Retour du Summerland Festival of Lights – Kelowna Capital News

Le festival des lumières de Summerland suivra son format traditionnel lorsque le festival d’hiver reviendra le 25 novembre.

Le festival aura lieu au centre-ville de Summerland de 17 h à 21 h avec des animations, des activités, un défilé du Père Noël, des vendeurs de nourriture et plus encore. Il est organisé par la Chambre de commerce de Summerland.

« Nous sommes revenus à la normale. Nous sommes de retour à l’horaire habituel », a déclaré Lisa Sanders, coordonnatrice des événements à la Summerland Chamber.

En raison de la pandémie de COVID-19, le festival a été annulé en 2020. L’année suivante, l’événement a été modifié pour répondre aux restrictions de la pandémie. Au lieu d’un grand festival communautaire, des événements ont eu lieu au centre-ville pendant trois week-ends consécutifs en décembre.

Avant la pandémie, les organisateurs avaient estimé la fréquentation du festival annuel entre 12 000 et 14 000 personnes.

Sanders a déclaré que les organisateurs de la chambre se préparent à de grandes foules cette année alors que les gens reviennent aux festivals.

« Les gens aiment le festival. Je m’attends à ce qu’ils sortent en masse », a-t-elle déclaré.

Deux scènes seront aménagées pour l’animation. Une scène pour le divertissement familial sera installée près du bureau de poste sur Victoria Road North. La scène principale sera près de la bibliothèque sur la rue Main.

Une zone pour enfants sera aménagée près du coin de la rue Main et du chemin Victoria.

Le service d’incendie de Summerland aura un camion de pompiers installé au centre-ville pour recueillir des dons de jouets et d’argent pour la collecte annuelle de jouets et de jouets pour les tout-petits et les adolescents.

Les membres des caves à goulot d’étranglement de Summerland et des conteneurs de boissons artisanales devraient être installés pendant le festival.

Un défilé du Père Noël, populaire les années passées, aura lieu au centre-ville en soirée.

Le Summerland Festival of Lights a été créé en 1987 et est depuis lors un festival d’hiver populaire dans l’Okanagan.

