Retour du championnat: dix choses que vous devez savoir au retour de la saison 2022/23 | Nouvelles du football

Cela recommence samedi, avec un énorme derby du Lancashire

Le championnat revient en force alors que les Blackburn Rovers affrontent Preston North End à l’heure du déjeuner samedi.

Les rovers occupent actuellement la troisième place du tableau alors qu’ils poursuivent leur charge de promotion, tandis que Preston a progressivement progressé dans l’équation des barrages. Une victoire à Ewood Park pourrait – au moins temporairement – les faire passer de la neuvième à la quatrième place.

Tout est en direct Ciel Sports Football à partir de 11h le samedi, avec un coup d’envoi à midi. Attendez-vous à des feux d’artifice.

En fait, il est en quelque sorte revenu la semaine dernière

Bien que ce samedi soit le retour officiel du championnat après la pause de la Coupe du monde, il est en fait revenu la semaine dernière alors que Sunderland et Millwall ont rattrapé un match en cours avec un affrontement au Stadium of Light.

Cela aurait peut-être été facile à ignorer avec tant de choses au Qatar, mais les Black Cats n’ont montré aucun signe de rouille en battant les Lions 3-0.

Vous pouvez rattraper les faits saillants de celui-ci ici ou dans le lien ci-dessous, où vous pourrez également regarder gratuitement les temps forts de CHAQUE match de championnat peu de temps après la fin de ce week-end et tout au long de la saison.

Burnley ouvre la voie au sommet

Burnley est entré dans la rupture du haut de l’arbre du championnat. Trois points d’avance sur Sheffield United en deuxième position.

Mais ce n’est pas le Burnley que vous avez connu auparavant. Vincent Kompany a déchiré le style de jeu qui les a si bien servis pendant des années sous Sean Dyche et ils ont marqué plus que toute autre équipe au deuxième niveau – marquant 40 buts jusqu’à présent.

Ils se dirigent vers QPR dimanche – en direct sur Ciel Sports Football à partir de 11h30, avec un coup d’envoi à 12h00 – pour continuer leur campagne promotionnelle.

Huddersfield a du mal au fond

A l’autre bout du tableau, c’est Huddersfield qui a sombré dans les profondeurs.

À seulement 90 minutes de la Premier League la saison dernière, ils ont été battus en finale des barrages par Nottingham Forest et ont perdu leur entraîneur inspirant Carlos Corberan au cours de l’été.

Son remplaçant Danny Schofield n’a duré que huit matchs – remportant une victoire pendant cette période – tandis que son remplaçant Mark Fotheringham s’est efforcé de renverser la vapeur et s’en est un peu mieux sorti avec trois victoires jusqu’à présent sur 11.

Les Terriers sont à 19 points, mais ont un match en moins des deux côtés au-dessus d’eux. Blackpool en a perdu quatre au rebond avant la pause pour chuter au 23e rang, ils sont à 22 points. Wigan est 22e avec 23 points.

On a encore perdu un manager pendant la pause

Depuis que le championnat s’est arrêté pour l’hiver, nous avons encore perdu un autre manager dans la ligue. Le patron de QPR, Mick Beale, n’a pris les commandes qu’en juin et – quelques semaines seulement après avoir repoussé une approche des Wolves et déclaré son engagement envers le club de l’ouest de Londres – est parti pour les Rangers.

Il est en quelque sorte compréhensible que Beale ait fait le changement, il y a travaillé pendant plusieurs années en tant qu’assistant de Steven Gerrard et sa famille était enthousiaste à l’idée de déménager. Il est ensuite parti avec lui pour Aston Villa avant de tracer sa propre voie managériale cet été.

Cela signifie que 12 clubs ont désormais vu un entraîneur partir depuis le début de la saison. QPR n’a pas encore nommé de remplaçant.

Mais nous avons gagné deux autres gaffers

Rob Edwards a pris les rênes de Luton après avoir été limogé par Watford plus tôt cette saison





Alors que QPR a perdu son patron, deux clubs ont trouvé des remplaçants depuis la dernière fois que nous avons vu une ronde complète d’action de championnat.

Luton – qui a vu Nathan Jones rejoindre Southampton le mois dernier – a nommé Rob Edwards à sa place. Edwards a commencé cette saison à Watford mais a été limogé fin septembre. Il prend désormais en charge leurs féroces rivaux.

Kolo Touré est le nouveau patron de Wigan





Une nomination intrigante de Wigan – qui s’est séparé du patron gagnant de la promotion Leam Richardson. Ils font venir la légende d’Arsenal Kolo Toure, qui a passé les cinq dernières années à entraîner Brendan Rodgers au Celtic et à Leicester.

C’est son premier rôle dans la direction et une autre grande ancienne star de la Premier League à tenter sa chance dans le championnat.

La course Golden Boot est aussi serrée que possible

Josh Sargent de Norwich fait partie des joueurs à avoir marqué neuf buts jusqu’à présent cette saison





Le meilleur buteur du championnat la saison dernière a été décidé assez tôt alors qu’Aleksandar Mitrovic a battu presque tous les records du livre avec son total de 43 buts pour Fulham.

Cette saison, les choses semblent beaucoup plus serrées. Alors que Mitrovic avait marqué 22 buts après 21 semaines de match la saison dernière, cette fois environ huit joueurs sont actuellement en tête du classement avec neuf buts chacun.

Josh Sargent (Norwich), Iliman Ndiaye (Sheffield United), Jerry Yates (Blackpool), Oli McBurnie (Sheffield United), Jay Rodriguez (Burnley), Scott Hogan (Birmingham), Ben Brereton Diaz (Blackburn) et Viktor Gyokeres (Coventry) sont tous à la recherche d’un objectif qui les amènerait à deux chiffres ce week-end.

Il y a deux stars du championnat encore debout à la Coupe du monde

Ilias Chair est toujours à la Coupe du monde avec le Maroc





Vingt-six joueurs du championnat se sont dirigés vers la Coupe du monde, représentant 11 des 32 nations du Qatar.

De ceux-là, il n’en reste que deux. Avec Ilias Chair et Anass Zaroury toujours là pour le Maroc. Certes, ni l’un ni l’autre n’ont encore joué une minute dans le remarquable parcours de la nation nord-africaine vers les quarts de finale.

Les deux pourraient encore jouer samedi contre le Portugal, et il est peut-être normal que leurs clubs QPR et Burnley s’affrontent dimanche.

Mais comment les 24 autres se sont-ils débrouillés à la Coupe du monde ? Découvrez ci-dessous

Nous continuerons à vous proposer toutes les meilleures exclusivités du Championnat

Ben Brereton Diaz des Blackburn Rovers a été en pleine forme cette saison, jetez un œil aux neuf buts du Chilien du championnat Sky Bet jusqu'à présent cette saison



Vous voulez entendre les meilleurs talents et les meilleurs managers du championnat ? Alors restez avec nous.

Cette semaine Éditeur Sky Sports EFL Simeon Gholam s’est entretenu avec l’attaquant de Blackburn Ben Brereton Diaz. Il a évoqué sa déception face à l’absence du Chili en Coupe du monde, ses objectifs et ses ambitions pour l’avenir, son travail sous Jon Dahl Tomasson et plus encore.

“Nous n’avons pas pu y arriver cette fois, mais nous devons travailler dur et démarrer sur les chapeaux de roue lorsque les qualifications commenceront en mars pour nous assurer de ne pas manquer à nouveau”, a déclaré Brereton Diaz.

“Quand je les rencontrerai, ce sera la conversation avec le gaffer et les garçons. Nous avons une excellente équipe, alors j’espère que nous pourrons obtenir de bons résultats et être là dans quatre ans.”

Et nous allons encore (essayer et) prédire les résultats chaque semaine

Il est connu comme la ligue la plus imprévisible au monde pour une raison. Mais cela ne nous empêche pas d’essayer de prédire comment chaque match va se dérouler.

Chaque semaine, le présentateur principal de l’EFL, David Prutton, et Simeon Gholam se réunissent pour essayer de déterminer qui va gagner, perdre ou faire match nul. Avec des résultats certes mitigés.

