernier match contre la France. La Croatie a subi une déchirante défaite 4-2 pour mettre fin à sa remarquable campagne de Coupe du monde 2018 en tant que finaliste.

Le milieu de terrain croate Luka Modric a reçu le Ballon d’or lors de la Coupe du monde de football 2018. Le skipper anglais Harry Kane a inscrit six buts dans le tournoi pour remporter le Soulier d’Or. Le Belge Thibaut Courtois a remporté le prix Golden Glove pour être le meilleur gardien de but.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici