Retour sur la bande originale de “Black Panther” de Kendrick

Avec Panthère noire : Wakanda pour toujours enfin en salles, c’est juste que nous regardons en arrière les stars de Kendrick Lamar Panthère noire bande sonore.

L’un des films les plus attendus de l’année est enfin sorti en salles. Panthère noire : Wakanda pour toujours promet d’être une aventure déchirante et remplie d’action qui rendra hommage à Chadwick Boseman. Le défunt acteur qui était à la tête de la franchise est décédé en 2020 après une bataille privée contre le cancer. La perte de Chadwick a eu un impact sur le monde et avec des enjeux aussi importants, la bande-son devait être parfaite. Marvel n’a pas déçu en livrant les premiers nouveaux morceaux de Rihanna en près d’une décennie. Avec la sortie du film et les nouveaux morceaux de RiRi, nous n’avons pas pu nous empêcher de revisiter l’original Panthère noire bande originale dirigée par Kendrick Lamar.

Revisiter l’original 2018 de Kendrick Lamar Panthère noire Bande sonore

de Kendrick Lamar Panthère noire La bande son est arrivée comme un voleur dans la nuit. Nous ne nous y attendions pas ni ne le voyions venir malgré la compilation mettant littéralement en vedette tout le monde. Le projet de platine désormais certifié comprenait Travis Scott, The Weeknd, 2chainz, Future, SZA, Vince Staples, Khalid, Swae Lee, et plus encore.

L’un des premiers singles du projet “King’s Dead” qui mettait en vedette Kendrick, Jay Rock, Future et James Blake a même valu au projet un Grammy Award. Kendrick a restauré l’énergie des bandes sonores de films du début des années 90 où tout le monde s’est présenté et a collaboré pour donner vie à la bande originale du film. Avec le recul, cela pourrait être la meilleure bande originale de cette décennie.