Retour sur 2022 à travers les yeux de votre rédacteur sportif local – Shaw Local

Avec la fin de l’année, c’est l’heure de mon retour annuel sur l’année du sport de la scène sportive locale.

Jeu préféré à couvrir : J’ai vu beaucoup de bons matchs de football au cours de mes 37 années sur le rythme du comté de Bureau. Les quarts de finale 3A de cette année entre Princeton et IC Catholic se classent parmi eux tous. La seule chose qui l’aurait rendu meilleur, c’est si les Tigres avaient gagné.

Au début du match, beaucoup ont dit que ce serait pour le championnat d’État et cela s’est avéré être le cas. Les Tigers menaient 20-7 à la mi-temps et je me souviens avoir dit à notre as du photographe, Mike Vaughn, que les Tigers allaient devoir marquer une fois de plus pour gagner. Malheureusement, cela s’est avéré vrai lorsque les Tigers ont chuté en prolongation, 27-20, et que les Knights ont continué à valser vers le titre d’État deux semaines plus tard.

Meilleures citations: Je vais au terrain de balle pour deux gemmes. L’entraîneur du hall, Tom Keegan, a résumé un match lamentable des Red Devils en disant: “Nous étions un cirque sans la tente.”

Le lanceur de Princeton Tiger, Ean Compton, a décrit ce qui fait du baseball un si grand sport. “J’adore ça, parce qu’il n’y a pas de lien. C’est soit une frappe, soit un ballon, un retrait ou non. Pas entre les deux », a-t-il déclaré.

Mes moments sportifs préférés de l’année : Je ne savais pas ce qu’Albert Pujols ferait à son retour à Saint-Louis, mais il avait le pressentiment qu’il sortirait en fanfare avec les Cardinals. Il l’a sûrement fait, trouvant apparemment la fontaine de jouvence à Saint-Louis et nous emmenant tous dans un voyage magique vers 700 circuits en carrière. Il a frappé 24, terminant avec 703.

J’ai pu remonter dans le temps lorsque mon alma mater, ISU, a joué son premier match Redbird à Horton Fieldhouse en 34 ans, appelé le «Retour à Horton». Il était à la hauteur de son battage médiatique et était exactement comme je m’en souviens avec émotion depuis ma jeunesse. Peut-être pas aussi fort que pendant mes années d’adolescence et d’université, mais néanmoins très fort. J’espère qu’ils recommenceront bientôt.

L’histoire qui m’a le plus touché : Au cours de l’année, il y a beaucoup d’articles/de chroniques. Celui qui m’a le plus touché le cœur était d’écrire à propos de Zane Britton, 10 ans, de Princeton, qui n’a pas laissé un fauteuil roulant le ralentir.

Né avec le spina bifida et paralysé des genoux, Zane a pu réaliser son souhait de jouer au football avec ses amis et marquer un touché avec l’aide de son bon copain, Kip Cook.

Nous ne pouvons pas avoir assez de moments sportifs comme ceux-ci.

Mes histoires qui ont reçu le plus de réactions des lecteurs : Je reçois souvent des commentaires sur des histoires au cours de l’année par e-mail, appel téléphonique ou SMS, généralement bons. Trois qui me viennent à l’esprit sont mon entretien de questions et réponses avec JA Happ, diplômé de St. Bede, à propos de son retour de la Ligue majeure de baseball après 15 ans, le retour à Horton, et du côté des nouvelles, Grieffs Auto Tech fermant ses portes à Princeton.

Les histoires de Teegan Davis étaient des billets chauds en ligne, attirant 8 515 vues pour son engagement à jouer au football pour l’Iowa et 4 067 vues pour l’histoire de signature de suivi. Une histoire sur une collecte de fonds pour Jade Geuther, originaire de LaMoille, a attiré 4 003 vues, ma chronique sur les équipes de football BV et Rockridge faisant preuve d’un bon esprit sportif a attiré 3 849 vues et l’histoire de Happ en a attiré 2 570.

Malheureusement manqué: Nous avons perdu beaucoup de personnalités sportives locales au cours de la dernière année, notamment : Marvin Hartz (lanceur rapide noté) ; Scott Carter (ancien entraîneur/enseignant PHS); Elinor “All-Star” Nelson (Senior Olympics All-Star, fan de la Church League); Garrett Scott (diplômé BV 2019, football Storm); Dean Madsen (directeur de l’école secondaire LaMoille, homonyme du gymnase); Doreen Flinn (ancienne enseignante de PHS, épouse du grand / entraîneur de PHS Lew Flinn); Dick Mills (meilleur buteur de tous les temps en basketball à Bureau Township); Kathy Waca (fan n ° 1 de la Church League); Tim Dever (diplômé PHS, entraîneur/enseignant de longue date); Dave Piper (ancien entraîneur de la Princeton Little League, grand fan des White Sox); Neil Stiver (quart-arrière et capitaine de l’équipe du Temple de la renommée des sports du comté de Walnut Blue Raiders Bureau de 1945); Rick Allen (établit un record de pointage en un seul match à PHS avec 46 points, classé neuvième de tous les temps).

J’ai été attristé par le décès de mon héros sportif d’enfance, Franco Harris, pendant les vacances quelques jours seulement avant que son numéro d’uniforme ne soit retiré par les Steelers de Pittsburgh. C’est grâce à lui et à son célèbre “Immaculate Reception” que je suis devenu fan des Steelers à 12 ans.

Voici 2023 : Pour mon hypothèse de Hieronymus pour 2023, je vois l’équipe de basket-ball Princeton Tiger jouer pour le championnat d’État que l’équipe de football n’a pas eu la moindre chance.

Kevin Hieronymus, rédacteur en chef de BCR Sports, couvre les sports dans le comté de Bureau depuis 1986. Contactez-le à khieronymus@bcrnews.com