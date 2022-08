Retour rapide à Turin pour Paulo Dybala alors que la Roma se rend à la Juventus

Lorsque l’ancien joueur de la Juventus Paulo Dybala a rejoint la Roma le mois dernier, il savait que son retour à Turin serait rapide.

Le calendrier de la Serie A avait été défini la semaine précédente et avait opposé la Juventus à la Roma au troisième tour.

Dybala a passé sept ans à la Juventus et a marqué 115 buts et 48 passes décisives en près de 300 matches. Il a également aidé les Bianconeri à remporter 12 trophées, dont cinq titres de Serie A.

A LIRE AUSSI | Une nouvelle tempête se prépare-t-elle sur les sondages cruciaux de l’AIFF ?

Mais l’attaquant argentin souvent blessé est tombé en disgrâce sous l’entraîneur Massimiliano Allegri après que la Juventus ait signé Dušan Vlahović en janvier. Il a quitté le club turinois à l’expiration de son contrat pour rejoindre la Roma en juillet.

Dybala, qui a touché le poteau à ses débuts, n’a pas encore réussi à se démarquer pour son nouveau club et il sera encore plus désireux de le faire contre ses anciens coéquipiers samedi. Ce sera un match émouvant pour le joueur de 28 ans, qui a pleuré lors de son dernier match à domicile contre la Juventus en mai.

La Roma se rend au stade Allianz avec un maximum de points grâce à deux victoires serrées 1-0 contre Salernitana, qui a évité de justesse la relégation la saison dernière, et Cremonese nouvellement promu.

Mais l’entraîneur José Mourinho n’est pas concerné par le manque de buts de son équipe.

“Nous sommes une équipe hyper offensive, les buts viendront tôt ou tard aussi”, a-t-il déclaré. “Donc, si vous me demandez si cela m’inquiète, la réponse est non, car Tammy (Abraham), Paulo et éventuellement Nicolò (Zaniolo) marqueront assez tôt.”

Les deux buts solitaires de Roma sont venus des joueurs défensifs de Bryan Cristante et Chris Smalling.

“Trois points, c’est la chose la plus importante”, a déclaré Smalling après que sa tête ait aidé la Roma à remporter la mince victoire de lundi. « Nous pouvons mieux jouer, nous pouvons terminer le match plus tôt, mais il y a deux matchs et nous voulions six points.

« Nous ne pouvons que mieux jouer ; avoir six points est la chose la plus importante.

A LIRE AUSSI | Lothar Matthäus rend le maillot Diego Maradona de la finale de la Coupe du monde 1986

En effet, c’est deux points de plus que la Juventus, qui a suscité de nombreuses critiques après son nul 0-0 à la Sampdoria lundi.

Cela contrastait avec les applaudissements que les Bianconeri avaient gagnés après avoir ouvert la saison avec une victoire 3-0 sur Sassuolo.

La différence entre les deux matches était Ángel Di María, qui a ajouté un flair bien nécessaire à la Juventus en marquant lors de ses débuts contre Sassuolo, mais s’est également blessé et manquera presque certainement le match contre la Roma.

La Juventus sera également privée de Paul Pogba ainsi que de Federico Chiesa, Kaio Jorge et du gardien Wojciech Szczęsny. Mais Leonardo Bonucci devrait revenir après que le défenseur vétéran n’était apte qu’à une place sur le banc de la Sampdoria et il devrait aider à contenir son ancien coéquipier Dybala.

“Ce tirage devrait servir de leçon pour comprendre sur quels domaines nous devons travailler”, a déclaré le gardien Mattia Perin après le match contre la Sampdoria. “Évidemment, ça laisse un mauvais goût dans la bouche, mais ce sera une incitation supplémentaire pour mieux préparer le prochain match.

« Sûrement ne pas avoir encaissé de but pour la deuxième journée consécutive est un excellent signe et confirme tout le bien que nous faisons à l’entraînement.

La Roma sera également privée de deux joueurs importants puisque Georginio Wijnaldum s’est fracturé le tibia lors d’une séance d’entraînement dimanche, tandis que Zaniolo a été étiré juste avant la mi-temps contre Cremonese et sera absent pendant un mois après s’être disloqué l’épaule.

“Je suis inquiet, mais c’est la vie. Pleurer à ce sujet n’aide pas », a déclaré Mourinho. “De toute évidence, vous avez des idées et des plans en place sur la façon dont vous voulez jouer – et vous vous retrouvez immédiatement dans une situation où nous sommes à quelques joueurs de moins.

“Mais c’est le football, ça peut arriver, et nous devons regarder vers l’avant.”

Lors de sa première saison en tant qu’entraîneur de la Roma, l’équipe de Mourinho a perdu ses sept matches (six en Serie A et un en Coupe d’Italie) contre les trois géants du football italien : l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus.

Il espère mettre fin à cette séquence négative samedi.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici