Retour du mandat de masque facial soutenu par la majorité des Canadiens: sondage

La plupart des Canadiens disent qu’ils soutiendraient ou partageraient un certain soutien pour le retour des mandats de masque facial cet automne dans l’espace public intérieur si cela est jugé nécessaire par les autorités, selon une nouvelle enquête menée par Nanos Research.

Le sondage réalisé pour CTV News a révélé que sept Canadiens sur 10 (52%) ont déclaré qu’ils soutiendraient le retour des mandats de masques faciaux, tandis que trois sur 10 (22%) seraient contre. De plus, 17 pour cent ont dit qu’ils soutiendraient quelque peu le mandat tandis que 8 pour cent s’y opposeraient quelque peu.

À l’échelle nationale, les Canadiens de toutes les provinces étaient également d’accord avec l’idée du mandat, les répondants de la plupart des provinces atteignant plus de 60 % d’accord. La Colombie-Britannique a déclaré le soutien le plus élevé avec 72 %, suivie de 71,4 % en Ontario, 71,3 % dans l’Atlantique, 65,3 % au Québec et 62,9 % dans les Prairies.

Parmi les opposants, les répondants des Prairies représentaient le pourcentage le plus élevé avec 36,4 %, suivis de 32,3 % au Québec, 28,7 % dans l’Atlantique, 27,3 % en Colombie-Britannique et 26,9 % en Ontario.

Les femmes étaient plus susceptibles d’être d’accord avec le retour du mandat avec 72,6% disant qu’elles montreraient leur soutien, contre 64,4% d’hommes d’accord.

L’enquête a également révélé que 34% des hommes seraient opposés au mandat contre 26,1% des femmes.

Les femmes et les hommes de plus de 55 ans étaient tout à fait d’accord – plus que toute autre tranche d’âge – avec le retour hypothétique de l’utilisation de masques faciaux, 82,8% déclarant qu’ils le soutiendraient. Le groupe d’âge qui serait le plus contre le mandat était celui des 18 à 34 ans, les résultats de l’enquête montrant 44,3% d’opposition.

La plupart des provinces ont abandonné les exigences de masquage plus tôt cette année et au cours des deux derniers mois, le gouvernement fédéral a mis fin à ses restrictions frontalières COVID-19, y compris le port de masques faciaux dans les avions et les trains. Cependant, au milieu d’une résurgence des cas de maladies respiratoires dans les hôpitaux, il y a eu une discussion croissante sur la question de savoir si le retour d’un mandat de masque facial serait nécessaire.

Les hôpitaux sont déjà submergés de cas de maladies respiratoires, en particulier chez les enfants, ce qui a incité certains experts de la santé, comme le meilleur médecin de l’Ontario, à rétablir les recommandations au public de se masquer avant une saison hivernale difficile.



Avec des fichiers de CTV News Toronto

MÉTHODOLOGIE



Nanos a mené un sondage aléatoire hybride par téléphone et en ligne à double cadre (lignes terrestres et cellulaires) auprès de 1 084 Canadiens âgés de 18 ans ou plus entre le 30 octobre et le 4 novembre dans le cadre d’un sondage omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone à l’aide d’agents en direct et ont répondu à un sondage en ligne. L’échantillon comprenait des lignes terrestres et cellulaires à travers le Canada. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l’âge et le sexe à l’aide des dernières données du recensement et l’échantillon est stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada.



Les personnes étaient appelées à l’aide de la composition aléatoire avec un maximum de cinq rappels. La marge d’erreur de ce sondage est de 3,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Cette étude a été commandée par CTV News et la recherche a été menée par Nanos Research. Remarque : Les graphiques peuvent ne pas totaliser 100 en raison des arrondis.