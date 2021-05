Retour Eberechi Eze et Wesley Fofana pour tirer des tirs en Premier League mardi à 6/1 – Jones Knows | Actualités du football

Jones Knows combine deux joueurs pour former un savoureux doublé de 6/1 coups dans les deux matchs en direct de Sky Sports mardi.

Comment en sommes-nous arrivés le week-end?

Lorsque vous reculez 12/1 et 125/1 coups, vous allez perdre assez régulièrement. Ce fut malheureusement le cas ce week-end alors que je pensais à une rencontre avec des scores bas et des cartes basses entre Manchester City et Chelsea n’a jamais vraiment menacé d’atterrir à partir du moment où Raheem Sterling a pris une carte précoce inutile et a marqué le match d’ouverture juste avant la pause.

Au lieu de rêver de petits enjeux à de gros prix, nous revenons à des espoirs plus réalistes de trouver un gagnant ce mardi soir car j’ai un coup 6/1 juteux qui devrait avoir de bonnes chances d’atterrir. Veuillez lire la suite.

Double 1pt sur: Wesley Fofana aura un ou plusieurs tirs contre Manchester United & Eberechi Eze pour avoir deux ou plusieurs tirs contre Southampton (6/1 avec Sky Bet – Bet Here!)

La blessure de Harry Maguire est une inquiétude pour quiconque envisage de faire confiance à Manchester United ou même à l’Angleterre au cours du mois prochain. Il reçoit à peine de nombreuses critiques élogieuses, mais son importance pour les deux équipes pourrait être mise en valeur si sa blessure à la jambe le tenait hors de combat. Maguire a joué chaque minute de chaque match pour United depuis son arrivée de Leicester, il y a 72 matchs. Son absence les rendra vulnérables, notamment lors de la défense des coups arrêtés.

Dans les matches où Maguire n’a pas joué pour United cette saison, ils ont abandonné les buts attendus contre des chiffres de 0,51, 0,37, 0,42 et 0,4 sur des coups de pied arrêtés en défense avec neuf tirs concédés à leur but en 24 situations de coup d’arrêt.

Comparez ce record à leurs deux derniers matches avec Maguire Fit où ils n’ont expédié aucun tir de 11 situations de coup d’arrêt, cela brosse le tableau de l’importance de Maguire dans ces scénarios défensifs. Leicester peut en profiter.

Leicester n’est pas vraiment réputé pour sa force des coups de pied arrêtés, mais Wesley Fofana a la capacité d’être un attaquant énergique d’une livraison dans la boîte.

Le défenseur de Leicester Wesley Fofana a réussi 11 tirs au but cette saison



Il a eu 11 tirs au but cette saison, avec une moyenne d’un peu moins d’un tir tous les deux matchs et semblait se délecter de la responsabilité de ses tâches offensives sans le blessé Jonny Evans vs Newcastle lorsqu’il marchait de l’arrière.

Le talentueux Français a enregistré deux tirs cadrés, aboutissant à un fort chiffre de buts attendus de 0,4, ce qui a soutenu l’œil car son premier effort était une chance dorée à moins de six mètres.

J’aime son prix de 15/8 pour inscrire un coup dans le match de mardi et je l’inclurai dans ce doublé recommandé. De plus, je ne découragerais pas les gens de le soutenir pour avoir une tête cadrée à 11/1 avec Sky Bet ou même pour marquer une tête à 33/1.

Roy laisse-t-il enfin Eze en liberté?

Les fans de QPR ont dû laisser échapper beaucoup de soupirs cette saison en regardant Eberechi Eze jouer dans le côté rigide de Crystal Palace de Roy Hodgson avec l’assistant Ray Lewington qui lui aboyait des ordres tournait autour de ses fonctions défensives sur le flanc gauche.

Comme il l’a montré en flash, nous avons affaire à un joueur spécial, qui mérite une plate-forme d’attaque pour être présentée. Ne le restreignez pas.

Eze célèbre contre Sheffield United



«Hallelujah», beaucoup pleuraient alors, alors qu’il était déchaîné lors de la victoire contre Sheffield United ce week-end et était le joueur exceptionnel du jeu, créant et marquant un but.

Avec Palace à l’abri de la relégation, Hodgson continuera sûrement à donner à Eze la licence de s’exprimer pour le reste de la saison. Cela devrait conduire le milieu de terrain offensif soyeux à prendre des positions plus dangereuses et à obtenir beaucoup de tirs lors de matches où la pression de la relégation sera éteinte.

Il a tiré trois tirs au but lors de la victoire contre les Blades samedi et je peux le voir afficher un retour similaire contre les Saints. Le 11/10 pour deux ou plus m’a certainement marqué.

Combiné avec Fofana, nous avons nous-mêmes un savoureux tir 6/1 à attaquer. Montez ici.