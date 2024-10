Retour en arrière : Quand Kriti Sanon parlait des difficultés de sa carrière et du népotisme à Bollywood | Actualités du cinéma hindi

Kriti Sanon, connue pour ses nombreux rôles polyvalents dans les films, a participé à un podcast avec Raj Shamani sur « Figuring Out », parlant de son parcours et des défis en tant qu’outsider dans l’industrie et de la manière dont le népotisme joue un rôle dans la gestion des opportunités pour certains. de ces acteurs, y compris des films comme ‘Heropanti*’, ‘Dilwale’, ‘ Mimi ‘, et le dernier film à succès, ‘Crew’.

Au cours de sa conversation, Kriti a évoqué l’une des pires phases de sa carrière. Elle a dit qu’une fois le tournage de ‘ Bareilly Ki Barfi » C’était fini, elle n’a eu aucun film intéressant qui lui est arrivé pendant 15 mois. La pause a été si longue qu’elle semblait frustrée et inquiète que les gens puissent l’oublier. Kriti a mentionné qu’il y a eu des moments où elle se sentait plus talentueuse que certains de ceux à qui on avait donné des opportunités, mais ce n’était pas le cas.

Elle poursuit en disant que lorsqu’un acteur n’est pas issu d’une famille de cinéma, les gens de l’industrie mettent beaucoup de temps à le reconnaître et finissent par lui attribuer les rôles qui auraient dû lui être attribués bien plus tôt. Kriti était amère du fait que ce n’était pas si facile lorsqu’elle est arrivée dans cette industrie parce qu’elle n’avait pas reçu tout ce soutien de sa famille. Mais, en même temps, elle dit qu’il est difficile de voir d’autres prospérer avec autant d’aisance dans des films en comparaison avec elle, ce qui l’a obligée à travailler dur pour obtenir une sorte de reconnaissance dans l’industrie. Elle n’a pas laissé la frustration empêcher sa carrière de progresser.

Dans le podcast, l’animateur a également demandé à Kriti si le talent ou le marketing étaient plus importants pour le succès d’un acteur.

Kriti a répondu avec confiance que le talent est ce qui compte le plus. Elle a déclaré : « Bien que le marketing puisse aider un acteur à attirer l’attention une ou deux fois, le succès de tout cela dépend uniquement du talent ». Selon Kriti, le public est très intelligent et si quelqu’un n’est pas talentueux, il ne durera pas longtemps, peu importe le marketing qu’il a derrière son nom. Elle a ajouté que la plupart des enfants du cinéma ont eu des opportunités fantastiques mais n’ont pas réussi, uniquement parce qu’ils n’ont pas le talent requis. Les paroles de Kriti parlent des difficultés rencontrées par les étrangers et de la manière dont une telle persévérance et de tels talents parviennent réellement au box-office.