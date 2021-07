Retour en arrière: la sœur de Raj Kundra a révélé une fois que son mari avait une liaison avec la première épouse de son frère, Kavita Kundra | Nouvelles des gens

New Delhi : Le mari de l’homme d’affaires et actrice Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté par la branche criminelle de la police de Mumbai dans une affaire relative à la création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications lundi soir (19 juillet 2021).

Le CP de Mumbai dans un communiqué de presse a déclaré: « Une affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté M. Raj Kundra dans cette affaire le 19/7/21 car il semble être le principal conspirateur de cela. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet. L’enquête est en cours s’il vous plaît. «

Raj Kundra et Shilpa Shetty s’est marié en 2009 après avoir divorcé de sa première femme Kavita.

L’homme d’affaires Raj Kundra a été arrêté par la Criminal Branch dans une affaire relative à la création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications. Il semble être le principal conspirateur. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet : Commissaire de police de Mumbai pic.twitter.com/LbtBfG4jJc – ANI (@ANI) 19 juillet 2021

Plus tôt, cette année en juin, Raj Kundra dans une interview avec Pinkvilla a parlé de sa première femme : « Dans une conversation franche, il a dit au portail de divertissement que sa première femme Kavita avait vendu son âme pendant le divorce en blâmant l’actrice Shilpa Shetty quand elle elle-même était la raison pour laquelle leur mariage a pris fin.

Il a dit : « Elle a vendu son âme pendant notre divorce ; elle a dû présenter ses relevés bancaires et il a été clairement mentionné qu’elle avait été payée par le journal pour vendre une histoire soi-disant scandaleuse. Elle blâme une célébrité pour son mariage brisé quand c’est elle-même qui est à l’origine de la rupture du mariage. »

« Nous vivions dans une maison avec ma mère, mon père et ma sœur et son mari avaient déménagé d’Inde pour essayer de s’installer au Royaume-Uni. Elle est devenue très proche de mon ex-beau-frère passant de plus en plus de temps avec lui, surtout quand J’étais en voyage d’affaires. Beaucoup de ma famille et même mon chauffeur diraient que nous sentions quelque chose de louche entre ces deux-là et je ne le croirais jamais. J’ai donné à mon ex-femme le bénéfice du doute. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour les deux côtés de la famille car pour moi mon côté ou sa famille c’est la famille, un principe que je respecte encore aujourd’hui », a-t-il encore dit.

Reena Kundra, la sœur de Raj, a également parlé de ses sentiments envers Kavita après avoir découvert que son mari et Kavita avaient une liaison.

Elle a dit à Pinkvilla : « Je traitais Kavita comme ma sœur aînée. Je l’aimais et lui faisais confiance. Elle et moi étions très proches. Je n’ai jamais pensé qu’elle pourrait me faire ça. C’était déchirant ».