WASHINGTON – La Maison Blanche a fait marche arrière après que le président Joe Biden ait qualifié la situation à la frontière américano-mexicaine de « crise » au cours du week-end, arguant lundi qu’il parlait des conditions en Amérique centrale qui ont poussé davantage de personnes à fuir.

Biden a utilisé le mot «crise» – un descripteur que son administration a évité depuis son arrivée au pouvoir – samedi après une partie de golf à Wilmington, Delaware, en s’adressant à des journalistes. Il expliquait pourquoi il avait initialement indiqué vendredi qu’il maintiendrait en place un plafond de l’ère Trump pour les réfugiés, pour annoncer son intention d’augmenter le nombre d’heures plus tard.

« Nous allons augmenter les chiffres », a déclaré Biden. « Le problème était que la partie des réfugiés travaillait sur la crise qui s’est terminée à la frontière avec les jeunes et nous ne pouvions pas faire deux choses à la fois. Et maintenant nous allons augmenter le nombre. »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a récité lundi la position de longue date de l’administration lorsqu’on lui a demandé si la Maison Blanche pensait maintenant qu’il y avait une « crise » à la frontière.

« Le président ne pense pas que les enfants qui arrivent à notre frontière pour chercher refuge contre la violence, les difficultés économiques et d’autres circonstances désastreuses constituent une crise », a-t-elle déclaré.

Psaki a ajouté: « Il a le sentiment que la crise en Amérique centrale, les terribles circonstances dont beaucoup fuient – c’est une situation sur laquelle nous devons consacrer notre temps, nos efforts. Et nous devons y remédier si nous sommes va empêcher un afflux de migrants dans les années à venir. «

Les républicains ont sauté sur le changement de terminologie de Biden et la réponse de Psaki à cela.

«L’attaché de presse de Biden, Jen Psaki, affirme que Biden ne considère pas l’afflux frontalier comme une ‘crise’ après l’avoir qualifié de ‘crise’, Le Comité national républicain a tweeté.

«Si la Maison Blanche cherche de nouvelles options pour remplacer le mot« crise »de Biden, voici quelques alternatives parmi lesquelles choisir». a tweeté la représentante Virginia Foxx, RN.C. « 1. Catastrophe 2. Catastrophe 3. Failure Faites votre choix. Tous sont exacts. »

Biden fait face à une chaleur croissante de la part des républicains alors que des milliers de personnes, dont beaucoup sont des enfants non accompagnés, ont cherché à entrer aux États-Unis le long de la frontière mexicaine. Les douanes et la protection des frontières américaines ont rencontré plus de 172000 personnes essayant d’entrer aux États-Unis le long de la frontière sud-ouest en mars, contre 100441 en février, selon l’analyse des chiffres des responsables de l’administration Biden,

Bien que Biden ait bénéficié de cotes d’approbation positives au cours de ses 88 premiers jours, il a obtenu de mauvaises notes pour sa gestion des vagues d’enfants non accompagnés à la frontière. Un récent sondage du Centre AP-NORC pour la recherche sur les affaires publiques a révélé que 40% des Américains désapprouvent le traitement par Biden des enfants atteignant la frontière sud du pays sans leurs parents, contre seulement 24% qui approuvent. Trente-cinq pour cent n’ont pas d’opinion dans les deux cas.

Alors que le nombre de migrants des pays du Triangle du Nord à la frontière a augmenté, la Maison Blanche a combattu de manière agressive l’étiquette de «crise». Psaki a refusé d’appeler cela une crise aussi récemment que le 22 mars, faisant une déclaration similaire à celle qu’elle a faite lundi.

« La réponse est non », a déclaré Alejandro Mayorkas le 1er mars sur la question de savoir s’il y a une crise à la frontière. « Je pense qu’il y a un défi à la frontière que nous gérons, et nous avons nos ressources dédiées à le gérer. »

En ce qui concerne les réfugiés, la Maison Blanche a initialement déclaré vendredi que Biden signerait une décision d’urgence qui maintiendrait l’objectif de l’exercice budgétaire de 15000 admissions de réfugiés – un nombre historiquement bas fixé sous le président Donald Trump.

Mais après une violente réaction de la part des démocrates et des défenseurs des immigrants, la Maison Blanche a clairement indiqué qu’elle s’attendait à ce que le président fixe un plafond final et accru de réfugiés d’ici le 15 mai.

Psaki a déclaré lundi que « les gens ne comprenaient pas ce que nous transmettions au public », insistant sur le fait que l’administration n’a pas renversé sa position. Elle a noté qu’une décision d’urgence signée par Biden en maintenant le plafond à 15 000 contenait également une mise en garde selon laquelle « une décision présidentielle ultérieure pourrait être émise pour augmenter les admissions, le cas échéant. »

Contributeurs: Courtney Subramanian et Rebecca Morin. Rejoignez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.