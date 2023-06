Retour des vols ultra-long-courriers. Qantas veut battre le record

Les vols longs reviennent.

C’est l’un des signes les plus clairs à ce jour que les compagnies aériennes font le pari que le rebond des voyages internationaux, dévastés par la pandémie de Covid, continuera de croître.

Mercredi, Qantas a lancé un service entre New York et Sydney avec une escale à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le Boeing 787 Dreamliners, au lieu d’un précédent arrêt à Los Angeles. Mais le transporteur australien se concentre sur des routes encore plus longues : des vols sans escale de Sydney à New York et Londres. Les vols pourraient arriver à environ 20 heures, suffisamment de temps pour regarder la plupart de la saga Star Wars Skywalker.

« Vous n’avez pas besoin d’enlever vos bagages, vous n’avez pas besoin de transférer, vous n’avez aucune chance de vous tromper », a déclaré jeudi à CNBC le PDG de Qantas, Alan Joyce, lors d’une présentation des nouvelles cabines de la compagnie aérienne à New York. . La compagnie aérienne estime que les nouveaux itinéraires pourraient réduire le temps de trajet de plus de trois heures par rapport aux vols avec escale dans d’autres aéroports.

Depuis huit ans, Qantas travaille avec des scientifiques du sommeil qui ont étudié l’humeur des passagers, les habitudes de sommeil et l’apport alimentaire dans l’espoir de limiter les effets du décalage horaire sur les vols très longs, avec des essais en 2019. Ils ont constaté que retarder le service des repas et garder les passagers éveillés plus longtemps avec des lumières de cabine aident à lutter contre les effets du décalage horaire lorsqu’ils arrivent à destination.

Qantas prévoit d’exploiter les nouvelles liaisons sans escale sur des avions Airbus A350-1000 à très long rayon d’action dès la fin de 2025. Ils pourront accueillir 238 passagers, bien moins que les plus de 350 passagers que les versions standard des avions peuvent accueillir. Qantas a limité le nombre de personnes à bord pour s’adapter à des sièges plus spacieux et pour tenir compte du poids et de l’autonomie de l’avion.

La compagnie aérienne a commandé 12 des avions spéciaux.

« Qantas est la seule compagnie aérienne à vouloir faire ça. Parce que depuis l’Australie, on est tellement loin de partout qu’on peut justifier au moins 12 [of these] avions », a déclaré Joyce.