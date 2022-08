Retour en train en Ukraine : histoires de peur, de nostalgie et d’amour

‘Vous ne savez jamais ce qui arrivera; c’est une loterie’

Daniela Nich et sa fille de 18 ans, Uliana Mikheeva, reviennent de Berlin à Krementchouk pour rendre visite à leur mari et père, qui n’a pas été autorisé à quitter l’Ukraine. Ils sont dans un train qui relie Berlin à la ville frontalière polonaise de Przemysl, ramenant de nombreux Ukrainiens chez eux.

Daniela Nich est dans la voiture 264. Elle revient visiter Krementchouk avec sa fille de 18 ans, Uliana Mikheeva, pour la première fois depuis qu’ils ont fui l’Ukraine 10 jours après l’invasion russe. Ils sont alors repartis avec seulement trois petits sacs. Les emballant une fois de plus pour quitter Berlin un matin récent, Uliana a dit que c’était comme si ils étaient à nouveau des réfugiés.

« Je suis un peu inquiet », dit Nich, 45 ans, un enseignant, à propos de leur décision de retourner dans leur ville natale à cheval sur le fleuve Dniepr, dans l’est de l’Ukraine. Une courte visite précédente dans la ville relativement sûre de Lviv, à l’ouest, a joué sur ses nerfs.

Des sirènes de raid aérien retentissaient régulièrement. “C’était comme de la peur sur ma peau”, dit-elle. Et Krementchouk apporte plus de risques. Fin juin, un missile de croisière russe a percuté un centre commercial de leur ville natale, tuant au moins 21 personnes.

L’histoire continue sous la publicité

L’histoire continue sous la publicité

« Vous ne savez jamais ce qui va arriver ; c’est une loterie », dit-elle. Mais sa mère est âgée et malade et ne peut pas quitter la ville. Ils veulent passer du temps avec elle.

Uliana ignore le danger. « Je veux juste voir ma famille, mes amis », dit-elle.

« Une bonne équipe », dit Nich. “On peut être nerveux et il faut être stable.”

On ne sait pas quand ils pourront revenir pour de bon. C’est une lutte pour trouver un logement en Allemagne, mais ils ont réussi.

Pourtant, l’avenir est un brouillard, dit Nich.

Le train de Berlin les conduira jusqu’à Przemysl, une petite ville à la frontière polonaise devenue une plaque tournante de l’aide, du ravitaillement et des passages.

De Przemysl, il y a des trains directs vers les confins de l’Ukraine sur des lignes ferroviaires qui ont continué à fonctionner. Pour Nich et sa fille, c’est un voyage de plus de 20 heures vers l’extrême est du pays. D’autres passagers changent de train pour un trajet de 16 heures jusqu’à Odessa ou de 11 heures jusqu’à Kyiv.

“Nous voulons juste rentrer à la maison”

Gennady et sa femme Valentina reviennent à Kyiv pour célébrer leur 50e anniversaire de mariage.



Dans la voiture 268 se trouvent Valentina et Gennady. Ils étaient amoureux du lycée. Ils ont maintenant 75 ans et rentreront en Ukraine juste à temps pour leur 50e anniversaire de mariage. “Nous sommes vraiment heureux de rentrer à la maison, mais nous sommes nerveux”, dit Valentina, qui, comme d’autres, a préféré ne pas donner son nom de famille alors qu’elle retournait à l’incertitude de la maison. « Nous ne savons pas ce qui nous attend.

Leur appartement de Kyiv a été endommagé par une explosion, mais on leur a dit qu’il pouvait être réparé. Ils resteront avec deux petits-enfants plus âgés, dont ils partagent fièrement les photos. Ils étaient à l’aise dans des appartements de vacances qui abritaient des Ukrainiens dans la campagne polonaise. La plupart étaient de jeunes familles; Gennady a joué avec les enfants, et ça ressemblait à une communauté.

L’histoire continue sous la publicité

L’histoire continue sous la publicité

En Pologne, le gouvernement a cessé de fournir un soutien financier d’environ 9 dollars par jour à ceux qui accueillent des réfugiés, mais le couple dit que ce n’est pas pour cela qu’ils reviennent. L’Ukraine leur a manqué.

“Nous voulons juste rentrer à la maison”, dit Valentina, les larmes aux yeux.

« Ne pleure pas ; nous ne sommes déjà plus si jeunes », déclare Gennady. Ils rient bientôt à nouveau, se rappelant leurs jours d’école.

“Nous sommes en fait russes”, déclare Valentina, qui a grandi dans la région du Kouban à l’époque soviétique. « Mais notre patrie, c’est l’Ukraine. Nos enfants et petits-enfants sont nés ici.

“Je suis plus nerveux qu’elle”, ajoute Gennady. Mais ses préoccupations concernent davantage les autres membres de la famille qui reviennent également.

Sa fille arrivera avec ses quatre jeunes petits-enfants du Monténégro quelques jours après eux, à temps pour la rentrée scolaire. Elle ne veut plus être séparée de son mari à Kyiv, les hommes étant interdits de quitter le pays.

« Lorsque nous avons lu des articles sur la guerre, nous ne l’avons pas compris », dit Valentina. “Maintenant, nous le comprenons et c’est la chose la plus horrible au monde.”

“S’il y avait une maison que je pouvais louer dans la région de mes parents, je le ferais”

Kateryna Dobrovolska et sa fille Liliia se rendent à Odessa pour rendre visite aux parents de Dobrovolska.

Plus bas dans la voiture se trouve Kateryna Dobrovolska. Elle se dirige vers Odessa avec sa fille de 5 ans, Liliia. Ils vivaient dans la ville orientale de Kharkiv au début de la guerre, mais y retourner serait trop dangereux, dit-elle.

Elle restera chez ses parents, même si son mari, qui vit toujours dans l’Est et travaille dans l’informatique, ne souhaite pas qu’elle parte. Il ne les rejoindra pas parce que c’est trop serré dans la maison, dit-elle.

“Il est inquiet”, ajoute-t-elle. “Statistiquement, tout ira bien, mais émotionnellement, il a du mal.”

Ses parents vivent dans un village à l’extérieur de la ville et ne sauraient pas qu’il y a une guerre sans la télévision, dit-elle.

Elle a pensé à reculer “un million de fois”.

A Essen, en Allemagne, elle vit dans un dortoir pour réfugiés dans la chambre à côté de sa belle-mère. Quand elle rentre, elle veut demander à changer de chambre.

“S’il y avait une maison que je pouvais louer dans la région de mes parents, je le ferais”, dit-elle alors que sa fille se suspend à son cou dans l’allée à l’extérieur de leur petit compartiment de train étouffant.

“J’ai réalisé que l’Ukraine me manquait”

Anya rentre chez elle à Kyiv depuis Wroclaw, en Pologne, après avoir pris une pause de la guerre. D’autres Ukrainiens à bord du train sont des réfugiés rentrant chez eux soit pour une visite, soit pour reconstruire leur vie.

Anya, 24 ans, est assise dans le wagon-restaurant. Elle a perdu son billet ce matin-là et n’a pas de réservation de siège.

Alors qu’elle monte à bord du train dans la ville polonaise de Wroclaw, elle échange un long baiser d’adieu avec un jeune homme dans l’allée avant qu’il ne descende en faisant signe du quai.

“Nouveau petit ami”, explique-t-elle en riant. Elle n’attendait pas grand-chose de ce voyage lorsqu’elle quitta l’Ukraine pour la première fois depuis le début de la guerre. Mais elle a rendu visite à un ami près de Wroclaw et a rencontré l’intérêt amoureux sur Tinder. Une pause prévue d’une semaine s’est transformée en trois.

“C’était vraiment magnifique”, a-t-elle déclaré. “Je ne me suis pas senti aussi bien pendant longtemps.”

L’histoire continue sous la publicité

L’histoire continue sous la publicité

Elle pense avoir pris quelques kilos en profitant de l’accès à McDonald’s, qui a fermé ses portes en Ukraine au début de la guerre. Elle suppose qu’elle y a mangé six fois, y compris pour le petit-déjeuner avant de monter dans le train.

Elle a gardé son application qui avertit des sirènes en Ukraine tout le temps. Ses parents vivent à Vinnytsia, et une frappe rare sur une zone civile a tué 23 personnes pendant son absence. “C’était considéré comme un endroit sûr”, dit-elle.

Aujourd’hui, c’est la maison de Kyiv, où la vie revient à la normale mais les sirènes sont toujours présentes. Et toujours la possibilité de pire. Elle craint que la perte de son billet soit un présage.

Mais partir, aussi soulagé soit-il, l’a rendue plus sûre de rester. « J’ai réalisé que l’Ukraine me manquait », dit-elle.