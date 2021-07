Retour en arrière jeudi : Amy Jackson partage la photo inédite de la « reine » Aishwarya Rai après sa victoire à Miss Monde ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice britannique Amy Jackson, connue pour ses films tamouls et télougous, a récemment emmené ses fans dans un voyage dans le temps en partageant une photo inédite de la beauté de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan juste après avoir été couronnée Miss Monde. Sur la photo invisible, Aishwarya porte un sari rose avec un chemisier doré. L’actrice porte un sari rouge cramoisi avec un chemisier doré brillant et est plus belle que jamais ! On peut la voir assise par terre et prenant un repas indien traditionnellement, avec ses mains.

Elle l’a légendé en disant « La reine » et a appelé l’actrice sa « Favori pour toujours ».

Découvrez la photo de retour:

L’actrice Aishwarya Rai Bachchan a été couronnée Miss Monde en 1994. Elle a fait ses débuts d’actrice dans le film tamoul de Mani Ratnam « Iruvar » en 1997 et a ensuite figuré dans son premier film en hindi « Aur Pyaar Ho Gaya » la même année.

Elle s’est mariée à Abhishek Bachchan le 20 avril 2007. Le duo a une fille nommée Aaradhya Bachchan.

Ensemble, Abhi-Ash a figuré dans plusieurs films à succès de Bollywood tels que Guru, Dhoom 2, Kuch Na Kaho, Dhai Akhsar Prem Ke, Sarkar Raj, Bunty Aur Babli et Umrao Jaan, entre autres.