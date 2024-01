Retour en arrière : les premières années : le divertissement et l’éducation figuraient parmi les médias locaux en janvier 1929 | Colonnes

Des films aux jeux de dames, en passant par la dédicace d’une école et la mascotte des pompiers, il se passait beaucoup de choses dans notre région au cours du mois de janvier 1929.

À Stamford, la question de pouvoir voir des films le dimanche était enfin résolue. Jusqu’alors, aucun cinéma n’était autorisé.

En décembre 1928, le conseil d’administration du village, selon le Oneonta Herald du 17 janvier 1929, avait entendu une délégation composée principalement de chefs religieux locaux, s’opposant à la projection de films « le premier jour de la semaine ». Le conseil d’administration n’a pris aucune mesure à ce sujet.

Pendant ce temps, « lors de la réunion du conseil d’administration de janvier, des pétitions signées par 88 habitants et contribuables du village ont été présentées demandant que l’autorisation soit accordée pour la projection de photos le dimanche. Après cette audience et l’examen des arguments présentés par la délégation précédente, le conseil d’administration a adopté l’ordonnance », permettant la démonstration.

À cette époque, Stamford possédait une salle de cinéma, qui faisait partie de la chaîne locale Smalley’s Theatre, basée à Cooperstown.

Les fans du jeu de dames se sont rendus au Oneonta YMCA, alors situé sur Broad Street, pour un concours passionnant.

Les lecteurs du Herald du 3 janvier ont appris : « John G. Finley, champion de dames de l’État du New Jersey, a disputé une série de 45 matchs… Samedi soir, il a remporté 41 des matchs, joué trois matchs nuls et subi une défaite. , aux mains de William Hughes, secrétaire local du YMCA.

« L’expert en dames a joué 15 parties simultanément. Les joueurs étaient regroupés autour de quatre tables en forme de carré, au centre duquel M. Finley marchait de plateau en plateau pour effectuer les mouvements contre l’adversaire.

Le Herald a déclaré que jouer aux dames le samedi après-midi était devenu une tradition au Y.

Dans Treadwell ce mois-là, le Herald du 31 janvier rapportait : « Par vote unanime de la grande foule de participants lors de l’inauguration du bâtiment de l’école Central Rural High à Treadwell jeudi après-midi, l’école a été nommée école Abraham L. Kellogg et, peu de temps après, après avoir présenté l’acte de propriété au terrain de l’école, il a annoncé qu’il avait fourni une dotation pour l’école d’un montant de 100 000 $, avec une dotation supplémentaire de 5 000 $ pour la bibliothèque de l’école.

Abraham Lincoln Kellogg est né en 1860 près de Croton, que l’on appelait auparavant Treadwell. Il a fréquenté une école à classe unique près de la ferme familiale. Après ses études locales, il étudia le droit et fut admis au barreau en 1883. Kellogg devint juge du comté d’Otsego en 1908 et, en 1917, fut élu juge à la Cour suprême du sixième district judiciaire de New York. Il a continué à occuper ce poste jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite obligatoire en 1930.

Le juge Kellogg pensait que les gens qui réussissaient devraient aider leur ville natale autant que possible. Vivant selon ses convictions, Kellogg fut l’un des leaders en 1926 dans la création d’un district scolaire central pour les niveaux 1 à 12 à Treadwell, où il avait choisi de s’installer. Le don monétaire du juge Kellogg, ainsi que le financement de l’État, ont permis la construction de cette nouvelle école.

Même si le juge Kellogg avait connu du succès, à Oneonta, c’était un chien qui avait réussi à conquérir le cœur de nombreux habitants.

Comme le rapportait le Herald du 10 janvier : « La première semaine de juillet 1925, un petit chiot berger blanc errant aux oreilles noires, âgé de trois mois, fut arrêté par un policier dans les rues d’Oneonta, où il gisait. Gravement blessé à la patte gauche et avec plusieurs côtes fracturées, il a été transporté au bâtiment municipal pour recevoir les premiers soins. Aujourd’hui, ce petit chiot, devenu chien, est l’un des habitants les plus connus et les plus appréciés de la Ville des Collines.

« Il s’appelle Gyp. Sa résidence est au 14 rue Centre, où il habite avec Pompier et Mme Joseph M. Scanlon. Son lieu d’affaires est le bâtiment municipal », aujourd’hui 242, rue Main, « où, en tant que mascotte du service d’incendie d’Oneonta, il établit son quartier général dans la caserne des pompiers, bien qu’il soit presque également occupé au service de police et au bureau du greffier de la ville. .»

Gyp était un favori des adultes et des enfants de 1925 à 1937. Lorsque Gyp est décédé en 1937, l’ensemble du service d’incendie et de nombreux citoyens se sont rassemblés pour une cérémonie au niveau inférieur du parc Wilber. Aujourd’hui encore, une pierre tombale se trouve sur le site. Une autre pierre sur le site est dédiée à Smokey, une autre mascotte canine populaire dans les années 1950.

Mercredi, retour sur la vie locale et l’époque de janvier 1954.

